Окупант застрелився в кущах на полі бою. ВIДЕО

Окупант укоротив собі віку на полі бою, вистреливши у голову із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до самогубства окупанта "довели" дії бійців 4-го батальону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії України "Рубіж".

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