Ворог витратив "Іскандери" на макети техніки, - Олещук щодо інформації про удари росіян по українських літаках і ЗРК. ВIДЕО

Недавно росіяни поширили відео ударів по одному з українських аеродромів і двох установках ЗРК Patriot. Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук заявив, що ворог витратив ракети "Іскандери-М" на макети техніки — справжні літаки і ЗРК цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжі ворожі удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", - написав Олещук.

Як зазначає Командувач ПС, на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг - 3.07) та в районі "Южноє" (Одещина - 6.07) – особовий склад Повітряних Сил успішно провіві заходи з пасивної оборони!

"Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", - додав Олещук.

Командувач ПС додав: "Зберігайте спокій і єдність! Ворог підступний, але ми – сильніші!"



