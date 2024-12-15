У Керченській протоці тонуть два російські танкери, один розламало навпіл. ВIДЕО
Вантажне судно "Волгонефть 212" з 13 членами екіпажу зазнає лиха у Керченській протоці та запросило допомоги.
Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомило так зване "ГУ МНС Криму", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" та вилетів Мі-8 МНС Росії з рятувальниками.
За даними телеграм-каналу ASTRA, російський танкер "Волгонефть 212" із 13 членами екіпажу на борту розламався на дві частини неподалік Керченської протоки.
"Вранці надійшло повідомлення, що за 8 кілометрів перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом "Волгонефть 212" з припискою в порту Санкт-Петербурга", - сказав співрозмовник "Інтерфакса" в екстрених службах.
Стверджується, що на борту танкера близько 4300 тонн мазуту.
Також ASTRA із посиланням на ЗМІ запевняє, що у Керченській протоці тонуть уже два танкери, один із них розламало навпіл, і мазут почав текти у воду. Офіційного підтвердження щодо другого танкера на цю хвилину немає.
"Ще один танкер "Волгонефть 239" отримав пошкодження в Керченській протоці, на борту 14 членів екіпажу та вантаж із нафтопродуктами", - згодом повідомило російське МНС.
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