Окупант застрелився в кущах на полі бою. ВIДЕО
Окупант укоротив собі віку на полі бою, вистреливши у голову із автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до самогубства окупанта "довели" дії бійців 4-го батальону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії України "Рубіж".
Топ коментарі
+24 саша паламарчук
показати весь коментар25.07.2024 11:53
+10 Алекс Скела
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+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.07.2024 11:55
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Та ж собі, собі!
Граната DM-51 на грудях. Невже не знаєш, навіщо?
На відміну від наших. Тих, кого повернули - наче з Освенцима.
АК-74 (макитру може й не пробити). Куля після проходження низу черепа, "роздягається", а як сердечник піде.... Одне гарантовано, у черепній коробці - компот.