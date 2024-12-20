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Оператор дрона "виводить на орбіту" тіло окупанта влучним скидом боєприпаса. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 5-ї окремої штурмової Київської бригади влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна видно, як після вибуху тіло окупанти летить у повітрі і падає за кілька метрів від місця удару.

"Екстремальне виведення на орбіту російського "космічного десантника" на Бахмутському напрямі. Окупант прихопив із собою подвійний запас боєкомплекту і не помилився. Відео 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Набожний окупант, із автоматом у руках, перехрестився і за мить був ліквідований українським дроном-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) 5 ОШБр (97)


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Топ коментарі
+5
Орк літаючий.
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20.12.2024 13:34
+4
На орбіту не вийшов "мальоха" - не космічна швидкість була із за ваги бронежилета!
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20.12.2024 13:21
+4
Це "арешнік прогнувшись"!
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20.12.2024 13:29
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На орбіту не вийшов "мальоха" - не космічна швидкість була із за ваги бронежилета!
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20.12.2024 13:21 Відповісти
мечтал сдетсва стать гагаріним - даже шапошку из фольги от ната одевал...
єєєххх не судьба
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20.12.2024 13:40 Відповісти
Це "арешнік прогнувшись"!
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20.12.2024 13:29 Відповісти
"арешнік прогнувшись" - без "групіровки" не залік
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20.12.2024 13:36 Відповісти
Нехайм ламає підкидну дошку і пиз... дує до накабздону...
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20.12.2024 14:09 Відповісти
Орк літаючий.
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20.12.2024 13:34 Відповісти
Арєшнік - 2
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20.12.2024 13:42 Відповісти
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20.12.2024 13:55 Відповісти
Мабуть щось потужне, від звичайної Ф 1 так би не полетів.
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20.12.2024 14:26 Відповісти
чьота низам пашол..- видать к даждью..
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20.12.2024 16:02 Відповісти
москалопітекі вчаться літати 🤣🤣
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21.12.2024 08:51 Відповісти
 
 