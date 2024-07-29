Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО у районі Вовчанська. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій на Харківському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами.

Дякую за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл", - зазначив президент.

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