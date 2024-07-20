У Краснодарі та Анапі росіяни протестують проти вимкнення світла та води, почалися затримання. ВIДЕО
У суботу, 20 липня, мешканці російських міст Краснодар та Анапа вийшли на мітинги через відключення електрики та води. Пікетувальники заявляють, що у них нібито по 12-15 годин на добу немає світла.
Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські місцеві пабліки, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі перекривають дороги та скандують "Дайте світло!". Протестувальники кажуть, що комунальні служби ігнорують їхні дзвінки та звернення.
За даними місцевих Telegram-каналів, у Краснодарі на стихійний мітинг вийшло близько 200-300 людей.
Також ЗМІ пишуть, що у Краснодарі до протестувальників вийшов міський голова Євген Наумов й заявив, що відключення пов’язані з Ростовською АЕС. Також він стверджував, що не витримують електропідстанції.
На місце протесту приїхали співробітники поліції та Росгвардії. Щонайменше двох людей силовики вже затримали.
Слідом за жителями Краснодара на протест вийшли і мешканці Анапи. Вони перекрили дорогу через відсутність електрики.
Раніше повідомлялося, що у Ростовській області та ще у 4 регіонах Росії запровадили графіки обмеження енергоспоживання після збою на Ростовській атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.
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Хіба таке взагалі можливо?
Хто в це повірить?
Ги...
в людини розташований не голові, дарагіє рашкавани 😂👍
а "ми єщьо нє начіналі" - вузьким місцем в рашці виявилась крім нафтоперегонки також електроенергеника, отже -
вогонь по трансформаторах !
У всіх знайшлося зайвих 1,5-2 тисячі євро, щоб зробити ДБЖ?
У всіх нема ніяких питань до влади та Міненерго?
..
допоки не заберете своїх диких псов із Украіни ,
які намагаються окупувати наші землі 😡
Ви знищуєте українців , а ми будемо вбивати ваших окупантів ,
,, око за око"🤬
то нехай солофьйов приїде
та наживо верещіть
Да какжи так! Включаем любимую росийцкую шарманку а нас то за что... 💩💩💩💩💩💩🤷♂️
"Набрали воздуха и по моей команде на счет 1.2.3." Надо просто немного потерпеть!
надо, чтобы по всему рашкостану, сидели без електроенергии, тогда и путинкапут быстрее посетит засрашку