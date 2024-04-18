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Бійці 72-ї ОМБр FPV-дронами відбили атаку окупантів: знищено 2 танки та 3 БМП. ВIДЕО

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили наступ російських окупантів за допомогою FPV-дронів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті бою було знищено два російські танки, три БМП, ліквідовано щонайменше 30 окупантів.

Дивіться: Воїни 72 ОМБр знищили російський 240-мм самохідний міномет "Тюльпан". ВIДЕО

Автор: 

72 окрема механізована бригада (242) дрони (4690)


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Надіюсь, вже до всіх дійшло, що при достатній кількості ударних та постійному чергуванні розвідувальних дронів ці танки нах нікому вже не потрібні...
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18.04.2024 22:38 Відповісти
Один дрон один танк… війна майбутнього з минулим…

кошти порівняйте самі….

p.s. саме те по що казав Залужний…
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18.04.2024 22:43 Відповісти
А ті що здавались....?Заблукали?
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18.04.2024 23:06 Відповісти
ВОЇНАМ Слава!
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18.04.2024 23:08 Відповісти
Ну дуже організм на 1:19 не хотів до накабздону... А зараз слухає, підспівує...
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18.04.2024 23:19 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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18.04.2024 23:40 Відповісти
 
 