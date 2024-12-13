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армія рф (16162) знищення (6541) бій (122)

Бійці зі стрілецької зброї ліквідували окупанта та затрофеїли його зброю і рацію: "Є п#дар! Лежить, сука, чорт". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни знищують окупанта із засідки зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після ліквідації ворога бійці затрофеїли його зброю, рацію і зняли із нього шеврон його підрозділу.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж української бронемашини атакує окупантів: "Один танчик закобзонив купу під#рів, які засіли в будівлях вздовж цілої вулиці". ВIДЕО

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Топ коментарі
+12
був покірний, навіть не смикався..
напевно це йому подобалось..
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13.12.2024 16:52
+6
Головне по рації передати:
- Пацаны, выдвигайтесь! Тута всё чиста....
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13.12.2024 17:18
+3
"9 граммов в сердце, постой, не спеши
не везет мне в смерти - повезет ...."
ПОВЕЗЛО!
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13.12.2024 16:53
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був покірний, навіть не смикався..
напевно це йому подобалось..
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13.12.2024 16:52 Відповісти
"9 граммов в сердце, постой, не спеши
не везет мне в смерти - повезет ...."
ПОВЕЗЛО!
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13.12.2024 16:53 Відповісти
сразу 100 г принял, потом 9 г
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14.12.2024 00:07 Відповісти
Ще до біса таких чортів(
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13.12.2024 16:59 Відповісти
Поц концерт дивиться, а його шманають.
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13.12.2024 17:10 Відповісти
адно другому не мишаит.
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13.12.2024 17:41 Відповісти
А "вася ти смердиш" взагалі шедеврально.
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13.12.2024 18:05 Відповісти
Головне по рації передати:
- Пацаны, выдвигайтесь! Тута всё чиста....
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13.12.2024 17:18 Відповісти
Ні унивайті,пацани..
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13.12.2024 17:23 Відповісти
отак в житті буває
був собі пацан як пацан
а став підар, **** і чорт
амінь !
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13.12.2024 17:42 Відповісти
ніколи він не був
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13.12.2024 17:57 Відповісти
Не пройшов Ванюшка українську митницю. Багато забороненого віз с собою.
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13.12.2024 18:13 Відповісти
Наші бійці спрацювали чьотко.
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13.12.2024 18:16 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ:
Кожного дня пресслужба ЗСУ звітує про 1000+ "покараних окупантів".
Навіщо ця "новина"?
Чи, Цензор аби ХОЧ ЯКУСЬ "гарну переможну новину" оприлюднити?
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13.12.2024 18:47 Відповісти
....Агалтєлая руSSо фобія ......Sтверджує один гондураS........
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13.12.2024 19:10 Відповісти
А чем это он на него побрызгал?
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13.12.2024 20:43 Відповісти
радейка це добре, мона прослухать шо у орків за плани
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13.12.2024 22:11 Відповісти
Не куй шастай по городам .
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13.12.2024 23:03 Відповісти
цей по мокрому поперся ))
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13.12.2024 23:20 Відповісти
 
 