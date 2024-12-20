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Снайпер із групи "Sniper Group E40" ідеально точно влучає у голову окупанта. ВIДЕО

Снайпер групи "Sniper Group E40" ліквідував російського окупанта точним пострілом у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Снайпер з групи Sniper Group E40 вицілює в посадці російського окупанта і робить ідеально влучний постріл в голову. Блискуча, хірургічно точна робота українського воїна з подальшим підтвердженням ліквідації цілі аеророзвідкою!", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Ліквідація двох окупантів з дистанції 800 метрів українським снайпером. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) снайпери (357)


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Топ коментарі
+23
Аж кокошнік відлетів.
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20.12.2024 12:17
+20
Добре! -- шкуру не попортив
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20.12.2024 12:09
+10
Йойой! А шо сі стало - не встиг жгут на шиї затягти?
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20.12.2024 12:14
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Добре! -- шкуру не попортив
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20.12.2024 12:09 Відповісти
Йойой! А шо сі стало - не встиг жгут на шиї затягти?
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20.12.2024 12:14 Відповісти
Аж кокошнік відлетів.
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20.12.2024 12:17 Відповісти
Молодец. Хорошего зверя добыл
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20.12.2024 12:40 Відповісти
Фраза "пораскинул мозгами" заиграла новыми красками...
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20.12.2024 12:40 Відповісти
Гарно бестолковка відлетіла
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20.12.2024 12:41 Відповісти
Накабздону тепер по спині цьому йолопу ритма вистукувати?
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20.12.2024 12:44 Відповісти
етА - пЯть!..
Українці, тренуйтеся.. навіть з пневматикою-малимкалібром.. тупорилих кацапів багато.. якщо кожен п'ятий патріот України зробить влучний постріл - армії окупанта не стане..
аби тільки какаразніци-верещучки-дермаки-смаглюки-арагніди-посєрєдінЄ не заважали... - а вони стараюЦЦЦа...
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20.12.2024 12:52 Відповісти
Красавчик снайпер. Правда попал не в голову кацапу, а в верхнюю сраку.
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20.12.2024 15:51 Відповісти
Снайпер -профі. Подяка . Ще однією свинособакою стало менше.
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20.12.2024 13:13 Відповісти
********* гвинтівочний, голову ним кацапу знесло як танковим снарядом
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20.12.2024 14:04 Відповісти
..йоханий бабай..- зомбак чим же накабздона слухать буде..?
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20.12.2024 16:10 Відповісти
Гарна робота!
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20.12.2024 17:03 Відповісти
Хірургічно. Ампутація голови.
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20.12.2024 21:50 Відповісти
 
 