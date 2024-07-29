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Новини Відео Війна
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Окупант марно намагається знищити український БПЛА "антидроновим" каменем. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався поцілити у БПЛА каменем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис протистояння дрона та "антидронового" каменя опублікований у соцмережах.

"Український дрон + нікчемний бурят = добриво! Формула відпрацьована бійцями 214 окремого спеціального батальйону OPFOR та воїнами 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців!" - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин спостерігає за українськими ударними БПЛА над Волгоградщиною: "Итить твою мать, четвертый идет! Коров пасу, а тут хохляцкие истребители летают!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) безпілотник (4148) знищення (7221)


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Топ коментарі
+22
бурят как я рад
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29.07.2024 14:05
+12
Давай , кацапура , подихай падлюка
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29.07.2024 14:07
+8
І чого йому у своєму Сибіру не сиділось? Кидав би камінчики у річку, рибу б ловив...
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29.07.2024 14:12
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бурят как я рад
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29.07.2024 14:05 Відповісти
Давай , кацапура , подихай падлюка
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29.07.2024 14:07 Відповісти
І чого йому у своєму Сибіру не сиділось? Кидав би камінчики у річку, рибу б ловив...
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29.07.2024 14:12 Відповісти
Жил бы он в деревне,
Пас бы он коров.
Трахал его мерин -
Был бы он здоров...
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29.07.2024 14:18 Відповісти
+100500!!!
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29.07.2024 16:06 Відповісти
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29.07.2024 14:30 Відповісти
Читаю: сосола - !? Не сразу дошло... Старею....
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29.07.2024 14:56 Відповісти
тєлєхвон! єдріть-мандріть...
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29.07.2024 15:39 Відповісти
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29.07.2024 16:08 Відповісти
Людина періоду палеоліту, швидше кличте антропологів😁
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29.07.2024 14:31 Відповісти
Йети.
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29.07.2024 19:52 Відповісти
Homo neanderthalensis
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29.07.2024 14:54 Відповісти
Антидронові каміння-це новітня,аналоговнєтная розробка наукового центру в Єлабузі.В розробці приймали участь не тільки кращі російські вчені,в й спеціалісти з КНДР і Ірану
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29.07.2024 14:56 Відповісти
.... поки що тільки дослідний зразок запустили.... у виробництво...
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29.07.2024 16:02 Відповісти
дробовик становится мастхэв.
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29.07.2024 15:06 Відповісти
Тестировали. Даже с подходящей дробью и часов тренировок - очень мало шансов против FPV.
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29.07.2024 19:50 Відповісти
а пробовали камеру выжигать?
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30.07.2024 11:25 Відповісти
Покажіть нам уже бурятський фарш.
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29.07.2024 15:15 Відповісти
Жареная кацапсятина.
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29.07.2024 19:49 Відповісти
 
 