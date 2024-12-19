Російський БТР давить двох окупантів під час висадки десанту. ВIДЕО
БТР-Д ворога переїжджає двох своїх піхотинців під час висадки десанту перед штурмом посадки.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс,інформує Цензор.НЕТ.
Решта окупантів навіть не звернула на це уваги і ніяк не намагалася допомогти своїм товаришам.
Топ коментарі
+22 Роман Шишацький
показати весь коментар19.12.2024 22:46
+21 Валерий К #448385
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+15 Алекс Скела
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Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.