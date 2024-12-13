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ППО (2920) знищення (6541) Шахед (563)

Бійці ППО уночі знищують ворожі ударні безпілотники "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи підрозділів ППО під час атаки ударних дронів минулої ночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаки на три ворожі цілі.

"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони в ніч на 13.12.2024 в смузі відповідальності Повітряного командування "Схід"", - зазначається у коментарі до відео.

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а нічого, що це ніч?, де ви бачили, щоб такі дрони, як ви написали, збивали щось вночі?
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13.12.2024 15:12 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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13.12.2024 15:47 Відповісти
Хлопцям нашим щира подяка за хорошу роботу 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.12.2024 15:56 Відповісти
 
 