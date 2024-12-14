Автобус із пораненими окупантами врізався у військовий "Урал" у Воронезькій області: 5 - "двохсотих", 46 - "трьохсотих". ВIДЕО
Напередодні ввечері у Воронезькій області РФ автобус з пораненими на фронті в Україні окупантами зіштовхнувся з автомобілем "Урал", в якому також перебували російські військові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, "Урал" із російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими.
"В автобусі перевозилися військовослужбовці, які отримали поранення на війні з Україною. Про це повідомили джерела в екстрених службах регіону, а також очевидці аварії", - йдеться у публікації.
Внаслідок ДТП ліквідовано 5 російських військових, 46 російських військовослужбовців поранені.
"Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих пабликах, офіційні особи аварію не коментували", - наголошує ASTRA.
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заслужили піти до пекла 😡
Ще прикольно - що ні самки, ні свиноматки - за закабздонівшихся компенсацію не отримають))) бо то не зона бойових дій)))
Ванєк напхано було і там і там
- день победьі, как тьі стал от нас дальок!!!
чяс переходити на паровоз в паровоз!
Гойда кацап.дри!