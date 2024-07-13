УКР
На Закарпатті прикордонники викрили групу, що займалась переправленням чоловіків через кордон. ВIДЕО

Трьох переправників з чотирма клієнтами затримали на Закарпатті прикордонники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За випереджувальною інформацією, неподалік від кордону, на околиці міста Тячів, було зупинено два автомобілі. Водії автівок підвозили до держрубежу чотирьох своїх клієнтів та одного провідника – також закарпатця, який повинен був супроводжувати двох жителів Дніпропетровщини, одного жителя Чернігівщини та одного жителя Харківщини до річки Тиса, руслом якої проходить кордон з Румунією.

За надані послуги, з кожного зі своїх клієнтів закарпатці мали отримати грошову винагороду у розмірі від 5 до 9 тисяч доларів.

Топ коментарі
+7
нах пішли. Це нагадало мені одного закарпатського п16ара, який возив контрабас і 100% продавав повз каси, а коли ввели обовʼязковий касовий апарат (ppm) почав скаржитись, що тепер тільки 50% контрабас, а щє 50% тепер треба продавати "по-білому".
показати весь коментар
13.07.2024 04:53 Відповісти
+6
Послали би кошового, потапа, монатіка на нуль, такого би не було. Фанати їх рвалися у їх роту з-за кордону.
показати весь коментар
13.07.2024 07:31 Відповісти
+5
Я не розумію цих людей. З 2016 року вільно їздили до Європи хоч на роботу, хоч відпочивати і всього за 50 євро. А сьогодні платять 5-10 тисяч доларів чи євро, щоб вночі, ризикуючи життям, переходити десь кордон, чи перепливти річку, щоб потрапити до ЄС. Що сталося? Невже одна глочка у бюдентні 2019 року має таке велике значення? Наскільки мені відомо з передвиборчих перегонів одного парня від наріду, то до нас мають їхати кожного дня тисячі поляків на роботу, не бчили їх на кордоні?
показати весь коментар
13.07.2024 08:49 Відповісти
Бідне Закарпаття,не дають людям гроші чесно заробляти..
показати весь коментар
13.07.2024 02:14 Відповісти
нах пішли. Це нагадало мені одного закарпатського п16ара, який возив контрабас і 100% продавав повз каси, а коли ввели обовʼязковий касовий апарат (ppm) почав скаржитись, що тепер тільки 50% контрабас, а щє 50% тепер треба продавати "по-білому".
показати весь коментар
13.07.2024 04:53 Відповісти
Анннна, помий клаву дустом, щоб твоїм ерефійське есперанто не штиняло.
показати весь коментар
13.07.2024 09:53 Відповісти
Джапарова теж була там?
показати весь коментар
13.07.2024 02:37 Відповісти
А чому переправникам не дають повістку на місці ?
показати весь коментар
13.07.2024 03:01 Відповісти
тому що дпсу займаються порушенням кордону, потім переправляють до відділку мвс, там оформлюють адмінштраф і вже тільки потім виникає питання з повістками, або не виникає, в залежністі від того, військовозобовʼязані порушники, чи ні.
показати весь коментар
13.07.2024 03:34 Відповісти
якщо коротко: тому що дпсу не виписують ніяких повісток.
показати весь коментар
13.07.2024 03:37 Відповісти
А руки зв'язувати, мають право? А тримати на спеці?
показати весь коментар
13.07.2024 05:47 Відповісти
Треба було розстріляти як за збройний супротив чому вчать в академіях не знаєте як це робиться запитайте спеців
показати весь коментар
13.07.2024 09:21 Відповісти
Який збройний спротив?
показати весь коментар
13.07.2024 09:32 Відповісти
Так от хто сформував батальйон Монако!
показати весь коментар
13.07.2024 03:09 Відповісти
Ні не так ! Батальон Монако СВАІ ЛЮДІ , там ЗАЗДАЛЕГІТЬ ВСЬО узгоджено ,офіційно , через « зелений корідор» Буданов кришує і пісьма сопроводжуючі шле для самих зашкварених зрадників ( АРЕСТОВІЧ…ПОРТНОВ ………) Пінчуки, суркіси, АЮРАМОВИЧІ Хомутинники , Шарапов, Наумов,… так , шо ці ніщеброди по їх міркам
показати весь коментар
13.07.2024 07:09 Відповісти
Генофонд нации...
показати весь коментар
13.07.2024 07:27 Відповісти
Послали би кошового, потапа, монатіка на нуль, такого би не було. Фанати їх рвалися у їх роту з-за кордону.
показати весь коментар
13.07.2024 07:31 Відповісти
Монатика в первую очередь что бы орал по ночам свои песни без фанеры своим козлиным голосам и оркам спать не давал.
показати весь коментар
13.07.2024 07:54 Відповісти
Я не розумію цих людей. З 2016 року вільно їздили до Європи хоч на роботу, хоч відпочивати і всього за 50 євро. А сьогодні платять 5-10 тисяч доларів чи євро, щоб вночі, ризикуючи життям, переходити десь кордон, чи перепливти річку, щоб потрапити до ЄС. Що сталося? Невже одна глочка у бюдентні 2019 року має таке велике значення? Наскільки мені відомо з передвиборчих перегонів одного парня від наріду, то до нас мають їхати кожного дня тисячі поляків на роботу, не бчили їх на кордоні?
показати весь коментар
13.07.2024 08:49 Відповісти
Придурки, рийте тунель ви ж там усі ржуни і хуженебудуни та какійтеразніцей під "розсміши ОПоньку".
показати весь коментар
13.07.2024 09:28 Відповісти
в нас є РУБЕЖІ як у орків та громадяни України не можуть знаходитись буля КОРДОНУ як у чючхє? а як жеж суддя князєв?чи ето другоє-зелекодло зробило констабір
показати весь коментар
13.07.2024 09:31 Відповісти
Суддя Князєв не такий кріпосний, як ці - у нього багато грошей і друзів при владі. Йому можна, а цим кріпакам не можна.
показати весь коментар
13.07.2024 10:00 Відповісти
АяАя-я-я-й! Бідні ухилятські квіточки у відчаї тікали за кордон від жахливих ТЦКашників та від держави,яка їм нічого не дала (правда,вони за 40 років свого життя й державі не зробили користі йна копійку),щоб зажити в Європі як поважні мілорди з дармовими пособіями...А тут така несподіванка! Немає правди на світі,квіточкам ухилянтам залишається тільки гірко плакати....
показати весь коментар
13.07.2024 09:48 Відповісти
 
 