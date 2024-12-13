Бійці ППО уночі знищують ворожі ударні безпілотники "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи підрозділів ППО під час атаки ударних дронів минулої ночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаки на три ворожі цілі.

"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони в ніч на 13.12.2024 в смузі відповідальності Повітряного командування "Схід"", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 81 ракету та 80 ворожих БпЛА, ще 105 безпілотників локаційно втрачені, - Повітряні сили