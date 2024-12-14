Безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі, - ЗМІ. ВIДЕО
У ніч на 14 грудня в російському місті Орел Орловської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни заявляють про атаку дронів на місцеву нафтобазу.
Telegram-канали публікують кадри, на яких видно пожежу на нафтобазі. Полум'ям охоплений щонайменше один резервуар.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Топ коментарі
+21 ALEX SUROVV b687956a
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+9 Артм Воронцов
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+9 Владимир Николенко 123e1460
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Будь ласка, зачекайте...
В саме Шевченко не змогли зайти, вибили підарів з двох посадок по яким лізли в Піщане.
Штурмувала ***** бригада.
Нажаль ці дві посадки далися дорогою ціною, багато наших загинуло 😔
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Штурмують наші укріплення які сирок здав кацапам.
ні кацапорилі, ні їхня інфраструктура не постраждали!...
і нічого вони не зруйнували, а навіть допомогли спалити цей руснявий мусоросбірняк! - тут ясно...
Якби ще родовища запалали - ото було б діло.
Але і до електростанцій черга дійде - скоро, вже є чим.