Ворог витратив "Іскандери" на макети техніки, - Олещук щодо інформації про удари росіян по українських літаках і ЗРК. ВIДЕО
Недавно росіяни поширили відео ударів по одному з українських аеродромів і двох установках ЗРК Patriot. Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук заявив, що ворог витратив ракети "Іскандери-М" на макети техніки — справжні літаки і ЗРК цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжі ворожі удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", - написав Олещук.
Як зазначає Командувач ПС, на аеродромі Долгінцеве (Кривий Ріг - 3.07) та в районі "Южноє" (Одещина - 6.07) – особовий склад Повітряних Сил успішно провіві заходи з пасивної оборони!
"Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть", - додав Олещук.
Командувач ПС додав: "Зберігайте спокій і єдність! Ворог підступний, але ми – сильніші!"
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боте одноразовийо Гуру Всезнаючий!
Владні г@ндони крадуть як не в себе - іпсо.
ТЦК запихують в бусік - акторська постановка знята на ТОТ.
Боже мой! Желаю всем пережить эту войну.
Могли бы просто расположить там надувные макеты, а их-то нет.. )
давайте там ставити тільки і виключно макети!!! і хай москалі тратять впусту свої імпотентні іскандери....
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