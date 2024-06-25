Засновника WikiLeaks Ассанжа випустили із в’язниці. ВIДЕО

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж частково визнав провину, вийшов із в'язниці та залишив Велику Британію.

Про це організація повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію", - йдеться в повідомленні.

Ассанж повертається до Австралії.

Джуліана Ассанжа звинувачували у злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів. Згодом він погодився визнати себе винним. Влада Сполучених Штатів переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

У 2019 році федеральна прокуратура США висунула Ассанжу звинувачення у зв’язку з публікацією секретних документів про діяльність американських військових в Іраку й Афганістані. Прокурори стверджували, що також Ассанж допоміг колишній військовослужбовці США Челсі Меннінг викрасти військові файли, які згодом було опубліковано на сайті WikiLeaks.

Йому загрожувало до 175 років в’язниці у США. Щоб уникнути екстрадиції Ассанж провів 7 років у посольстві Еквадору в Лондоні, а останні п’ять років – у в’язниці.

