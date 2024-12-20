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Ан-72 вибухнув на аеродромі під Москвою. Він належав ВМФ Росії, - ГУР МО. ВIДЕО

На аеродромі "Остафьево" у Московській області РФ вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"12 грудня 2024 року на аеродромі "остаф’єво" у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора росії", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

Читайте: Авіазавод у Таганрозі атакувала українська ракета-дрон "Паляниця", - Forbes

Автор: 

росія (65146) літак (2903) аеродром (300) ГУР (500)


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Топ коментарі
+12
Здається узбеки Буданова ефективніше ніж всі ракети і БПЛА разом узяті.
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20.12.2024 10:22
+9
нічого не видно
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20.12.2024 10:14
+9
Гарна новина!
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20.12.2024 10:20
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20.12.2024 10:14 Відповісти
Та остафь єво, навіщо він тобі здався? 😊
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20.12.2024 11:29 Відповісти
Самокат шукай на відео
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20.12.2024 11:46 Відповісти
Гарна новина!
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20.12.2024 10:20 Відповісти
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20.12.2024 10:21 Відповісти
Здається узбеки Буданова ефективніше ніж всі ракети і БПЛА разом узяті.
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20.12.2024 10:22 Відповісти
буданов, это тот который вагнеров слил?
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20.12.2024 10:37 Відповісти
Просто чудово!
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20.12.2024 10:23 Відповісти
Це не ГУР. Якийсь "Asalym Film". Краше просто новина чим такий "доказ"
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20.12.2024 10:29 Відповісти
Теж звернув увагу шо класне слайд-шоу
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20.12.2024 14:18 Відповісти
Наскільки я розумію літаки "АН" це наш завод Антонова, охорону якого цілу блигаду нацгвардії Найвєлічайший Найпотужніший зняв, давши можливість кацапам його знищити?
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20.12.2024 10:47 Відповісти
завод Антонова знаходиться в Києві - не пишіть дурниць
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21.12.2024 09:04 Відповісти
На болотах тиша.
А це Остаф'ево не дуже далеко від Москви.
Повинен би бути розголос.
А чи не триндить наш ГУР МО?
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20.12.2024 10:50 Відповісти
"Чебурашка" пошьол пассать.
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20.12.2024 10:57 Відповісти
Самокати мабуть перевозив. Вони опасні, ****....
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20.12.2024 11:06 Відповісти
Щось часто у них почало вибухати, у різних куточках. Гарна тенденція.
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20.12.2024 11:21 Відповісти
От тупі! Навіть назва аеродрому сама ж попереждала Остафь ево!
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20.12.2024 11:34 Відповісти
У них усі назви тупі, аеродром Алєній, не краще
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20.12.2024 11:39 Відповісти
про Узбека и самокат было веселее))
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20.12.2024 12:07 Відповісти
 
 