Окупант марно намагається знищити український БПЛА "антидроновим" каменем. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався поцілити у БПЛА каменем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис протистояння дрона та "антидронового" каменя опублікований у соцмережах.
"Український дрон + нікчемний бурят = добриво! Формула відпрацьована бійцями 214 окремого спеціального батальйону OPFOR та воїнами 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців!" - йдеться у коментарі до відео.
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