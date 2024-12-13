Відбиття штурму окупантів у Серебрянському лісі бійцями 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Російські окупанти на Лиманському напрямку почали застосовувати нову тактику – намагаються штурмувати українські позиції у Серебрянському лісі більшими групами, по 10-15 осіб. Однак зміна тактики не допомагла, ворожі штурмовики були знищені бійцями 107-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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