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Оператор дрона-камікадзе одним ударом знищує чотирьох окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "TROPHY HUNTERS" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади одним ударом ліквідував чотирьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Шикарний страйк! Мабуть, одне з найефективніших застосувань дронів-камікадзе в останній момент: 1 FPV = чотирьом ліквідованим окупантам. Вражаюча влучність пілота підрозділу "TROPHY HUNTERS" 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

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Топ коментарі
+15
Ото гарне влучання!
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13.12.2024 16:08
+13
джекпот..
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13.12.2024 16:06
+11
хороший касап,дохлий касап....
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13.12.2024 16:06
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хороший касап,дохлий касап....
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13.12.2024 16:06 Відповісти
джекпот..
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13.12.2024 16:06 Відповісти
Страйк!
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13.12.2024 16:17 Відповісти
Carmageddon 4: TROPHY HUNTER'S EDITION - 4-x combo
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13.12.2024 16:32 Відповісти
виделка ,один удар , чотири дірки
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13.12.2024 16:07 Відповісти
Ото гарне влучання!
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13.12.2024 16:08 Відповісти
Ну за таке треба як мінімум подяка, а може і медаль.
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13.12.2024 16:11 Відповісти
ван щот - фо хит...
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13.12.2024 16:18 Відповісти
Якось природно лежать. Міліон таких попадань і багато сімей андрофагів получать купу грошей і багато лад, бюджет мордора кончать, а нас ніхто не буде перти на переговори.
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13.12.2024 16:26 Відповісти
Нагадує кучу лайна, біля сральні, десь на рф....
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13.12.2024 16:35 Відповісти
Нє ну гарно пошматував , потім складальники хай розбираються .
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13.12.2024 16:38 Відповісти
Ашот-ваншот
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13.12.2024 16:46 Відповісти
Оптом, получается, дешевле...
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13.12.2024 17:10 Відповісти
Вот это профи, а то на одну свинособаку по 2-3 дрона - то перерасход средств.
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13.12.2024 17:21 Відповісти
База.
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13.12.2024 17:23 Відповісти

Спят усталые игрушки, орки спят...
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13.12.2024 18:28 Відповісти
Люди не пострадали?
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13.12.2024 21:23 Відповісти
Шикарно .
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13.12.2024 23:08 Відповісти
Сдохните, рашистские твари!
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14.12.2024 02:16 Відповісти
 
 