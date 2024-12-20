Оператор дрона "виводить на орбіту" тіло окупанта влучним скидом боєприпаса. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 5-ї окремої штурмової Київської бригади влучним скидом ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна видно, як після вибуху тіло окупанти летить у повітрі і падає за кілька метрів від місця удару.
"Екстремальне виведення на орбіту російського "космічного десантника" на Бахмутському напрямі. Окупант прихопив із собою подвійний запас боєкомплекту і не помилився. Відео 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+5 Elvis2
показати весь коментар20.12.2024 13:34
+4 Luk Viktor
показати весь коментар20.12.2024 13:21
+4 Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.12.2024 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
єєєххх не судьба