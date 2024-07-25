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Окупант застрелився в кущах на полі бою. ВIДЕО

Окупант укоротив собі віку на полі бою, вистреливши у голову із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до самогубства окупанта "довели" дії бійців 4-го батальону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії України "Рубіж".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на полі бою бере дуло автомата до рота і тисне на спусковий гачок. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633) Національна гвардія (1528)


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Топ коментарі
+24
молодець! що ще тут сказати....
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25.07.2024 11:53
+10
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25.07.2024 12:14
+9
Рішив шо для всіх так буде краще - таи *** з ним
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25.07.2024 11:55
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молодець! що ще тут сказати....
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25.07.2024 11:53 Відповісти
Снайпер, з такої відстані
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Окупант укоротив собі віку на полі бою, вистреливши собі у голову із автомата

Та ж собі, собі!
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25.07.2024 11:54 Відповісти
Рішив шо для всіх так буде краще - таи *** з ним
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25.07.2024 11:55 Відповісти
Щось схоже на ще одного симулянта. Стріляти в підборідяя з калаша і щоб голова повністю ціла лишилась, це нереально. Холостими мабуть стріляв.
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25.07.2024 11:58 Відповісти
Де ти на нулі бачив холості? Я б теж так не стріляв, але 5,45 не вирве потилицю.
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25.07.2024 12:01 Відповісти
Тут повно вже було відео самострілів з тих же калашів. І завжди летіло мясо. А тут навіть голова не смикнулась, тільки димок пішов. Мабуть куля рікошетом в пустій макітрі пішла. Не знаю.
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25.07.2024 12:04 Відповісти
В чому між нами з тобою різниця? В мене, і в усіх моїх побратимів на броніку зверху зліва є гранатний підсумок. Як вважаєш, для чого?
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25.07.2024 12:17 Відповісти
Варіантів може бути купа. При чому в різних підрозділах по своєму. Припускаю що для турнікету але можу помилятися. Але ок, відповідь зрозуміла.
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25.07.2024 18:54 Відповісти
Нє-нє. Турнікетів на снарягі багато. І в аптечці, і на лівому плечі, і окремий підсумок зліва на броніку, і в літніх штанах в нижній кишені ))

Граната DM-51 на грудях. Невже не знаєш, навіщо?
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26.07.2024 07:36 Відповісти
Тоді мабуть для тих же цілей. Щоб в полон не йти. Я б теж носив мабуть.
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26.07.2024 09:53 Відповісти
Отож.
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26.07.2024 10:54 Відповісти
В цьому випадку і холостого вистачає .
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25.07.2024 12:01 Відповісти
За такої відстані, навіть одного порохового заряду вистачить, щоб не тільки нижню щелепу "розхайдокать" - але й прорвать м"яке небо А там - купа судин кровоносних Помре навіть від крововтрати А при пробитті нижньої частини кісток черепа (при патроні 5,45мм) куля могла "пойти кувырком" (бо нестійка) Або її могло розірвать на шматки всередині черепа Я з подібними речами за часи служби стикався кілька разів Сам разів п"ять передивлявся - теж не міг "вкурить" - чому не "зірвало кришку" черепа
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25.07.2024 16:47 Відповісти
Іноді дивлюся Золкіна інтерв'ю з військовополоненими. Там кабздєц в якому вони живуть шоколаді. Ніхто їх не б'є, ніхто не знущається. Вони мають усе.

На відміну від наших. Тих, кого повернули - наче з Освенцима.
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25.07.2024 11:58 Відповісти
Вони живуть навіть краще, чим наше зеки в тюрмах. Не зрозуміло ,чому...
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25.07.2024 12:56 Відповісти
бо для зечма і компанії - вони свої. це українським пенсіонерам можна платити 3200, а от на кожного полоненого орка 10000 в місяць іде аж бігом
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25.07.2024 15:45 Відповісти
НУ, и нафига такого вилупка было кацапке на свет божий пускать? Типо, каазламордая уРодина ему - пох-нах, чтобы на нее тратить свои силы.
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25.07.2024 11:59 Відповісти
прастиє расєянє про це нічого не знають, їм на це *****.
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25.07.2024 11:59 Відповісти
Я не помітив вихідного отвору від АВТОМАТНОЇ кулі. Схоже на виставу перед дроном.
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25.07.2024 12:01 Відповісти
Да и голова не отклонилась назад от удара пули. С перепугу, от звука холостого выстрела , тока крепче сжал в руках сваой трахтомат.
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25.07.2024 12:06 Відповісти
Девід Коперфілд...
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25.07.2024 13:25 Відповісти
Зморився напевно.
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25.07.2024 12:04 Відповісти
А де кров,де м'ясо ?
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25.07.2024 12:04 Відповісти
Молодець, а то здох би бухим під забором.
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25.07.2024 12:06 Відповісти
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25.07.2024 12:14 Відповісти
Ухилянт!
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25.07.2024 12:18 Відповісти
Холоста теж би розірвала башку. Дим пішов лише із ствольной коробки.
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25.07.2024 12:18 Відповісти
Муйня якась. Нова тактика проти дронів? Треба контрольний скид робити.
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25.07.2024 12:22 Відповісти
"Увидеть Волчанск и умереть"
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25.07.2024 12:24 Відповісти
Буднично самовыпилился к накабздону под присмотром дрончика.
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25.07.2024 12:28 Відповісти
Може й застрелився. На останній секунді, коли голова гепнулася об землю, щось червоне ніби з ока вилетіло.
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25.07.2024 12:35 Відповісти
ума завалить командира кто его на мясо послал нема
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25.07.2024 12:35 Відповісти
Хтось мені пояснить, навіщо вони так роблять? Де логіка?
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25.07.2024 12:54 Відповісти
" харкая кровью купаясь в гавнє, как здорАва жить в савецкай странє,," --- Ось, уся їхня логіка,
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25.07.2024 13:35 Відповісти
Як цьому допомогає постріл собі в голову?)
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25.07.2024 14:54 Відповісти
Мабуть заїпався гівно жерти,),
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25.07.2024 16:17 Відповісти
я вже якось тут наводив припущення, що справа у зловживанні каптагоном. ударними темпами вигорають мізки, психіка. абстиненція, стрес, поранення, самотність (а стріляютсья переважно ті, що залишились на самоті із дроном, покинуті, із розбитих підрозділів), депресія, страх - фактори, що самопідсилюються на подібному грунті.
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25.07.2024 16:49 Відповісти
Це відношення до життя в расєє - московії, життя там цінують як життя комах.
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26.07.2024 12:41 Відповісти
Мля! От не розумію, шо не міг це вдома зробити?! Але дружина послала гроші заробляти..... Дебіли, млять!(с)
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25.07.2024 13:36 Відповісти
Меня не удивляют андрофаги едущие сюда добровольно застрелиться. Помню как в 2015 с кадамовского полигона в ростовской области ночью свалили чуть больше 100 кацапов, когда узнали что их отправят в Украину сдыхать. Все они были контрактники из Майкопской разведывательной бригады. Они свалили потому что не хотели подыхать в Украине. Их всех поймали и судили.Обещали каждому до 10 лет за нарушение присяги. Но видимо все таки в одной из башен кремля хватило ума это дело не раздувать. В итоге самое сильное наказание было у одного из подсудимых 3 месяца поселения ( точнее не помню) А что мешало этим безмозглым так поступить? Эти долбоёбы сами с удовольствием прутся сюда сдыхать. А мог бы как все от бояры сдохнуть а не от своей пули. Смотрю их "нация" тупеет с каждым днем все больше и больше. Даже 10 лет назад среди них еще встечались образцы с проявлениями ума. Тому свидетельство те контрактники.
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25.07.2024 13:48 Відповісти
крепкава сибирскава здаровля кацапсинскому жмуру!
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25.07.2024 14:00 Відповісти
У нас у військовому училищі курсант з АКМ (7,62 мм) пальнув у голову. Черепушкою винесло шифер у бесідці. Рік 1992.
АК-74 (макитру може й не пробити). Куля після проходження низу черепа, "роздягається", а як сердечник піде.... Одне гарантовано, у черепній коробці - компот.
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25.07.2024 14:45 Відповісти
Саме про це я вище і розписав!
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25.07.2024 16:50 Відповісти
Еще немного вверх, и он себе только челюсть отстрелил бы, а так получилась лоботамия, может даже живой остался.
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25.07.2024 16:40 Відповісти
холоста
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25.07.2024 18:23 Відповісти
Жив як собака, як собака і помер - доля всіх московитів.
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26.07.2024 12:38 Відповісти
 
 