Снайпер із групи "Sniper Group E40" ідеально точно влучає у голову окупанта. ВIДЕО
Снайпер групи "Sniper Group E40" ліквідував російського окупанта точним пострілом у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Снайпер з групи Sniper Group E40 вицілює в посадці російського окупанта і робить ідеально влучний постріл в голову. Блискуча, хірургічно точна робота українського воїна з подальшим підтвердженням ліквідації цілі аеророзвідкою!", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+23 MausMike
показати весь коментар20.12.2024 12:17
+20 Валентин Коваль #587289
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+10 Luk Viktor
показати весь коментар20.12.2024 12:14
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Українці, тренуйтеся.. навіть з пневматикою-малимкалібром.. тупорилих кацапів багато.. якщо кожен п'ятий патріот України зробить влучний постріл - армії окупанта не стане..
аби тільки какаразніци-верещучки-дермаки-смаглюки-арагніди-посєрєдінЄ не заважали... - а вони стараюЦЦЦа...