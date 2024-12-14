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знищення (6541) 36 окрема бригада морської піхоти (200) Курськ (845) БМД (30)

Миколаївські морпіхи разом із дружніми підрозділами знищили 6 БМД, 2 автомобілі та ліквідували 8 окупантів на Курщині. ВIДЕО

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. На Курщині Миколаївські морпіхи разом із дружніми підрозділами провели успішну операцію, внаслідок якої окупанти зазнали серйозних втрат.

Знищено 6 бойових машин десанту та 2 автомобілі. Особовий склад ворога зазнав значних втрат: 8 ліквідованих та ще 13 поранених, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував окупанта, який ганявся від удару по колу навколо трактора. ВIДЕО

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Молодці! Та це мабуть новина або сьогоднішна, або позавчорашня, бо за вчора жодного БМД по всьому фронту не знищено...
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14.12.2024 12:00 Відповісти
Наші Воїни - мужні Герої ,
респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.12.2024 12:58 Відповісти
Шо треба морпіхам з Миколаєва - море - море крові рашистів. А все ж таки чужа земля - як їх, та іншіх підрозділів не вистачає в Україні. Дебільна військова операція гниди в рф.
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14.12.2024 13:31 Відповісти
Дим-димок од машин... У мехводів відсутня хромосома самозбереження...
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14.12.2024 16:04 Відповісти
 
 