Ан-72 вибухнув на аеродромі під Москвою. Він належав ВМФ Росії, - ГУР МО. ВIДЕО
На аеродромі "Остафьево" у Московській області РФ вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"12 грудня 2024 року на аеродромі "остаф’єво" у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора росії", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.
Топ коментарі
+12 sky hawkA4
показати весь коментар20.12.2024 10:22
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показати весь коментар20.12.2024 10:20
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А це Остаф'ево не дуже далеко від Москви.
Повинен би бути розголос.
А чи не триндить наш ГУР МО?