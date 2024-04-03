Знищення ворожої ТОС-1А "Солнцепек" за допомогою дронів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе знищили ворожу вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Незважаючи на потужні засоби РЕБ російських окупантів, ворожа важка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепек" була успішно знищена пілотами 63-ї бригади в результаті чітко спланованої операції за сприяння побратимів з 21-ї та 95-ї бригад", - зазначає у коментарі автор публікації.

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