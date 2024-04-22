Російські хлопці-підлітки б’ють однокласницю із Таджикистану: "Снимаем плачущую хачиху! Россия - для русских! Москва - для москвичей!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські підлітки б’ють та принижують свою однокласницю, родина якої походить із Таджикистану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дівчинку у шкільному класі б'ють кілька хлопців. Один із них фільмує бійку і підбадьорює своїх однокласників нецензурною лайкою та шовіністичними вигуками.

Увага! Ненормативна лексика!

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