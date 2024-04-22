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Російські хлопці-підлітки б’ють однокласницю із Таджикистану: "Снимаем плачущую хачиху! Россия - для русских! Москва - для москвичей!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські підлітки б’ють та принижують свою однокласницю, родина якої походить із Таджикистану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що дівчинку у шкільному класі б'ють кілька хлопців. Один із них фільмує бійку і підбадьорює своїх однокласників нецензурною лайкою та шовіністичними вигуками.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Осетин-окупант скаржиться на нацистські погляди етнічних росіян в армії РФ: "Чурка ты #баная! Россия для русских" говорят, а потом нас избили прикладами". ВIДЕО

Автор: 

діти (5064) нацизм (148) росія (65129)


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Топ коментарі
+45
далі чекаємо відосик як таджики крошать московитів. і хай це наростає як сніжний ком, так щоб маскваабад запалав до небес.
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22.04.2024 09:19
+45
Шакали кацапські лише можуть нападати гуртом на беззбройних і слабших. Вся суттю вигрібної ями.
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22.04.2024 09:22
+32
Ну і на хіба нам оце? Ті хто на Цензорі сидять, і так в курсі, що московія delenda est. Показуйте це німцям, словакам, угорцям і всім іншим апологєтам хароших рускіх.
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22.04.2024 09:16
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Кацапи це біосміття, народ-бидло, який не змінюється століттями та псує, нищить, катує все до чого дотягується, таким чином виправдовуючи свою вічну вбогість та вічне рабство. Ще російський письменник Купрін досить влучно описував підлість кацапського бидла. Ось як він описав поведінку кацапів, які потрапили у Фінляндію у 1908 році:

Александр Иванович Куприн.
"Немножко Финляндии". 1908 г.
"...Помню,
лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым
приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью.
Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли
закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными
закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф,
какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это
было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола
возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и
стояли корзиночки с хлебом. Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось,
закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по
собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь
копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так
глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению
старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были
совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы
возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском
жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем
известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии:
широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся
из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на
пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому -
словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было
послушать, как они издевались над бедными финнами. - Вот дурачье так
дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели
подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх,
сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы. А другой
подхватил, давясь от смеха: - А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял
в рыбину и плюнул. - Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их
надо во как держать!"
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22.04.2024 12:00 Відповісти
когда из каждого утюга впаривают идеи фашизма, так все и заканчивается
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22.04.2024 12:48 Відповісти
Итак, сейчас счет 1:0 в пользу кацапов. Ждем ответной атаки!
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22.04.2024 13:06 Відповісти
тільки відео у відповідь буде жорстокішим. не шкода кацапів.
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22.04.2024 17:08 Відповісти
Мосоковити - росіяне це ще первобитні люди з болот для яких цивілізований світ треба закрити до їх повного перетворення на відповідальних і розумних людей.
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22.04.2024 13:08 Відповісти
І такі покидьки чомусь дуже дивуються, що "іх нє любят пачіму-то во все мірє!"...
Цікаво, чому? 🤔
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22.04.2024 13:33 Відповісти
хорошо, что ухо не отрезали. как их по телевизору учат.

русские вообще оскатинились.

и путин нам предлагает с этим быдлом жить в одном государстве. и считать их с собой одним народом.
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22.04.2024 13:39 Відповісти
Оце новина ! А коментарі кращі один від одного. В Україні ситуації такі в школах бувають дуже часто, але б'ють не іноземців-школярів, а б'ють своїх же - українці українців. Ось тільки новина за сьогодні -

У Києві учня жорстоко побили у школі: підлітку діагностували розрив яєчка - його прооперували....
https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-uchnya-zhorstoko-pobili-u-shkoli-pidlitku-diagnostuvali-rozriv-yayechka-yogo-prooperuvali-foto-2562975.html У Києві учня жорстоко побили у школі: у нього розрив яєчка та набряк ноги, фото - Київ (tsn.ua)

Цензор напевно хоче хайпанути на цій новині. Чи просто відволікає увагу що в Україні твориться..... Ще кілька місяців назад Цензор викладав відосики про мобілізацію в кацапів. Зараз же Україна далеко переплюнула кацапів у відосиках про мобілізацію. Точно й так і ця тема...
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22.04.2024 13:40 Відповісти
Це якраз різні справи, так буллінг в школах є відусиль, але тут головний месседж це саме викрики - расия для узких, мацква для москалей.. а це вже прояви якраз фашизму та нацизму у всій красі, скоро почнеться бий жидів та хачів а ті у відповідь почнуть громити росіян.
Знач це дуже добра й потрібна нам новина, бо можна трішки підлити мастила у вогонь і все - наприклад розповсюдити цей відосик серед таджиків...
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22.04.2024 15:03 Відповісти
скрепний ухилянт, не гоні волну,повертайся в рідне село на Алтаі, короче їди за узким кораблем *****
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22.04.2024 15:40 Відповісти
І Цензор, дуде нажаль, якось підзамовчує такі факти.
https://parlament.ua/news/u-kiivskij-shkoli-13-richnogo-hlopchika-odnolitki-pobili-do-rozrivu-yaechok/ У київській школі 13-річного хлопчика однолітки побили до розриву яєчок .
https://parlament.ua/news/u-kiivskij-shkoli-13-richnogo-hlopchika-odnolitki-pobili-do-rozrivu-yaechok/ А цей "помічник" повинен сидіти і довго, але навіть цей факт у новинах замовчується.
Хлопчик не розповідав 10 днів про травму, допоки мама сама випадково не побачила. Каже, його залякав помічник вчителя, і хлопчик боявся, що мати знову піде до директора.

І школа наго заявляє, що булінга не було! Але ж це рецидив!
Минулого разу я писала заяву в поліцію, того хлопця поставили на контроль. Там було психологічне насильство сексуального характеру від старшокласника", - розповідає жінка.

Звільнити директора, та набрати наново вчителів! Кумівство остаточно похоаває суспільство в Україні!
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23.04.2024 13:33 Відповісти
Пора их денацифицировать. Кто б взялся только...
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22.04.2024 14:53 Відповісти
Зря уезжают таджики со столицы новой страны...
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22.04.2024 15:02 Відповісти
Кстати, давно хотел спросить. А какая реакция и в Казахстане на высер того алкаша Гурулёва насчёт того, что "Казахстан будет следующим"? Или особо не обратили внимания?
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22.04.2024 16:39 Відповісти
"Джентел'мєн шоу" ...

Як то казав стрептезер Тарзан (він же утриманець Наталки Поривай , він же колишній афхіцер РА) : рюзькій зольдатен нікагда на такоє нє спасобєн .
Але ж факт , що утримувач портків вже з підліткового віку б"є дівчинку , та йще свою ж однокласницю й це нікого з навколошнього зоопарку це не хвилює .

Як там казав колись їхній же ж бард :

"Ми нє знаєм что есть
Ми нє знаєм , что будєт
И нам страшно понят"
Что ми даже НЄЛЮДІ"
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22.04.2024 16:33 Відповісти
повністю згідна, чекаємо на 2 серію про рузьких і іх байстрюків
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22.04.2024 17:12 Відповісти
зайве підтвердження, що кацапи - відсталі варвари, яким не місце серед цивілізованих людей.
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22.04.2024 18:00 Відповісти
Дивлячись на це урідство, іншого варіанту, як заї...шити там всіх активних рузьке не залишається. Тому і на фронті цю наволочь вже не жаліють - в полон майже не беруть.
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23.04.2024 01:16 Відповісти
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