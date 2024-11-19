Російський солдат шукає тіло свого товариша після ліквідації цілої штурмової групи: "Галоши его, царство небесное, Анатолиевич". ВIДЕО
Військовослужбовець ЗС РФ зафільмував, як він шукав тіло свого товариша у полі біля знищеної бронемашини, де була ліквідована ціла штурмова група ворога. Упізнаний у результаті труп його друга був по розкиданий: галоші та бронежилет валялися у різних боках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+18 Юрий Хорошунов
показати весь коментар20.11.2024 00:39
+16 izzabaru #594100
показати весь коментар20.11.2024 00:40
+11 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар20.11.2024 00:08
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Певно, того кацапа теж опізнав його товариш, бо був добре знайомий з тою частиною тіла. )))
А анатолічу - пєста і поцілунок кабздона в губи.
Уже поздно. Вот его галоши. Такой ролик нужен под утренний кофе смотреть.