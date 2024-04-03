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Знищення ворожої ТОС-1А "Солнцепек" за допомогою дронів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожу вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Незважаючи на потужні засоби РЕБ російських окупантів, ворожа важка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепек" була успішно знищена пілотами 63-ї бригади в результаті чітко спланованої операції за сприяння побратимів з 21-ї та 95-ї бригад", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" поблизу Кремінної. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4689) вогнемет (24)


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Супер,скільки життів врятовано!!!!
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03.04.2024 10:37 Відповісти
"Гойда!!!" ТОС - на ходу лупонули Значить - екіпаж "в зборі" Казали хлопці - самі кацапи називають вогнеметників "смертниками" Бо дальність бойового застосування відносно мала - тому їх підводять близько до лінії фронту Тобто вони - в радіусі дії значної кількості засобів ураження наших хлопців А після попадання в них - вони і вискочить не встигають Згоряють моментально!
А тут їм "вклали в бочину" кумулятивну боєголовку від РПГ-7!
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03.04.2024 10:50 Відповісти
Дронов было, как минимум два - один заехал в торец, второй в бочину.
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03.04.2024 11:04 Відповісти
Я так сильно не додивлявся Та й зображення "рване" Але конус гранати РПГ-7 пізнаю з першого погляду!
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03.04.2024 11:18 Відповісти
Наш кореспондент доповідає.
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03.04.2024 10:40 Відповісти
Я б под страхом расстрела не сел в этот пеплац.
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03.04.2024 11:19 Відповісти
Якась пітарда яскрава.. така собі,з... файєром.
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03.04.2024 21:09 Відповісти
 
 