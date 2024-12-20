Снайпер із групи "Sniper Group E40" ідеально точно влучає у голову окупанта. ВIДЕО

Снайпер групи "Sniper Group E40" ліквідував російського окупанта точним пострілом у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Снайпер з групи Sniper Group E40 вицілює в посадці російського окупанта і робить ідеально влучний постріл в голову. Блискуча, хірургічно точна робота українського воїна з подальшим підтвердженням ліквідації цілі аеророзвідкою!", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Ліквідація двох окупантів з дистанції 800 метрів українським снайпером. ВIДЕО