У Краснодарі та Анапі росіяни протестують проти вимкнення світла та води, почалися затримання. ВIДЕО

У суботу, 20 липня, мешканці російських міст Краснодар та Анапа вийшли на мітинги через відключення електрики та води. Пікетувальники заявляють, що у них нібито по 12-15 годин на добу немає світла.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські місцеві пабліки, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі перекривають дороги та скандують "Дайте світло!". Протестувальники кажуть, що комунальні служби ігнорують їхні дзвінки та звернення.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Краснодарі на стихійний мітинг вийшло близько 200-300 людей.

Також ЗМІ пишуть, що у Краснодарі до протестувальників вийшов міський голова Євген Наумов й заявив, що відключення пов’язані з Ростовською АЕС. Також він стверджував, що не витримують електропідстанції.

На місце протесту приїхали співробітники поліції та Росгвардії. Щонайменше двох людей силовики вже затримали.

Слідом за жителями Краснодара на протест вийшли і мешканці Анапи. Вони перекрили дорогу через відсутність електрики.

Раніше повідомлялося, що у Ростовській області та ще у 4 регіонах Росії запровадили графіки обмеження енергоспоживання після збою на Ростовській атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

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