Дрон-камікадзе відірвав ноги окупанту та пошкодив "центр прінятія рєшеній". ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався уникнути удару, сховавшись поблизу пошкодженого "гольфкара".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що дрон влучив окупанту у зад. Вибухом загарбнику відірвало ноги і значно пошкодило сідниці.

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