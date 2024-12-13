Оператор дрона-камікадзе одним ударом знищує чотирьох окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "TROPHY HUNTERS" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади одним ударом ліквідував чотирьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Шикарний страйк! Мабуть, одне з найефективніших застосувань дронів-камікадзе в останній момент: 1 FPV = чотирьом ліквідованим окупантам. Вражаюча влучність пілота підрозділу "TROPHY HUNTERS" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

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