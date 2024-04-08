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Башта ворожого танка летить у повітрі після детонації боєкомплекту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент детонації боєкомплекту ворожого танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що потужним вибухом башту танка відірвало від корпусу і підкинуло високо у повітря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант скаржиться на український дрон-камікадзе, який знищує танк на полі бою: "#бать! Был танк - и нет танка. Вот что эта тварь маленькая творит!". ВIДЕО

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вибух (4451) танк (2067) знищення (7227)


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Біііг бада бум!
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08.04.2024 14:44 Відповісти
Полетіла в космос. Якби рашисти так усі полетіли в космос
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08.04.2024 14:55 Відповісти
так це він Лічно його й спалив. ))
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08.04.2024 16:57 Відповісти
Он сказал "Паєхалі !", он взмахнул стволом....
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08.04.2024 16:18 Відповісти
Феєрично ...
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08.04.2024 16:46 Відповісти
Отвал башки...
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08.04.2024 18:40 Відповісти
Укри підкинули
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09.04.2024 03:36 Відповісти
 
 