Оператор дрона-камікадзе одним ударом знищує чотирьох окупантів. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "TROPHY HUNTERS" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади одним ударом ліквідував чотирьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Шикарний страйк! Мабуть, одне з найефективніших застосувань дронів-камікадзе в останній момент: 1 FPV = чотирьом ліквідованим окупантам. Вражаюча влучність пілота підрозділу "TROPHY HUNTERS" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.
Топ коментарі
+15 Alex Zverev 46d6768b
показати весь коментар13.12.2024 16:08
+13 Bad Robot
показати весь коментар13.12.2024 16:06
+11 сергей кинок
показати весь коментар13.12.2024 16:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Спят усталые игрушки, орки спят...