Башта ворожого танка летить у повітрі після детонації боєкомплекту. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент детонації боєкомплекту ворожого танка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що потужним вибухом башту танка відірвало від корпусу і підкинуло високо у повітря.
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Qq Qqq #455433
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