Башта ворожого танка летить у повітрі після детонації боєкомплекту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент детонації боєкомплекту ворожого танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що потужним вибухом башту танка відірвало від корпусу і підкинуло високо у повітря.

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