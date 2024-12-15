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аварія (559) Керченська протока (355) Чорне море (1620) танкер (280)

У Керченській протоці тонуть два російські танкери, один розламало навпіл. ВIДЕО

Вантажне судно "Волгонефть 212" з 13 членами екіпажу зазнає лиха у Керченській протоці та запросило допомоги.

Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомило так зване "ГУ МНС Криму", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир "Меркурій" та вилетів Мі-8 МНС Росії з рятувальниками.

За даними телеграм-каналу ASTRA, російський танкер "Волгонефть 212" із 13 членами екіпажу на борту розламався на дві частини неподалік Керченської протоки.

"Вранці надійшло повідомлення, що за 8 кілометрів перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом "Волгонефть 212" з припискою в порту Санкт-Петербурга", - сказав співрозмовник "Інтерфакса" в екстрених службах.

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Стверджується, що на борту танкера близько 4300 тонн мазуту.

Також ASTRA із посиланням на ЗМІ запевняє, що у Керченській протоці тонуть уже два танкери, один із них розламало навпіл, і мазут почав текти у воду. Офіційного підтвердження щодо другого танкера на цю хвилину немає.

"Ще один танкер "Волгонефть 239" отримав пошкодження в Керченській протоці, на борту 14 членів екіпажу та вантаж із нафтопродуктами", - згодом повідомило російське МНС.

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Топ коментарі
+52
Тепер у крейсера москва будуть два танкера для заправки.
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15.12.2024 12:24
+45
Судячи з років випуску - це не вантажні, а "вінтажні" судна
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15.12.2024 12:12
+43
Засрала русня наше море
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15.12.2024 12:32
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"Волгонефть 212" збудований у 1969 році! Судну 55 років! Там все сгнило, Метал на воді стільки не витримує. Щоб ви розуміли - в нормальних судновласних компаніях критичний вік танкера вважається 15 років. Після цього його намагаються продати, Бо він вже вважається потенційно небезпечним і потребує більше і більше грошей на його утримання. Також виникає необхідність проходження додаткових інспекцій і перевірок судна , підвищується страховка і виникають проблеми з пошуком вантажу і таке інше....Але на болотпх як бачимо закони не писані.....
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15.12.2024 14:34 Відповісти
Хоч якась добра новина !
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15.12.2024 14:49 Відповісти
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15.12.2024 14:50 Відповісти
Відмітив усі клітинки!
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16.12.2024 10:51 Відповісти
Порошенко!!!Що ти твориш-навіщо украінці капали Чорне море,щоб ти топив кацапскі кораблі.Краще б ти втопив би там 140мллн. кацапських рабів.
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15.12.2024 14:52 Відповісти
Сібебі на допомогу треба було відправити.
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15.12.2024 15:20 Відповісти
Це п*дараси самі їх втопили, щоб море засрати і назвати його "рускім"...
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15.12.2024 16:29 Відповісти
Вони не тонуть! Вони "отрицательно вспливают"
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15.12.2024 16:50 Відповісти
Головне, щоби ці судна затонули в акурат поперек ферватеру глибинного каналу, призначеного для лоцманського проходу через Керченську протоку військових кораблів з низькою просадкою.
От тоді точно залишкам чорноморському флоту пітьми світить волго-каспійське плавання.
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15.12.2024 16:56 Відповісти
Шикарний від...нехай щастить!
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15.12.2024 17:01 Відповісти
А не треба порушувати правил прописки!
Прописаний у свято-ленінграді - там і будь.
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15.12.2024 17:26 Відповісти

У крабів День Ситого Черева.
Та й лихі парфуми у пеклі задоволені!
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15.12.2024 18:28 Відповісти
...гальма не спрацювали і "SOS!" не спрацював...
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15.12.2024 19:27 Відповісти
Те,що кацапи тонуть - добре. Те,що засирають все навкруги,коли тонуть - погано. Висновок: кацапи навіть здохнути нормально не можуть.
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15.12.2024 23:24 Відповісти
Тот который переломился ,был "укорочен " и заново сварен . Речные танкера неприспособны для Черного Моря ,они очень плоские (как коробка от ботинок и широкие ) чтобы плавать по реке. А в Черном Море часто меняются погодные условия за час и поднимается силное волнение выше 3-4 метров . Для этих 2-ух ржавых корыт гиблое дело выходить в море (особенно Черное).
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06.01.2025 09:39 Відповісти
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