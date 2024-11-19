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Російський солдат шукає тіло свого товариша після ліквідації цілої штурмової групи: "Галоши его, царство небесное, Анатолиевич". ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ зафільмував, як він шукав тіло свого товариша у полі біля знищеної бронемашини, де була ліквідована ціла штурмова група ворога. Упізнаний у результаті труп його друга був по розкиданий: галоші та бронежилет валялися у різних боках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Українські воїни знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+18
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20.11.2024 00:39
+16
А це не його галоші знайшли? Він тоже Анатольєвіч...

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20.11.2024 00:40
+11
Не його, а галоші..
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20.11.2024 00:08
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Заголовок звучить як анекдот.
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20.11.2024 00:01 Відповісти
ну так, про попа, який сплигнув із двінниці.
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20.11.2024 02:40 Відповісти
Теж нагадало: "Краще нєт влагаліща, ніж очко товариша"
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20.11.2024 07:54 Відповісти
Анатоліч їх навряд упізнав, тому добое, що хоч вони його впізнали
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20.11.2024 00:05 Відповісти
Не його, а галоші..
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20.11.2024 00:08 Відповісти
Ну а там де галоші, там і анатоліч
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20.11.2024 00:32 Відповісти
То вже не галоші, то вже лапті ... )
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20.11.2024 08:25 Відповісти
Ось і попав у "путлеровський рай".
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20.11.2024 00:11 Відповісти
Оператору Оскар!....а нашим ..!...ну немає слів!!!
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20.11.2024 00:13 Відповісти
Колись була новина, що після українського удару від кацапа залишився тільки цюцюреник. Там навіть фотка була.

Певно, того кацапа теж опізнав його товариш, бо був добре знайомий з тою частиною тіла. )))

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20.11.2024 00:18 Відповісти
АнаНОЛія обнулілі )))
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20.11.2024 00:20 Відповісти
Доставят в деревню "героя" его калошу. Вот смеху будет! А "лада" семье, думаю, не светит.
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20.11.2024 00:27 Відповісти
Поп, давеча, с колокольни упал - даже не чирикнул... А галоши целые остались...
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20.11.2024 00:27 Відповісти
"Лучшія в мірє галоши. Бєзусловноє ручатєльство за висшую прочность" (с)

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20.11.2024 00:33 Відповісти
"Царство Небесное?" Нет места в нем нацистам, насильникам, грабителям и убийцам, которые пришли в чужую страну убивать мирных людей.
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20.11.2024 00:29 Відповісти
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20.11.2024 00:39 Відповісти
А це не його галоші знайшли? Він тоже Анатольєвіч...

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20.11.2024 00:40 Відповісти
По калошам їхнім впізнаєте їх...
А анатолічу - пєста і поцілунок кабздона в губи.
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20.11.2024 00:58 Відповісти
πідарович
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20.11.2024 01:07 Відповісти
"Сам - вдрєбєзгі, а галошам - хоть би ...уй!" (с)
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20.11.2024 01:18 Відповісти
Яке Царство небесно, свинособака? Кобзон у Пекли і все.
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20.11.2024 06:09 Відповісти
У цих чортів свій рай, під землею.
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20.11.2024 08:29 Відповісти
де подівся натоліч? парашники настільки сурові, що корейці плутають їх з собаками і поїдають.
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20.11.2024 08:07 Відповісти
а хдє лапті анатоліча?
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20.11.2024 09:33 Відповісти
Ну редактор. На кого эта новость рассчитана? 8:42.
Уже поздно. Вот его галоши. Такой ролик нужен под утренний кофе смотреть.
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20.11.2024 09:45 Відповісти
Царство небесное для раскаявшихся грешников, а он, видимо, не успел. При жизни каются, а поп с кадилом не поможет
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20.11.2024 10:19 Відповісти
"Анатольича я узнаю по галошам..."
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20.11.2024 12:46 Відповісти
 
 