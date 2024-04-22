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Дрон-камікадзе відірвав ноги окупанту та пошкодив "центр прінятія рєшеній". ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався уникнути удару, сховавшись поблизу пошкодженого "гольфкара".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що дрон влучив окупанту у зад. Вибухом загарбнику відірвало ноги і значно пошкодило сідниці.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантам не подобається "гостинність" українців: "Касетками #башат и #башат! Везде наши пацаны разбросаны! Сейчас "Бредли" до конца будет разъ#бывать". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+19
Дрон зайшов куди треба!👌
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22.04.2024 11:47
+16
Смачного українським звіряткам..
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22.04.2024 11:49
+11
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22.04.2024 11:57
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Дрон зайшов куди треба!👌
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22.04.2024 11:47 Відповісти
Смачного українським звіряткам..
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22.04.2024 11:49 Відповісти
гольфкар раш ...
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22.04.2024 11:50 Відповісти
фарш...
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22.04.2024 14:01 Відповісти
Тепер не зможе грати в гольф
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22.04.2024 11:50 Відповісти
Мда...Тайгером Вудсом ему не стать.
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22.04.2024 12:14 Відповісти
Оо 👀 таке ми любим
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22.04.2024 11:50 Відповісти
Якщо добре придивитися, то «центр прінятія рєшєній» чимось схожий на німецький хрест.
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22.04.2024 11:51 Відповісти
Це Ви ще, мабудь, не звернули увагу на прапор Великої Британії...
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22.04.2024 15:39 Відповісти
Та я і з німецьким прапором не хотів порівнювати, все ж таки вони допомагають.
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22.04.2024 16:27 Відповісти
"Ты приди - я пришью тебе ножки
И опять побежишь по дорожке... "
"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
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23.04.2024 04:58 Відповісти
на чому це воно колись їздило?
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22.04.2024 11:53 Відповісти
Було б добре, щоб і хер відірвало, бо коли якимось чином виживе, не зміг плодити ********* собі подібним.
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22.04.2024 11:54 Відповісти
Виживе? В цьому випадку тільки "пірамідки гордона" можуть допомогти..
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22.04.2024 11:59 Відповісти
+ +
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22.04.2024 13:44 Відповісти
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22.04.2024 11:57 Відповісти
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22.04.2024 12:06 Відповісти
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22.04.2024 12:19 Відповісти
Вот так и сдох Емеля, бесславно за своих китайских хозяев
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22.04.2024 12:23 Відповісти
"Полтора землекопа"...
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22.04.2024 12:28 Відповісти
... и одна разорванная попа
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22.04.2024 12:42 Відповісти
3/4
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22.04.2024 19:07 Відповісти
жепу разворотило нехило, наверно не выжил
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22.04.2024 12:52 Відповісти
Хорошо "впіймав", ще й ********....
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22.04.2024 13:17 Відповісти
не подобається - не дивись....
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22.04.2024 13:45 Відповісти
Йдіть на .... інший сайт!
Тут деякі відео можна дивитися замість ранкової кави!!!
І всім подобається.....
У нас свобода слова!
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22.04.2024 13:55 Відповісти
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22.04.2024 14:03 Відповісти
А ще краще - "разом з ранковою кавою" (як це зараз роблю я!) Діє набагато краще ніж "Телебрехун"!
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23.04.2024 05:05 Відповісти
"если к этому они стремятся"

вони цього по факту давно вже досягли.
і до зробили це без твоїх цінних порад.
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22.04.2024 15:54 Відповісти
Кацап Діма,для українців відео з расчлєньонкой кацапа-чудове і миле видовище! Які проблеми? Виходить,що нам не треба дивитися й на кацапських жмурів у Крокусі?? Какіє ваши даказатєльства?
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22.04.2024 18:45 Відповісти
Да, согласен, не стоило было выкладывать неполное видео. Здесь полное видео этого эпизода:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ca25ww/ua_strike_drones_company_of_the_47th_mechanized/

Теперь, наслаждайтесь
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22.04.2024 20:16 Відповісти
Третього березня 2022 року ми поверталися з гостей У нашої дитини був день народження Не доходячи до дому один квартал я почув рев двигуна літака за хмарами і шелест ракет А потім почув за моїм домом вибухи і побачив хмару диму Прибігли туди А там розбиті житлові будинки і люди - на шматки порвані! Стояли в черзі до аптеки В основному жінки та літні люди
Як ти думаєш - після ТАКОГО як я сприймаю відео з порваними орками?!!!
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23.04.2024 05:37 Відповісти
Принял на очко, фууууу опущенный.
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22.04.2024 14:18 Відповісти
В мене психіка стає нестійкою, коли я дуже довго такого не бачу (це про допис +18). А з накими відео психіка, навпаки, міцнішає!
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Раскашлатился, п*дор крученый.
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22.04.2024 16:24 Відповісти
Щось "Цензор" скотився на рівень: "Ой-ля-ля, ой-ля-ля, розвалили москаля!!!!!" Ви поля біля Кліщіївки не бачили? А під Часіком? А дорогу життя між Бахмутом і Ч.Я.? Де дрони, як джмілі? І птахи зграями клюють м"ясо, а щурі, як кішка? І трупи там і у пікселі, і у зеленій кашці, і взагалі х.з які.
А відео, де наші евак групи роз...бують дроном - не хочете викласти, для стримання піни переможних реляцій? З еваку пару фоток, де наші пацани без ручок, ніжок? Хіханьки-хаханьки?
Ворог важкий та потужний, хитрий, вчиться, нас переважає у озброєнні та людях!!! А цей сайт пропагує "шашлички" у травні, Крим за 2 тижня, вони - дурні! Завтра здолаємо!
Щоденно щось здаємо, десь відходимо! А на перепаханих позиціях залишаються наші воїни. Навічно.
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22.04.2024 17:41 Відповісти
і ото ти таке бачив з свого бойового дивана?? не хочеш трохи сам допомогти Україні під Кліщіївкою,гуманіст диванний?
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22.04.2024 18:47 Відповісти
Очевидно цей рашик,лежачи на животі і провітрюючи попку з гордітю думав: Ми русскіє,с намі Бог! кто нас абідіт-3 дня нє праживьот....
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22.04.2024 18:49 Відповісти
 
 