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ССО ракетами Brimstone нищать техніку росіян та склади з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракет Brimstone знищили ворожий БМП разом з екіпажем, а також склад боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал ССО.

Зокрема, за допомогою ракет Brimstone знищено:

  • БМП разом з екіпажем;
  • польовий склад боєприпасів.

Також оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили два ворожі танкові тягачі, БМП і двох окупантів.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, українська армія отримає 200 протитанкових ракет Brimstone.

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обстріл (28435) ССО (519)


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особливо відзначу ту падлюку, яка ГТО нездала! ССО, як завжди - на висоті!
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03.04.2024 10:16 Відповісти
Зате сраку зразу почав підставляти, генетична пам'ять.
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03.04.2024 10:39 Відповісти
 
 