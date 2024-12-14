Безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 14 грудня в російському місті Орел Орловської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни заявляють про атаку дронів на місцеву нафтобазу.

Telegram-канали публікують кадри, на яких видно пожежу на нафтобазі. Полум'ям охоплений щонайменше один резервуар.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

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