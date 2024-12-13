Бійці зі стрілецької зброї ліквідували окупанта та затрофеїли його зброю і рацію: "Є п#дар! Лежить, сука, чорт". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни знищують окупанта із засідки зі стрілецької зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після ліквідації ворога бійці затрофеїли його зброю, рацію і зняли із нього шеврон його підрозділу.
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Топ коментарі
+12 Bad Robot
показати весь коментар13.12.2024 16:52
+6 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.12.2024 17:18
+3 Viktor Lukiianchuk
показати весь коментар13.12.2024 16:53
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Будь ласка, зачекайте...
напевно це йому подобалось..
не везет мне в смерти - повезет ...."
ПОВЕЗЛО!
- Пацаны, выдвигайтесь! Тута всё чиста....
був собі пацан як пацан
а став підар, **** і чорт
амінь !
Кожного дня пресслужба ЗСУ звітує про 1000+ "покараних окупантів".
Навіщо ця "новина"?
Чи, Цензор аби ХОЧ ЯКУСЬ "гарну переможну новину" оприлюднити?