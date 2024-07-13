На Закарпатті прикордонники викрили групу, що займалась переправленням чоловіків через кордон. ВIДЕО
Трьох переправників з чотирма клієнтами затримали на Закарпатті прикордонники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
За випереджувальною інформацією, неподалік від кордону, на околиці міста Тячів, було зупинено два автомобілі. Водії автівок підвозили до держрубежу чотирьох своїх клієнтів та одного провідника – також закарпатця, який повинен був супроводжувати двох жителів Дніпропетровщини, одного жителя Чернігівщини та одного жителя Харківщини до річки Тиса, руслом якої проходить кордон з Румунією.
За надані послуги, з кожного зі своїх клієнтів закарпатці мали отримати грошову винагороду у розмірі від 5 до 9 тисяч доларів.
