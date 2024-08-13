Ураження ракетами GMLRS ворожої РЛС П-18 вартістю майже три мільйони доларів на південному напрямку. ВIДЕО
Українські воїни двома ракетами GMLRS уразили ворожу РЛС П-18 вартістю майже три мільйони доларів на південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки, відеозапис якої опублікований у соцмережах, з ладу була виведена радіолокаційна станція та машини забезпечення.
"Ураження ракетами GMLRS російської мобільний РЛС П-18 та машин забезпечення десь на південному напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
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