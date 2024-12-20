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Пілот українського літака із білою бородою та у ковпаку Санта Клауса запускає різдвяні "подарунки" окупантам. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілота українського літака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пілот із білою бородою та у ковпаку Санта Клауса здійснює пуски різдвяних "подарунків" для окупантів.

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Автор: 

авіація (4123) Різдво (262) бойові дії (3799)


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Топ коментарі
+11
Клас!!!
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20.12.2024 10:57
+5
Від гвинта!
Бажаю, щоб ти завжди летів уперед, назустріч перемогі !
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20.12.2024 11:07
+5
Це найкращий Санта усіх часів!!! 🎅👍👍 Дякуємо, Санто!!! 🎅🎄👍
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20.12.2024 11:22
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Клас!!!
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20.12.2024 10:57 Відповісти
для "бункерного діда" потрібні TAURUS, щоб валіза наповнилася...
Шольц - де ракети?
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20.12.2024 11:01 Відповісти
Від гвинта!
Бажаю, щоб ти завжди летів уперед, назустріч перемогі !
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20.12.2024 11:07 Відповісти
Молодці Птахи!!!! "фонар" кабіни цікавий))))
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20.12.2024 11:09 Відповісти
Свято наближається.
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20.12.2024 11:16 Відповісти
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20.12.2024 11:19 Відповісти
Це найкращий Санта усіх часів!!! 🎅👍👍 Дякуємо, Санто!!! 🎅🎄👍
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20.12.2024 11:22 Відповісти
МОЛОДЦІ НАШІ! СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ!
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20.12.2024 11:25 Відповісти
Позитивчик!
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20.12.2024 11:47 Відповісти
Круть.Голівуд відпочиває.
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20.12.2024 12:34 Відповісти
Дякуємо, Санто! 🎅🎄👍 Насип їм ще подарунків!!! 🐐🎁🎁👍👍
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20.12.2024 13:22 Відповісти
Санта КЛАСС! 👍
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20.12.2024 14:16 Відповісти
 
 