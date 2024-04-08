Дрони-камікадзе знищили три російські БпЛА. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе знищили три російські БпЛА, які були у повітряному просторі.

Успішні дії українських операторів дрона опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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