Бійці зі стрілецької зброї ліквідували окупанта та затрофеїли його зброю і рацію: "Є п#дар! Лежить, сука, чорт". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни знищують окупанта із засідки зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після ліквідації ворога бійці затрофеїли його зброю, рацію і зняли із нього шеврон його підрозділу.

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