Дрони-камікадзе знищили три російські БпЛА. ВIДЕО
Оператори українських дронів-камікадзе знищили три російські БпЛА, які були у повітряному просторі.
Успішні дії українських операторів дрона опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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