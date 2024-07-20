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У Краснодарі та Анапі росіяни протестують проти вимкнення світла та води, почалися затримання. ВIДЕО

У суботу, 20 липня, мешканці російських міст Краснодар та Анапа вийшли на мітинги через відключення електрики та води. Пікетувальники заявляють, що у них нібито по 12-15 годин на добу немає світла.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські місцеві пабліки, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі перекривають дороги та скандують "Дайте світло!". Протестувальники кажуть, що комунальні служби ігнорують їхні дзвінки та звернення.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Краснодарі на стихійний мітинг вийшло близько 200-300 людей.

Також ЗМІ пишуть, що у Краснодарі до протестувальників вийшов міський голова Євген Наумов й заявив, що відключення пов’язані з Ростовською АЕС. Також він стверджував, що не витримують електропідстанції.

На місце протесту приїхали співробітники поліції та Росгвардії. Щонайменше двох людей силовики вже затримали.

Слідом за жителями Краснодара на протест вийшли і мешканці Анапи. Вони перекрили дорогу через відсутність електрики. 

Раніше повідомлялося, що у Ростовській області та ще у 4 регіонах Росії запровадили графіки обмеження енергоспоживання після збою на Ростовській атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

Читайте також: У південних регіонах Росії та окупованому Криму знову запровадили графіки відключення електроенергії

Автор: 

протест (2397) росія (65122) електроенергія (6192) водопостачання (832)


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Топ коментарі
+29
ой, а шо таке? дивіться, 12 годин без ТБ, і щось у мізках перемикається..ну зомбі
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20.07.2024 20:38
+21
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20.07.2024 20:41
+18
будь ласочка, пару десятків дрончиків хай полетять на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Кубанская , 500/220/110/35/10/6 кВ, 1670 MVA, https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Тихорецк 500/330/220/110/35/10/6 кВ, 1880 MVA і https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B011 ПС Тамань 500/220/10 кВ, 1570 МVA. Хай хоть щось долетить. Якщо вимкнути тисмчасово тисяч п'ять розподіленої потужності, то може з п'яти мільйонів кацапів ще тисяч сто вилізуть на вулиці із своїх печер.
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20.07.2024 20:57
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Пікетувальники заявляють, що у них нібито по 12-15 годин на добу немає світла.

Хіба таке взагалі можливо?
Хто в це повірить?
Ги...
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20.07.2024 20:37 Відповісти
ой, а шо таке? дивіться, 12 годин без ТБ, і щось у мізках перемикається..ну зомбі
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20.07.2024 20:38 Відповісти
Ну я знаю країну, у якій так вже 2 місяці. І ніфіга не перемикається.
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20.07.2024 21:37 Відповісти
Не кричіть, дуркогепелі - до вас вже летить і світло, і бавовна.
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20.07.2024 20:39 Відповісти
"Центр прийнятия решений"
в людини розташований не голові, дарагіє рашкавани 😂👍

а "ми єщьо нє начіналі" - вузьким місцем в рашці виявилась крім нафтоперегонки також електроенергеника, отже -
вогонь по трансформаторах !
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21.07.2024 09:19 Відповісти
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20.07.2024 20:41 Відповісти
Хто ж так бунтує ?на колінах треба.
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20.07.2024 20:44 Відповісти
Коли вони нарешті скандуватимуть: "Путін х**ло" ?
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20.07.2024 21:44 Відповісти
Ці потвори викликають лише огиду. Тфу, гидота!
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20.07.2024 20:47 Відповісти
А ось і обурені плакальщики набігли в коментарі, яким за кацапів болить.
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20.07.2024 20:48 Відповісти
Де наше світло зеля????
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20.07.2024 21:08 Відповісти
Чи випадково панове, що першими на згадку про підкацапських прошм@ндовок відгукуються саме підкацапські прошм@ндовки? ))
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20.07.2024 21:15 Відповісти
Не понимаю, че силовики не стреляют?
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20.07.2024 20:50 Відповісти
.....
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20.07.2024 21:10 Відповісти
Налицо майданофашисты!!! Растрелять бунт градами!!!
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21.07.2024 01:13 Відповісти
Не правильно вони мітингують, треба стати на коліна і цілувати портрет огризка
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20.07.2024 20:50 Відповісти
А пан Огризко тут до чого ? Пуйла хай цілують .
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20.07.2024 21:22 Відповісти
Вони повинні повернутися до первісного стану і жити в печерах, що відповідає рівню розвитку їхньої цивілізованості!
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20.07.2024 20:53 Відповісти
будь ласочка, пару десятків дрончиків хай полетять на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Кубанская , 500/220/110/35/10/6 кВ, 1670 MVA, https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Тихорецк 500/330/220/110/35/10/6 кВ, 1880 MVA і https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B011 ПС Тамань 500/220/10 кВ, 1570 МVA. Хай хоть щось долетить. Якщо вимкнути тисмчасово тисяч п'ять розподіленої потужності, то може з п'яти мільйонів кацапів ще тисяч сто вилізуть на вулиці із своїх печер.
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20.07.2024 20:57 Відповісти
Хай каганці палять...а привелейованим гасову лампу як у тов.леніна
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20.07.2024 21:10 Відповісти
Я так розумію, що у всіх, хто тут "порадів" за кацапів, все добре зі світлом?
У всіх знайшлося зайвих 1,5-2 тисячі євро, щоб зробити ДБЖ?
У всіх нема ніяких питань до влади та Міненерго?
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20.07.2024 21:13 Відповісти
А ми чого не можемо їм ще декілька хоча б підстанцій бомбанути? Д'єрмак не дозволяє? Ескалація, чи оман?
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20.07.2024 21:15 Відповісти
Треба добивать. ЛЕП довгі, до кожної опори Панцирь не поставиш, а без підживлення Ростовську АЕС їм таки доведеться вимкнути.
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20.07.2024 21:17 Відповісти
На коліна ,холопи !!!
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20.07.2024 21:20 Відповісти
Почему не на коленях?
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20.07.2024 21:31 Відповісти
НАТівська агентура підриває стабільність Скрєпостану. Вимагати чогось від держави можуть тільки агенти ЦРУ
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20.07.2024 21:39 Відповісти
Байдєн , ти зачєм отключіл нам елєктроенерггію .?
..
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20.07.2024 22:03 Відповісти
Прекрасно! Треба бити по кацапській енергетиці ще більше. Вже, є ефект, потрібно посилювати тиск. Провокувати більш масштабні прояви непокори.
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20.07.2024 22:11 Відповісти
Був такий старий прогноз ( в 2011 році читав на якомусь форумі) про страшну катастрофу в цих містах, тобто можливо "це " така підготовка до цього. Тобто вичавлюють здідти населення , щоб хоч живі залишились.♣♣♣♣♣
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20.07.2024 22:14 Відповісти
Кацапи , все тільки у вас починається до тих пір,
допоки не заберете своїх диких псов із Украіни ,
які намагаються окупувати наші землі 😡
Ви знищуєте українців , а ми будемо вбивати ваших окупантів ,
,, око за око"🤬
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20.07.2024 22:15 Відповісти
Светам нет , но вы держитесь. ***** сказал что майнеры на крепту весь свет умыкнули.
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20.07.2024 22:16 Відповісти
на півдні кацапії https://youtu.be/FaH0kzpbQbY?t=15 света куда то ушла, свети долго не будет ...
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20.07.2024 22:18 Відповісти
протестуй, не протестуй, всё равно получишь буй
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20.07.2024 22:36 Відповісти
А-а-дену я белую шляпу, па-а-еду яв город Анапу...
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20.07.2024 22:36 Відповісти
якщо немає світла і не працює ТВ
то нехай солофьйов приїде
та наживо верещіть
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20.07.2024 22:42 Відповісти
Удручает крайняя нерешительость силовиков. Автоматные очереди в толпу намного эффективнее разовых задержаний.
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20.07.2024 22:51 Відповісти
Знову Обама розбушувався! Перше тільки срав кацапам у під'їздах і жарівки звідтам крав, а тепер вирішив скористатися досвідом Чубайса.
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20.07.2024 23:08 Відповісти
усьо по плану
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20.07.2024 23:12 Відповісти
Отшвабрить холопов мятежных. Образцово - показательно.
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21.07.2024 00:57 Відповісти
"бунтуют холопы, знают что нельзя а стают на колени перед барским домом и бунтуют.." (-Салтыков Щедрин Михаил Евгафович)
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21.07.2024 11:34 Відповісти
Сядуть усі.
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21.07.2024 01:05 Відповісти
А че такое? Хотели войну, одобряли войну а теперь война не нравится??

Да какжи так! Включаем любимую росийцкую шарманку а нас то за что... 💩💩💩💩💩💩🤷‍♂️
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21.07.2024 01:08 Відповісти
Диды лучиной светили.
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21.07.2024 02:38 Відповісти
Есть решение.
"Набрали воздуха и по моей команде на счет 1.2.3." Надо просто немного потерпеть!
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21.07.2024 03:11 Відповісти
из искры возгорится пламя гражданской войны говорила мумия из мавзолея *******........
надо, чтобы по всему рашкостану, сидели без електроенергии, тогда и путинкапут быстрее посетит засрашку
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21.07.2024 11:30 Відповісти
та в Украине хоть свои же и отключают, а от своих можно и потерпеть. И ПП-ТЦК и ПП-ДТЄК, и ПП-Укрєнєрго и ПП-Держенергонагляд свои же, перетерпим)
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21.07.2024 16:23 Відповісти
 
 