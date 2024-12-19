Російський БТР давить двох окупантів під час висадки десанту. ВIДЕО

БТР-Д ворога переїжджає двох своїх піхотинців під час висадки десанту перед штурмом посадки.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс,інформує Цензор.НЕТ.

Решта окупантів навіть не звернула на це уваги і ніяк не намагалася допомогти своїм товаришам.

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