Оператор дрона "виводить на орбіту" тіло окупанта влучним скидом боєприпаса. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 5-ї окремої штурмової Київської бригади влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна видно, як після вибуху тіло окупанти летить у повітрі і падає за кілька метрів від місця удару.

"Екстремальне виведення на орбіту російського "космічного десантника" на Бахмутському напрямі. Окупант прихопив із собою подвійний запас боєкомплекту і не помилився. Відео 2-го батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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