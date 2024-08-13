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Ураження ракетами GMLRS ворожої РЛС П-18 вартістю майже три мільйони доларів на південному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни двома ракетами GMLRS уразили ворожу РЛС П-18 вартістю майже три мільйони доларів на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки, відеозапис якої опублікований у соцмережах, з ладу була виведена радіолокаційна станція та машини забезпечення.

"Ураження ракетами GMLRS російської мобільний РЛС П-18 та машин забезпечення десь на південному напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (57) знищення (7227)


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Топ коментарі
+11
О нє, не порівнюйте з Кольчугою. В Кольчузі зовсім інший і дуже хитрий принцип роботи. Там пасивна радіолокація. Вона приймає відбиті від цілі електромагнітні хвилі, які були випромінені кимось іншим. А нема випромінення - нема і ураження протирадіолокаційними ракетами і неможна зпеленгувати. А П-18 світиться як новорічна ялинка.
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13.08.2024 11:53
+8
П-18! Воно ж древнє як гімно мамонта! А ти диви - їздить і антеною мотиляє
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13.08.2024 11:48
+6
Воно таки древнє, але актуальне. Наші також активно такими моделями користуються. Тому що дешеві і тому що багато. До слова, їх модернізували і електроніка та робоче місце там вже *******. А оті антени - так в метровому діапазоні їх меншими не зробиш - фізика
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13.08.2024 11:56
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13.08.2024 11:44 Відповісти
схоже на Кольчугу. а рєпоєд побіг докладувать, шо потєрь нєт.
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13.08.2024 11:46 Відповісти
О нє, не порівнюйте з Кольчугою. В Кольчузі зовсім інший і дуже хитрий принцип роботи. Там пасивна радіолокація. Вона приймає відбиті від цілі електромагнітні хвилі, які були випромінені кимось іншим. А нема випромінення - нема і ураження протирадіолокаційними ракетами і неможна зпеленгувати. А П-18 світиться як новорічна ялинка.
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13.08.2024 11:53 Відповісти
П-18! Воно ж древнє як гімно мамонта! А ти диви - їздить і антеною мотиляє
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13.08.2024 11:48 Відповісти
" і антеною мотиляє" - вже ні.
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13.08.2024 11:51 Відповісти
Воно таки древнє, але актуальне. Наші також активно такими моделями користуються. Тому що дешеві і тому що багато. До слова, їх модернізували і електроніка та робоче місце там вже *******. А оті антени - так в метровому діапазоні їх меншими не зробиш - фізика
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13.08.2024 11:56 Відповісти
Жалко что лаптеногий успел сбежать.
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13.08.2024 12:02 Відповісти
то доставщик піцци,цікаво, чи отримав гроші
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13.08.2024 15:54 Відповісти
А дві ракети скільки коштують, щоб вражати ними застарілу рлс?
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13.08.2024 12:12 Відповісти
Приблизно 150 000 за штуку. Так що вигода разів 10.
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13.08.2024 12:17 Відповісти
150 тищ за штуку - це нова на експорт. нова і для себе вже мабуть менше сотні. а стара зі зберігання і того менше.
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13.08.2024 13:25 Відповісти
головне що вивели з ладу парашинську ЛРС, яка могла наводити на нащі літаки... цей комплекс русня навряд чи швидко новий виготовить
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13.08.2024 14:21 Відповісти
Недовертолет!
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13.08.2024 12:13 Відповісти
 
 