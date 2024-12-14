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армія рф (16162) ДТП (4441) ліквідація (3510) росія (63568)

Автобус із пораненими окупантами врізався у військовий "Урал" у Воронезькій області: 5 - "двохсотих", 46 - "трьохсотих". ВIДЕО

Напередодні ввечері у Воронезькій області РФ автобус з пораненими на фронті в Україні окупантами зіштовхнувся з автомобілем "Урал", в якому також перебували російські військові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, "Урал" із російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими.

"В автобусі перевозилися військовослужбовці, які отримали поранення на війні з Україною. Про це повідомили джерела в екстрених службах регіону, а також очевидці аварії", - йдеться у публікації.

Внаслідок ДТП ліквідовано 5 російських військових, 46 російських військовослужбовців поранені.

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"Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих пабликах, офіційні особи аварію не коментували", - наголошує ASTRA.

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Топ коментарі
+23
Яка сумна новина!🤩

Ще прикольно - що ні самки, ні свиноматки - за закабздонівшихся компенсацію не отримають))) бо то не зона бойових дій)))
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14.12.2024 14:17
+20
Водія Уралу мабуть нагородять, зекогомив кацапам на лікуванні п'ятьох огризків🤣
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14.12.2024 14:15
+20
Жаль, очень жаль что так мало 200ых 😥
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14.12.2024 14:17
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Страйк!
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14.12.2024 14:14 Відповісти
Краще би всі військові кацапи здохли до єдиного ,бо
заслужили піти до пекла 😡

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14.12.2024 16:18 Відповісти
Стрєлка
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14.12.2024 20:21 Відповісти
Водія Уралу мабуть нагородять, зекогомив кацапам на лікуванні п'ятьох огризків🤣
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14.12.2024 14:15 Відповісти
Яка сумна новина!🤩

Ще прикольно - що ні самки, ні свиноматки - за закабздонівшихся компенсацію не отримають))) бо то не зона бойових дій)))
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14.12.2024 14:17 Відповісти
Жаль, очень жаль что так мало 200ых 😥
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14.12.2024 14:17 Відповісти
Употреблялі?
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14.12.2024 14:18 Відповісти
Бояришник...
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14.12.2024 14:27 Відповісти
Не употреблял, а лечился!!!
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14.12.2024 14:46 Відповісти
Вже їх використали, тепер вони хумус.
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15.12.2024 09:48 Відповісти
Добра стаття розходу андрофагів.
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14.12.2024 14:22 Відповісти
Файно було б якби 46 двухсотих було...
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14.12.2024 14:24 Відповісти
51 поранений в автобусі? Їх там в сім шарів клали?
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14.12.2024 14:25 Відповісти
можливо, автобус із 2-х секцій із гофрою посередині...?
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14.12.2024 14:29 Відповісти
У плацкартному вагоні 52 місця здається...
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14.12.2024 14:36 Відповісти
58
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15.12.2024 09:50 Відповісти
Автобус з пораненими на фронті в Україні окупантами зіштовхнувся з автомобілем "Урал", в якому також перебували російські військові.

Ванєк напхано було і там і там
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14.12.2024 15:16 Відповісти
Поранені у автобусі стали пораненими? Шкода, що так мало
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14.12.2024 18:39 Відповісти
Так за это нужно выпить епь.
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14.12.2024 14:38 Відповісти
Водиям надо бы по медали За службу Украине вручить.
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14.12.2024 14:40 Відповісти
Здоров'я покійним, хай передають привіт кабздону. Хай він заспіває:
- день победьі, как тьі стал от нас дальок!!!
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14.12.2024 14:45 Відповісти
Битий не битого везе...
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14.12.2024 14:45 Відповісти
завжди можна спробувати другий раз на більше зажмурених ваньков...
чяс переходити на паровоз в паровоз!
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14.12.2024 14:59 Відповісти
,,Бий своїх , щоб чужі боялись".
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14.12.2024 15:03 Відповісти
Ну вот чего на лысой резине по гололеду гонять!?
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14.12.2024 15:13 Відповісти
То що виходить, 46 поранені поранені?
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14.12.2024 15:23 Відповісти
коко комбо
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14.12.2024 16:37 Відповісти
Ех. Трьохсотих з двухсотими треба поміняти.
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14.12.2024 16:42 Відповісти
Ну от при чім тут 46 трьохсотих. Сам заголовок говорить, що автобус був з пораненими. То ж очевидно, що усі пасажири були 300-ми апріорі. Можливо хто і помер під час транспортування. Дивлячись на відео, то міг погинути в результаті аварії тільки водій. Ну навіщо ці "єдино-марафонівські" статті?
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14.12.2024 16:45 Відповісти
Погано... треба було більше тиснути на газ.
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14.12.2024 16:48 Відповісти
Перші їхали з "бірліна", другі гнали "на бірлін", десь біля Воронежу зустрілися в лобової.
Гойда кацап.дри!
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14.12.2024 19:32 Відповісти
"Реінкарнація" з 300 до 200
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15.12.2024 07:15 Відповісти
Последнее, что услышал водила "Урала" от старшего по машине: "Дави их, *****!"
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15.12.2024 14:05 Відповісти
 
 