Дрон-камікадзе відірвав ноги окупанту та пошкодив "центр прінятія рєшеній". ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався уникнути удару, сховавшись поблизу пошкодженого "гольфкара".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що дрон влучив окупанту у зад. Вибухом загарбнику відірвало ноги і значно пошкодило сідниці.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар22.04.2024 11:47
+16 Микола Січень #486030
показати весь коментар22.04.2024 11:49
+11 Валерий К #448385
показати весь коментар22.04.2024 11:57
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И опять побежишь по дорожке... "
"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
Тут деякі відео можна дивитися замість ранкової кави!!!
І всім подобається.....
У нас свобода слова!
вони цього по факту давно вже досягли.
і до зробили це без твоїх цінних порад.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ca25ww/ua_strike_drones_company_of_the_47th_mechanized/
Теперь, наслаждайтесь
Як ти думаєш - після ТАКОГО як я сприймаю відео з порваними орками?!!!
А відео, де наші евак групи роз...бують дроном - не хочете викласти, для стримання піни переможних реляцій? З еваку пару фоток, де наші пацани без ручок, ніжок? Хіханьки-хаханьки?
Ворог важкий та потужний, хитрий, вчиться, нас переважає у озброєнні та людях!!! А цей сайт пропагує "шашлички" у травні, Крим за 2 тижня, вони - дурні! Завтра здолаємо!
Щоденно щось здаємо, десь відходимо! А на перепаханих позиціях залишаються наші воїни. Навічно.