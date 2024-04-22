Російські хлопці-підлітки б’ють однокласницю із Таджикистану: "Снимаем плачущую хачиху! Россия - для русских! Москва - для москвичей!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські підлітки б’ють та принижують свою однокласницю, родина якої походить із Таджикистану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дівчинку у шкільному класі б'ють кілька хлопців. Один із них фільмує бійку і підбадьорює своїх однокласників нецензурною лайкою та шовіністичними вигуками.
Увага! Ненормативна лексика!
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+45 Ihor Demkiv #524736
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Александр Иванович Куприн.
"Немножко Финляндии". 1908 г.
"...Помню,
лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым
приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью.
Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли
закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными
закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф,
какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это
было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола
возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и
стояли корзиночки с хлебом. Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось,
закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по
собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь
копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так
глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению
старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были
совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы
возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском
жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем
известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии:
широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся
из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на
пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому -
словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было
послушать, как они издевались над бедными финнами. - Вот дурачье так
дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели
подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх,
сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы. А другой
подхватил, давясь от смеха: - А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял
в рыбину и плюнул. - Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их
надо во как держать!"
Цікаво, чому? 🤔
русские вообще оскатинились.
и путин нам предлагает с этим быдлом жить в одном государстве. и считать их с собой одним народом.
У Києві учня жорстоко побили у школі: підлітку діагностували розрив яєчка - його прооперували....
https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-uchnya-zhorstoko-pobili-u-shkoli-pidlitku-diagnostuvali-rozriv-yayechka-yogo-prooperuvali-foto-2562975.html У Києві учня жорстоко побили у школі: у нього розрив яєчка та набряк ноги, фото - Київ (tsn.ua)
Цензор напевно хоче хайпанути на цій новині. Чи просто відволікає увагу що в Україні твориться..... Ще кілька місяців назад Цензор викладав відосики про мобілізацію в кацапів. Зараз же Україна далеко переплюнула кацапів у відосиках про мобілізацію. Точно й так і ця тема...
Знач це дуже добра й потрібна нам новина, бо можна трішки підлити мастила у вогонь і все - наприклад розповсюдити цей відосик серед таджиків...
https://parlament.ua/news/u-kiivskij-shkoli-13-richnogo-hlopchika-odnolitki-pobili-do-rozrivu-yaechok/ У київській школі 13-річного хлопчика однолітки побили до розриву яєчок .
https://parlament.ua/news/u-kiivskij-shkoli-13-richnogo-hlopchika-odnolitki-pobili-do-rozrivu-yaechok/ А цей "помічник" повинен сидіти і довго, але навіть цей факт у новинах замовчується.
Хлопчик не розповідав 10 днів про травму, допоки мама сама випадково не побачила. Каже, його залякав помічник вчителя, і хлопчик боявся, що мати знову піде до директора.
І школа наго заявляє, що булінга не було! Але ж це рецидив!
Минулого разу я писала заяву в поліцію, того хлопця поставили на контроль. Там було психологічне насильство сексуального характеру від старшокласника", - розповідає жінка.
Звільнити директора, та набрати наново вчителів! Кумівство остаточно похоаває суспільство в Україні!
Як то казав стрептезер Тарзан (він же утриманець Наталки Поривай , він же колишній афхіцер РА) : рюзькій зольдатен нікагда на такоє нє спасобєн .
Але ж факт , що утримувач портків вже з підліткового віку б"є дівчинку , та йще свою ж однокласницю й це нікого з навколошнього зоопарку це не хвилює .
Як там казав колись їхній же ж бард :
"Ми нє знаєм что есть
Ми нє знаєм , что будєт
И нам страшно понят"
Что ми даже НЄЛЮДІ"