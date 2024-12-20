Пілот українського літака із білою бородою та у ковпаку Санта Клауса запускає різдвяні "подарунки" окупантам. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілота українського літака.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пілот із білою бородою та у ковпаку Санта Клауса здійснює пуски різдвяних "подарунків" для окупантів.
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