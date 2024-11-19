Російський солдат шукає тіло свого товариша після ліквідації цілої штурмової групи: "Галоши его, царство небесное, Анатолиевич". ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ зафільмував, як він шукав тіло свого товариша у полі біля знищеної бронемашини, де була ліквідована ціла штурмова група ворога. Упізнаний у результаті труп його друга був по розкиданий: галоші та бронежилет валялися у різних боках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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