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Дрони-камікадзе знищили три російські БпЛА. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе знищили три російські БпЛА, які були у повітряному просторі.

Успішні дії українських операторів дрона опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7227) дрони (4695)


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Топ коментарі
+27
Мадяру респект. Скільки життів врятував.
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08.04.2024 20:51
+25
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08.04.2024 20:48
+20
Самий правильний мадяр у світі.
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08.04.2024 21:16
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08.04.2024 20:45 Відповісти
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08.04.2024 20:48 Відповісти
Мадяру респект. Скільки життів врятував.
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08.04.2024 20:51 Відповісти
московитські фанерні літачки знищують купу наших лодок. добре що є на них управа
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08.04.2024 21:01 Відповісти
Це супер, ось воно майбутнє…війна дронів
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08.04.2024 21:11 Відповісти
Самий правильний мадяр у світі.
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08.04.2024 21:16 Відповісти
Гиги..поаторює історію авіації..спочатку літуни розвідники віталися, потім таранились, потім поставили кулемети
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08.04.2024 21:21 Відповісти
Давно задавався питанням: чому не можна знищувати дронів дронами? І ось вона, відповідь! Слава ЗСУ!
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08.04.2024 21:41 Відповісти
Тому що немає замовлень від МО. А так можна. І Шахеди збивати можна і Орлани, і Залу, і Суперкам. Тільки тоді в КМУ і ОП неможна буде красти гроші на поновлення інфраструктури. Комплексне рішення.
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09.04.2024 06:54 Відповісти
якщо виділити гроші на дрони, тоді не буде за що ложити асфальт (тупо 3,14здити)
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09.04.2024 10:01 Відповісти
Насамс, петріот, сампті, мадяр...
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09.04.2024 03:34 Відповісти
ХАЙ ЖИВЕ МАДЯР !)
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09.04.2024 05:42 Відповісти
Мадьяр дебил. Такие видео можно показывать только после войны, как и большинство других. И не только его видео.
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09.04.2024 06:51 Відповісти
А що кацапи зроблять, кулеметника на задню частина дрона посадять чи що 🤣
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09.04.2024 10:49 Відповісти
Є різноманітні виришення цієї проблеми. Я вже зараз бачу покищо два варіанти вирішення цього питання для москалів.
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09.04.2024 11:34 Відповісти
Красота, збивання гоблінських дронів на висоті.
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09.04.2024 10:24 Відповісти
 
 