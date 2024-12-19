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Новини Відео Війна
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Російський БТР давить двох окупантів під час висадки десанту. ВIДЕО

БТР-Д ворога переїжджає двох своїх піхотинців під час висадки десанту перед штурмом посадки.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс,інформує Цензор.НЕТ.

Решта окупантів навіть не звернула на це уваги і ніяк не намагалася допомогти своїм товаришам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти виламують двері квартири багатоповерхівки у Селидовому і грабують її: "Хата опять полупустая. Ноут забирай". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+22
Жалко что только двоих.
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19.12.2024 22:46
+21
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19.12.2024 22:48
+15
- Машка! Мы твово мужа погибшего принесли!
- Ой-ой! Сейчас открою!
- Не надоть - мы яво под дверь подсунем! (с)
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19.12.2024 23:31
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Жалко что только двоих.
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19.12.2024 22:46 Відповісти
"какая разніца" як? Граната не знадобилася і дрон цілий!
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19.12.2024 22:46 Відповісти
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19.12.2024 22:48 Відповісти
Так було задумано
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19.12.2024 22:49 Відповісти
до 5 % втрат навіть на навчаннях в кацапії допускається - все окей!
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19.12.2024 23:09 Відповісти
это смотря от какого аленя считать ) высадились 7 -2= 28.57%
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20.12.2024 04:33 Відповісти
Подумаєш якісь два пацюка... Свиноматки ше помьоти зроблять...
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19.12.2024 22:54 Відповісти
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19.12.2024 23:08 Відповісти
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20.12.2024 10:17 Відповісти
Хутін сказал што узкіє своіх нє бросают!!11
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19.12.2024 22:58 Відповісти
ай маладца...
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19.12.2024 23:00 Відповісти
механік-водій на права здав - може прийти і отримати "водійські права" без здачі теорії.... (на неокупованій території України)
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19.12.2024 23:03 Відповісти
НЕ установление на транспортных средствах проблесковых маячков и (или) специальных звуковых сигнальных устройств , а так же опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» карается законом Украины ... посмертно
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19.12.2024 23:05 Відповісти
враньйо...
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19.12.2024 23:08 Відповісти
После ультиматума сирийская деревня отдала израильскому ЦАХАЛу 10 грузовиков с российским оружием: ВИДЕО
https://t.me/englishabuali/41714
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19.12.2024 23:24 Відповісти
Кацапня повикидала зброю та **********, щоб втекти швидше? Отак само вони тікали і з Черніговщини та Сумщини, в кінці березня-на початку квітня 2022-го ... Тільки була різниця - на "ультматуми" наші селяни не "велися"... Важке озброєння здали, а автомати, патрони та гранати, "паклалі пад стрєху" - згодиться...
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20.12.2024 04:52 Відповісти
Ні, це зброя колишньої армії Асада, який втік до Москви
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20.12.2024 13:08 Відповісти
А є різниця?... Невже в Сирії є вітчизняні зразки озброєння?
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20.12.2024 13:28 Відповісти
Немає
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20.12.2024 13:44 Відповісти
То чим же ти доведеш, що це зброя "асадовців"?
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20.12.2024 13:51 Відповісти
- Машка! Мы твово мужа погибшего принесли!
- Ой-ой! Сейчас открою!
- Не надоть - мы яво под дверь подсунем! (с)
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19.12.2024 23:31 Відповісти
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19.12.2024 23:55 Відповісти
Красавчик! Медаль За службу Украине заслужил честно.
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19.12.2024 23:58 Відповісти
..атряд ни заметил..
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20.12.2024 00:00 Відповісти
Как и было запланировано герасимовым
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20.12.2024 00:10 Відповісти
Мєхводу - 4×100 "наркомовських"!
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20.12.2024 00:11 Відповісти
Да.Давіт.Но давіт любя.
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20.12.2024 00:22 Відповісти
Ну не знаю, може вони відпрацьовували доповнення до інструкції по самогубству. Чи залік не задали, ось їх і покарали
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20.12.2024 04:33 Відповісти
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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20.12.2024 04:54 Відповісти
Ані прікривают висадку дєсанта. Ваєнная хітрость.
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20.12.2024 00:49 Відповісти
Єнто санітарніє потєрі. Ну, то єсть санітаров задавілі, а ві что подумалі?
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20.12.2024 02:30 Відповісти
Це вони у військові хованки грали. Дитинство згадали....Хто не сховався я не винен..
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20.12.2024 04:28 Відповісти
Для фарша черный пакет можно поменьше
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20.12.2024 09:33 Відповісти
 
 