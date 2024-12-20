Ан-72 вибухнув на аеродромі під Москвою. Він належав ВМФ Росії, - ГУР МО. ВIДЕО

На аеродромі "Остафьево" у Московській області РФ вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"12 грудня 2024 року на аеродромі "остаф’єво" у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора росії", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

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