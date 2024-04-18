Бійці 72-ї ОМБр FPV-дронами відбили атаку окупантів: знищено 2 танки та 3 БМП. ВIДЕО
Бійці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили наступ російських окупантів за допомогою FPV-дронів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті бою було знищено два російські танки, три БМП, ліквідовано щонайменше 30 окупантів.
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кошти порівняйте самі….
p.s. саме те по що казав Залужний…