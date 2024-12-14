Автобус із пораненими окупантами врізався у військовий "Урал" у Воронезькій області: 5 - "двохсотих", 46 - "трьохсотих". ВIДЕО

Напередодні ввечері у Воронезькій області РФ автобус з пораненими на фронті в Україні окупантами зіштовхнувся з автомобілем "Урал", в якому також перебували російські військові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, "Урал" із російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими.

"В автобусі перевозилися військовослужбовці, які отримали поранення на війні з Україною. Про це повідомили джерела в екстрених службах регіону, а також очевидці аварії", - йдеться у публікації.

Внаслідок ДТП ліквідовано 5 російських військових, 46 російських військовослужбовців поранені.

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"Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих пабликах, офіційні особи аварію не коментували", - наголошує ASTRA.