Бійці ППО уночі знищують ворожі ударні безпілотники "Shahed-136". ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи підрозділів ППО під час атаки ударних дронів минулої ночі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаки на три ворожі цілі.
"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони в ніч на 13.12.2024 в смузі відповідальності Повітряного командування "Схід"", - зазначається у коментарі до відео.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар13.12.2024 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Bad Robot
показати весь коментар13.12.2024 15:47 Відповісти Мені подобається 2
Amber
показати весь коментар13.12.2024 15:56 Відповісти Мені подобається 8
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