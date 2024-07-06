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Ворог витратив "Іскандери" на макети техніки, - Олещук щодо інформації про удари росіян по українських літаках і ЗРК. ВIДЕО

Недавно росіяни поширили відео ударів по одному з українських аеродромів і двох установках ЗРК Patriot. Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук заявив, що ворог витратив ракети "Іскандери-М" на макети техніки — справжні літаки і ЗРК цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжі ворожі удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", - написав Олещук.

Як зазначає Командувач ПС,  на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг - 3.07) та в районі "Южноє" (Одещина - 6.07) – особовий склад Повітряних Сил успішно провіві заходи з пасивної оборони!

"Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", - додав Олещук.

Командувач ПС додав: "Зберігайте спокій і єдність! Ворог підступний, але ми – сильніші!"

Автор: 

літак (2966) знищення (7571) ЗРК (217) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+20
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06.07.2024 21:06 Відповісти
+17
даже не знаешь кому верить и те брешут и наши тоже , сми уже раздули и по полочкам разложили
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06.07.2024 21:05 Відповісти
+17
війна - мистецтво обману
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06.07.2024 21:07 Відповісти
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кацапів "трохи" більше ?
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06.07.2024 21:05 Відповісти
От би вас в командуючі, ужеб москалі відступали б.
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06.07.2024 21:06 Відповісти
даже не знаешь кому верить и те брешут и наши тоже , сми уже раздули и по полочкам разложили
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06.07.2024 21:05 Відповісти
війна - мистецтво обману
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06.07.2024 21:07 Відповісти
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07.07.2024 08:47 Відповісти
Смотрите на результаты: война идет третий год. кацап до сих пор не смог захватить полностью даже луганскую область. Вероятно больше доверия ВСУ...
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06.07.2024 23:29 Відповісти
верь своему путлеру и канашенкову
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07.07.2024 00:04 Відповісти
а не надо никому верить
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07.07.2024 07:48 Відповісти
https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/87815/naduvnye-himars-m777-i-tanki-massovo-delajut-v-chehii-dlya-ukrainy Надувные HIMARS, M777



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07.07.2024 08:49 Відповісти
Якщо так , це супер
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06.07.2024 21:06 Відповісти
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06.07.2024 21:06 Відповісти
добре, що на картинці не Україна, бо в України синьо-жовтий, а не жовто-синій прапор.....
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06.07.2024 22:25 Відповісти
Воно так, але на мордорі людей тягнуть у буцегарню за будь-які поєднання жовтого та блакитного: хоч жовта юбка - синя блузка, хоч навпаки...
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07.07.2024 10:16 Відповісти
А по С-300ПС в Полтавській області ?

https://x.com/zloy_odessit/status/1809527953375600736
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06.07.2024 21:09 Відповісти
Там вже втретє за останні 30 днів. Так що не зрозуміло
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06.07.2024 22:20 Відповісти
Меньше рашисти знають, про реальну ситуацію в Україні, краще для Захисників України!! А ЖДУНИ від рашистів, будуть провокувати, щоб коригувати обстріли України!
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06.07.2024 21:10 Відповісти
То нахіба розказувати - на другии раз кацапи будуть обачніші - віина ше ж не закінчилась
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06.07.2024 21:12 Відповісти
та і так про макети всі давно знають. Вони зараз робляться доволі досконалі, навіть з тепловою сигнатурою там де треба.
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06.07.2024 21:24 Відповісти
Ти их сам робиш?
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06.07.2024 21:40 Відповісти
нє, їх рінат лєонідович виробляє.
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06.07.2024 21:43 Відповісти
де ти побачив відбілення? на твоє конкретне питання була лаконічна відповідь. Все інще - то твої хворобливі фантазії.
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06.07.2024 22:03 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.techinsider.ru%2Ftechnologies%2F11732-kak-nadut-rossiyskuyu-armiyu-obman%2F&psig=AOvVaw0Hfo7Ji8jtAzjR5GwyTFIX&ust=1720417568781000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLC184WdlIcDFQAAAAAdAAAAABAf Вони знають як "надуть" россійскую армію . Працюють не тільки диванні війська швидкого друкування...

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07.07.2024 08:57 Відповісти
патаму-что ермаковская ***** безуглая развонялась
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07.07.2024 00:05 Відповісти
Класний обмін, макет за три тисячі доларів і гамно іскандер за пару міліонів. Так тримати Слава Україні.
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06.07.2024 21:13 Відповісти
Хотілося б щоб русня не тільки витрачала іскандери на приманки ,а щоб і вражались пускові іскандерів ,як елемент контрбатарейної боротьби ,наприклад атакамсами
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06.07.2024 21:17 Відповісти
От довбойоби..Ну і навіщо про таке *******
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06.07.2024 21:20 Відповісти
что бы успакоить бешенную марьяну безуглу - которая работает как кацапское iпсо
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07.07.2024 00:07 Відповісти
Ту пацавату цьотку можна заспокоїти заштриком галоперидолу. А щоб була гарантія спокою, тре' дати їй в якості бонусу сульфазин на чотири точки.
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07.07.2024 01:32 Відповісти
Це виправдання, була ж інформація, що США купили у Казахстану 81 літак за 1,5 млн. дол. для України. Вже тоді було ясно, що це на макети. https://amp.censor.net/ua/news/3486788/ssha_kupyly_u_kazahstanu_stari_litaky
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07.07.2024 04:17 Відповісти
Навіщо їм про це повідомляти?
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06.07.2024 21:29 Відповісти
что бы зрадофилы хоть на полчаса заткнулись.
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06.07.2024 23:31 Відповісти
Повідай же нам правду, боте одноразовий о Гуру Всезнаючий!
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07.07.2024 01:34 Відповісти
Успішний кацапський удар - по макетах.
Владні г@ндони крадуть як не в себе - іпсо.
ТЦК запихують в бусік - акторська постановка знята на ТОТ.
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06.07.2024 22:15 Відповісти
У кацорилих - патєрь нєт,а у нас загинуло 30 000 - сам зеленський сказав.Звичайно ж кацапи брешуть а зелені росказують правду.
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07.07.2024 09:20 Відповісти
Я уже подумала. Что там происходит? Теперь я знаю и радa за украинцев.
Боже мой! Желаю всем пережить эту войну.
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06.07.2024 22:20 Відповісти
А сделать полномасштабный макет какого-нибудь СУ - это довольно сложная и хлопотная работа, даже в расее их не делают а просто рисуют на бетоне силуэты самолетов, может, с высоты 10 км какого-нибудь лопуха удастся этим обмануть..
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06.07.2024 22:22 Відповісти
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06.07.2024 22:35 Відповісти
Ти знову проклюнулась, потворо лаптєлапа?
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07.07.2024 01:35 Відповісти
Ну, это скорее всего единичные экземпляры и довольно дорогие, наверное, их только на выставках и показывают, так как зачем тогда они на своих аэродромах рисуют на бетонке силуэты самолетов?
Могли бы просто расположить там надувные макеты, а их-то нет.. )
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07.07.2024 08:07 Відповісти
так давайте взагалі не розміщувати на аеродромах реальні літаки, ппо і про!
давайте там ставити тільки і виключно макети!!! і хай москалі тратять впусту свої імпотентні іскандери....
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06.07.2024 22:26 Відповісти
Триндить
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06.07.2024 22:32 Відповісти
Справжніх ще нема , а макети вже є .
.
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06.07.2024 22:35 Відповісти
А Конашенков ублюдок уже сбил множество украинских самолетов языком своим червивым.
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06.07.2024 22:36 Відповісти
Це хоч якось пояснює те що кацапські розвідники бпла навіть не намагалися збивати .
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06.07.2024 22:37 Відповісти
Ага, так само як з с-300 у Миргороді.
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06.07.2024 22:46 Відповісти
та якось непереконливо
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06.07.2024 22:55 Відповісти
А тут тупорилі мене блокували, ох і нарід, коли вже вам мізкі вставлять…
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06.07.2024 23:13 Відповісти
А на Луцькому аеродромі що було,цікаво?За день до удару місцеві бачили,як один Ф-16 йшов на посадку.Та й в інсті було відео,а потім прибрали.
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07.07.2024 00:17 Відповісти
То мабуть був макет. Але дуже якісний.
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07.07.2024 04:51 Відповісти
Шоу бизнес и на кровавой войне остается просто шоубизнесом.
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07.07.2024 07:27 Відповісти
Командувачу Олещуку треба б язика трохи підрізати за коменти будь якої інфи під час війни. Чи в академії цьому не вчать?
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07.07.2024 09:06 Відповісти
Будемо повірити. Що залишилось робити?
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07.07.2024 10:17 Відповісти
Ні один військовий, тверезий і при здоровому глузді, не розказав би, що гепнули по макетах - це як координати місця прильоту передати ворожим навідникам, коли вони промазали. Дилетанти спалили контору. Якщо хочуть ввести супротивника в оману, то таку інфу, ніби випадково витікшу, запускають через сторонніх осіб типу липого блогера-тіктокера, якого потім "пов'язало" СБУ спеціально для маравоні, або перевербованих агентів.
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07.07.2024 13:04 Відповісти
 
 