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безпілотник (3662) НПЗ (511) Удари по РФ (95)

Безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 14 грудня в російському місті Орел Орловської області пролунали вибухи. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни заявляють про атаку дронів на місцеву нафтобазу.

Telegram-канали публікують кадри, на яких видно пожежу на нафтобазі. Полум'ям охоплений щонайменше один резервуар.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

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Топ коментарі
+21
Нефтебазы ето хорошо но мало. Нужно же бить и по рашистской енергетике которая является основой всего. Кроме того рашисты не должны быть безнаказаны когда по нашей енергетике бьют.
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14.12.2024 00:52
+9
таки в*****…
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14.12.2024 00:43
+9
Покровський напрямок

В саме Шевченко не змогли зайти, вибили підарів з двох посадок по яким лізли в Піщане.

Штурмувала ***** бригада.

Нажаль ці дві посадки далися дорогою ціною, багато наших загинуло 😔

Підписуйся|Бахмутський Балу🇺🇦
Штурмують наші укріплення які сирок здав кацапам.
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14.12.2024 00:47
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таки в*****…
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14.12.2024 00:43 Відповісти
Ех, на пів шишки всього
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14.12.2024 00:45 Відповісти
Добре що вʼ@бав по нафтобазі
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14.12.2024 00:47 Відповісти
Покровський напрямок

В саме Шевченко не змогли зайти, вибили підарів з двох посадок по яким лізли в Піщане.

Штурмувала ***** бригада.

Нажаль ці дві посадки далися дорогою ціною, багато наших загинуло 😔

Підписуйся|Бахмутський Балу🇺🇦
Штурмують наші укріплення які сирок здав кацапам.
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14.12.2024 00:47 Відповісти
Нефтебазы ето хорошо но мало. Нужно же бить и по рашистской енергетике которая является основой всего. Кроме того рашисты не должны быть безнаказаны когда по нашей енергетике бьют.
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14.12.2024 00:52 Відповісти
По энергетие Кацапстана никогдла не будут бить, так как на Банковой сидят откровенные агенты Кремля, которые запретили бить по энергетике Кацапщины!
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14.12.2024 03:20 Відповісти
Ви крутіші за Сократа - Я знаю, що нічого не знаю, інші і цього не знають ....
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14.12.2024 11:04 Відповісти
б'ють туди де є шанс пролізти через ПВО - умняків кидати не потрібно
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14.12.2024 09:26 Відповісти
це були невідомі безпілоти і до того ж абламки,
ні кацапорилі, ні їхня інфраструктура не постраждали!...
і нічого вони не зруйнували, а навіть допомогли спалити цей руснявий мусоросбірняк! - тут ясно...
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14.12.2024 00:52 Відповісти
Экстрасенс болотный.
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14.12.2024 00:59 Відповісти
а всі помітили, що під новиною, що прилетіло по капнячій базі в ордлy ми всі починаємо улибатися?
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14.12.2024 01:13 Відповісти
Колдун однако .
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14.12.2024 02:15 Відповісти
Хоть какое то развлечение для орков
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14.12.2024 02:46 Відповісти
Та що ви як подуріли з тими нафтобазами, це країна нафти і палива хоч жопою їж. Безтолкові атаки ніяк не приводять до дефіциту палива там. По енергетиці бийте, по електростанціям. Ви як ото вчорашні.
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14.12.2024 05:44 Відповісти
Палива у них багато, але його треба десь зберігати - от саме на нафтобазах.
Якби ще родовища запалали - ото було б діло.
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14.12.2024 07:42 Відповісти
Треба бити по енергетиці по теплопунктах, кацапня буде в темряві й вимерзне з їхнимі морозами, але ж зєрмакі створюють видимість "потужної" відповіді, 3-й рік вперто довбя по тим нафтобазам, що для орків не така вже втрата, договорняк працює.
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14.12.2024 07:42 Відповісти
Танки, БТРи і літаки заправляють саме з нафтобаз, а не електростанцій.
Але і до електростанцій черга дійде - скоро, вже є чим.
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14.12.2024 07:53 Відповісти
Вони м'ясом штурмують, майже без техніки
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14.12.2024 08:41 Відповісти
Для м'яса є касетні м'ясорубки.
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14.12.2024 08:47 Відповісти
То не дрони, то -- орли!
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14.12.2024 10:06 Відповісти
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14.12.2024 10:37 Відповісти
 
 