Миколаївські морпіхи разом із дружніми підрозділами знищили 6 БМД, 2 автомобілі та ліквідували 8 окупантів на Курщині. ВIДЕО
Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. На Курщині Миколаївські морпіхи разом із дружніми підрозділами провели успішну операцію, внаслідок якої окупанти зазнали серйозних втрат.
Знищено 6 бойових машин десанту та 2 автомобілі. Особовий склад ворога зазнав значних втрат: 8 ліквідованих та ще 13 поранених, інформує Цензор.НЕТ.
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