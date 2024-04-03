ССО ракетами Brimstone нищать техніку росіян та склади з боєприпасами. ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракет Brimstone знищили ворожий БМП разом з екіпажем, а також склад боєприпасів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал ССО.
Зокрема, за допомогою ракет Brimstone знищено:
- БМП разом з екіпажем;
- польовий склад боєприпасів.
Також оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили два ворожі танкові тягачі, БМП і двох окупантів.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, українська армія отримає 200 протитанкових ракет Brimstone.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.04.2024 10:16 Відповісти Мені подобається 3
Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар03.04.2024 10:39 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль