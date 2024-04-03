ССО ракетами Brimstone нищать техніку росіян та склади з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракет Brimstone знищили ворожий БМП разом з екіпажем, а також склад боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал ССО.

Зокрема, за допомогою ракет Brimstone знищено:

БМП разом з екіпажем;

польовий склад боєприпасів.

Також оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили два ворожі танкові тягачі, БМП і двох окупантів.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, українська армія отримає 200 протитанкових ракет Brimstone.

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