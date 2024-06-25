УКР
Засновника WikiLeaks Ассанжа випустили із в’язниці. ВIДЕО

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж частково визнав провину, вийшов із в'язниці та залишив Велику Британію.

Про це організація повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію", - йдеться в повідомленні.

Ассанж повертається до Австралії.

Джуліана Ассанжа звинувачували у злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів. Згодом він погодився визнати себе винним. Влада Сполучених Штатів переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

У 2019 році федеральна прокуратура США висунула Ассанжу звинувачення у зв’язку з публікацією секретних документів про діяльність американських військових в Іраку й Афганістані. Прокурори стверджували, що також Ассанж допоміг колишній військовослужбовці США Челсі Меннінг викрасти військові файли, які згодом було опубліковано на сайті WikiLeaks.

Йому загрожувало до 175 років в’язниці у США. Щоб уникнути екстрадиції Ассанж провів 7 років у посольстві Еквадору в Лондоні, а останні п’ять років – у в’язниці.

Читайте: Росія хотіла потайки вивезти з Лондона засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, - The Guardian

+14
Тепер - до кацапів, хуjлу продовжувати служити. Та й бабло зароблене також десь там.
25.06.2024 12:05 Відповісти
+11
Чувак відсидів 7років в посольстві+ 5років у в'язниці суворого режиму щоби показати як якась ракета з гвинтокрила помилково поцілила у групу якихось людей що кучкувалася серед гаражів?

А зараз ракети, міни, дрони вбивають людей в Україні, Ізраїлю, в Червоному морі кожен день і якось ніхто не викриває винних (рашка і іран) і не викладає це на вікілікс ?!
25.06.2024 12:08 Відповісти
+6
**** продажная.
25.06.2024 12:32 Відповісти
Ну хоч бабла нарубав? А то 7 років в посольстві і 5 років вʼязниці... і ще й США висить на хвості...
25.06.2024 11:53 Відповісти
Тепер - до кацапів, хуjлу продовжувати служити. Та й бабло зароблене також десь там.
25.06.2024 12:05 Відповісти
idiot.
25.06.2024 12:05 Відповісти
Чувак відсидів 7років в посольстві+ 5років у в'язниці суворого режиму щоби показати як якась ракета з гвинтокрила помилково поцілила у групу якихось людей що кучкувалася серед гаражів?

А зараз ракети, міни, дрони вбивають людей в Україні, Ізраїлю, в Червоному морі кожен день і якось ніхто не викриває винних (рашка і іран) і не викладає це на вікілікс ?!
25.06.2024 12:08 Відповісти
Так, а для чого це викривати? Ніхто й не ховається. Тут доказувати нічого. Кацапня пішла повномасштабною війною на Україну. Зараз йде війна.
25.06.2024 14:34 Відповісти
Байденисты продолжают вылизывать путинский зад. Даже за считанные месяцы до амерских выборов.

Видимо, надеятся таким образом - привлечь к себе побольше голосов всякой левацкой нечисти. Cтремящейся превратить Америку, в милую их сердцу Венесуэлу.
25.06.2024 12:13 Відповісти
Admin , tut sanitarov treba
25.06.2024 12:25 Відповісти
Ассанж опубликовал ворованные документы Пентагона, под грифом секретности. На радость всем тираниям мира.

По амерским законам, должен за такое сесть на 175 лет. Но нет, байденисты его отпускают...
25.06.2024 12:44 Відповісти
і трумп повинен сісти .. разом з ассанжем, так на 175 років...
кляті байдуністи..
25.06.2024 13:03 Відповісти
питання не за що, а яке м'ягке американське правосуддя..
секретні документи можеш мати дома, робити з них копії, взагалі, що заманеться..,
штурмовати Капітолій, грабувати при цьому та вбивати..
і за це тобі нічого не буде..
кляте «байденовське» правосуддя ..
25.06.2024 13:23 Відповісти
tak tak....vy uvereni ? Anthony Pratt nesaglositsa s vami

https://abcnews.go.com/US/after-white-house-trump-allegedly-discussed-potentially-sensitive/story?id=103760456
25.06.2024 14:09 Відповісти
tam prosto fakti - ce je i na video i v sudovoi sprave protiv trampa.....
25.06.2024 14:44 Відповісти
admin- saņitari ņenužni vže - v BAN kacapa !
25.06.2024 14:10 Відповісти
"Ліпецкая фабрика! Свинарчуки!" -кричали трампісти. "Война нє заканчівається потому что она кому-то вигодна" - унісонив їм Трамм
25.06.2024 12:57 Відповісти
слідкуй за руками трумпа: останнє, що він каже, це що не дасть зброю Україні, поки та не проведе мирних переговорів з вбивцею путлєром..

в рф-москві всі за трумпа, та проти байдена..
випадковість?
25.06.2024 13:29 Відповісти
Мои соболезнования его семье после его трагического самоубийства от четырех выстрелов в затылок на следующей неделе.
25.06.2024 12:18 Відповісти
Нас* ав ця падло не тільки Україні а і всьому світу !
25.06.2024 12:23 Відповісти
**** продажная.
25.06.2024 12:32 Відповісти
На Расєї чи в Китаї воно буде ховатись від страшного західного світу?
25.06.2024 12:59 Відповісти
Байден випустив із в'язниці лідера злодіїв, тому що йому потрібні голоси злодіїв на виборах. Усі ліваки це злодії - за визначенням. "Все відібрати і поділити!" Вікілікс = банда злодіїв!
25.06.2024 13:42 Відповісти
pri čom tut Baiden ? on sidev v GB - sud evo vypustil on i pojehal domoi k sebe v AU
25.06.2024 14:15 Відповісти
še raz - pričom tut Baiden ? jakim činom ? ce sudovaja vetvj vlasti - vydvigaet/sņimaet obviņeņija
25.06.2024 14:46 Відповісти
ti tupoi ili prikidivaješa ? svojo dermo možeš komusj na rasejuške vtirati.
25.06.2024 14:48 Відповісти
Білий дім запропонував Ассанджу угоду - звільнення в обмін на визнання провини. Таким чином замість 174 років в'язниці лише п'ять!
25.06.2024 17:01 Відповісти
še raz - biliy dom ņemože ņičovo zaproponuvati - tilki prokuror mozhe - ce druga vetvj vlasti.
25.06.2024 21:31 Відповісти
Білий дім має такі повноваження. (Міністерство юстиції США)
https://www.bbc.com/russian/articles/cekkklmjzkdo#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20WikiLeaks%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81,%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%2C%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2. Ассанж освобожден из тюрьмы в Лондоне и готовится заключить сделку с властями США - BBC News Русская служба
25.06.2024 21:41 Відповісти
bļed ti debyl ili prikidivaešsa ? Міністерство юстиції США ti rozumijiš ščo ce ? zadalbal vže
25.06.2024 21:47 Відповісти
Міністерство юстиції США - підпорядковується офісу президента
25.06.2024 23:03 Відповісти
i ščo ? še raz : Baiden ņekerue Міністерствоm юстиції США , vin ņe koroļ Ameriki , vin prezident. jakso vin keruvav im - evo sina bi ņezasudili a trampuška vže atbival svoi srok v 150 rokiv.
26.06.2024 09:12 Відповісти
ce ne jak u vas na raseje - gde po zvanku ot prezidenta vse rešaetsa
26.06.2024 09:36 Відповісти
ņetreba ruske perevod čitati.

https://www.nbcnews.com/news/world/wikileaks-julian-assange-extradition-appeal-espionage-london-court-rcna153007 Julian Assange was released from a British prison and on his way to a remote Pacific island on Tuesday where he will plead guilty to a conspiracy charge as part of a plea deal with the U.S. Justice Department, according to court documents

https://censor.net/ua/news/3496476/djuliana_assanja_vypustyly_iz_vyaznytsi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_81952687
25.06.2024 21:51 Відповісти
The Federal Government is composed of three distinct branches: legislative, executive, and judicial, whose powers are vested by the U.S. Constitution in the Congress, the President, and the Federal courts, respectively.
25.06.2024 21:53 Відповісти
І більше дебіл мені не пиши
25.06.2024 23:04 Відповісти
idi naher
26.06.2024 09:02 Відповісти
кацапская консерва!
25.06.2024 16:16 Відповісти
 
 