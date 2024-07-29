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Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО у районі Вовчанська. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій на Харківському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами.

Дякую за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл", - зазначив президент.

Також читайте: Поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Харківщина (6054) ССО (519) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+11
Шаттлы будут запускать и зоны отдыха строить,как на Чонгаре?
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29.07.2024 13:38
+11
Хоть бы один дрон привез))
Или за такое по рукам сразу от
эрмака дают??
А как звиздел при миллион дронов.
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29.07.2024 13:40
+11
Було колись секретне місце. Тепер на столі у кацапів
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29.07.2024 13:43
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Шаттлы будут запускать и зоны отдыха строить,как на Чонгаре?
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29.07.2024 13:38 Відповісти
Хоть бы один дрон привез))
Или за такое по рукам сразу от
эрмака дают??
А как звиздел при миллион дронов.
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29.07.2024 13:40 Відповісти
там в кадрі дЄрмак промайнув - потрібно терміново змінювати локацію КП і підрозділів ...
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29.07.2024 16:10 Відповісти
А ДЕ ЄРМАК ?
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29.07.2024 13:42 Відповісти
...ой !!!таки мелькнуло нєвзначай кусок харі на відео
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29.07.2024 13:44 Відповісти
Маячки ставит или снимает. Пока найрояльняйший балаболит
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29.07.2024 13:58 Відповісти
Для цього в них "шістки" з обслуги є!
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29.07.2024 14:35 Відповісти
Хробак 🪱 на місці.
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29.07.2024 14:08 Відповісти
Було колись секретне місце. Тепер на столі у кацапів
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29.07.2024 13:43 Відповісти
щось мене знєрвили ці відвідини командного пункту

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29.07.2024 16:17 Відповісти
цікаво, в той момент у тому районі обстріли були? мені підсказує, що не було.
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29.07.2024 13:47 Відповісти
Манатки нада собирать бегом - после визита ермака всегда прилеты
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29.07.2024 13:59 Відповісти
Красивые декорации!И рыло Ермака,присматривающие щоб малец лишнего не наговорил,а то опять дубль запорет,переснимай потом.
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29.07.2024 13:47 Відповісти
чкурнули подалі з єрмачилою від Пріцкер
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29.07.2024 13:53 Відповісти
А яку частину міста він відвідав? Північний напрямок?
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29.07.2024 14:00 Відповісти
Показуха, Боневтік і в Бахмут, і в Авдіївку приїжджав і де вони зараз? мабудь і обстріли і удари КАБАМИ зразу же припинились?
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29.07.2024 14:11 Відповісти
Бункерний нелох
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29.07.2024 14:14 Відповісти
Там побував Єрмак.
Ну і Зеленського прихопив із собою, куди ж його подінеш - щоб прогундосив щось на камеру.
Зеленський очима кліпав, ледве слова у купу складував, папірця не дали....
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29.07.2024 14:15 Відповісти
Передовий павільйон студії Довженка?
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29.07.2024 14:27 Відповісти
Саме так
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29.07.2024 15:12 Відповісти
Всьо піздец Вовчанську.
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29.07.2024 14:30 Відповісти
Хлопці хоч відпочинуть від обстрілів під час візиту!
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29.07.2024 14:30 Відповісти
зеленін був на ксп в глибокому тилу.
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29.07.2024 14:33 Відповісти
Не важливо! Важливо те,що в радіусі 1 км+ жоден вибуховий пристрій НЕ ВПАВ!
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29.07.2024 14:44 Відповісти
Я б потім руку помив...
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29.07.2024 16:07 Відповісти
Ну все, готуємось. Все що відвідує клоун закінчується погано
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29.07.2024 19:49 Відповісти
Чмо прибуло для фотосесії.
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29.07.2024 22:11 Відповісти
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29.07.2024 22:24 Відповісти
 
 