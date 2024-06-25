Засновника WikiLeaks Ассанжа випустили із в’язниці. ВIДЕО
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж частково визнав провину, вийшов із в'язниці та залишив Велику Британію.
Про це організація повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був в аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Великобританію", - йдеться в повідомленні.
Ассанж повертається до Австралії.
Джуліана Ассанжа звинувачували у злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів. Згодом він погодився визнати себе винним. Влада Сполучених Штатів переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.
У 2019 році федеральна прокуратура США висунула Ассанжу звинувачення у зв’язку з публікацією секретних документів про діяльність американських військових в Іраку й Афганістані. Прокурори стверджували, що також Ассанж допоміг колишній військовослужбовці США Челсі Меннінг викрасти військові файли, які згодом було опубліковано на сайті WikiLeaks.
Йому загрожувало до 175 років в’язниці у США. Щоб уникнути екстрадиції Ассанж провів 7 років у посольстві Еквадору в Лондоні, а останні п’ять років – у в’язниці.
А зараз ракети, міни, дрони вбивають людей в Україні, Ізраїлю, в Червоному морі кожен день і якось ніхто не викриває винних (рашка і іран) і не викладає це на вікілікс ?!
Видимо, надеятся таким образом - привлечь к себе побольше голосов всякой левацкой нечисти. Cтремящейся превратить Америку, в милую их сердцу Венесуэлу.
По амерским законам, должен за такое сесть на 175 лет. Но нет, байденисты его отпускают...
кляті байдуністи..
секретні документи можеш мати дома, робити з них копії, взагалі, що заманеться..,
штурмовати Капітолій, грабувати при цьому та вбивати..
і за це тобі нічого не буде..
кляте «байденовське» правосуддя ..
https://abcnews.go.com/US/after-white-house-trump-allegedly-discussed-potentially-sensitive/story?id=103760456
в рф-москві всі за трумпа, та проти байдена..
випадковість?
https://www.bbc.com/russian/articles/cekkklmjzkdo#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20WikiLeaks%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81,%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%2C%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2. Ассанж освобожден из тюрьмы в Лондоне и готовится заключить сделку с властями США - BBC News Русская служба
https://www.nbcnews.com/news/world/wikileaks-julian-assange-extradition-appeal-espionage-london-court-rcna153007 Julian Assange was released from a British prison and on his way to a remote Pacific island on Tuesday where he will plead guilty to a conspiracy charge as part of a plea deal with the U.S. Justice Department, according to court documents
