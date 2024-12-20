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Північнокорейський солдат випадково застрелив свого товариша на Курщині, відстрілюючись від FPV-дрона. ВIДЕО

Північнокорейський солдат випадково застрелив свого товариша на Курщині, коли намагався відстрілювати FPV-дрон, що належав українським силам.

Відповідне відео інциденту опублікували у телеграм-каналі бійці підрозділу UA_REG Team Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дрон був використаний для здійснення розвідки і атаки на ворожі позиції. У результаті хаотичного вогню один із солдатів потрапив під обстріл, що призвело до його загибелі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремлівська пропаганда видала знищення російської ДРГ за прорив на Сумщині, - ССО. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1215) спецпризначенці (219) Курськ (1108) fpv-дрон (112)


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Топ коментарі
+16
Застрелив чучхеіст чучхеїста. Треба відразу їсти, поки теплий, поки парне, бо стільки м'яса він у свому житті не бачив та не їв.
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20.12.2024 17:11
+16
Геніальний маневр!!!
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20.12.2024 17:12
+12
Автогол))
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20.12.2024 17:19
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Застрелив чучхеіст чучхеїста. Треба відразу їсти, поки теплий, поки парне, бо стільки м'яса він у свому житті не бачив та не їв.
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20.12.2024 17:11 Відповісти
Ото цікаво чи їдять вони свинособак?
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20.12.2024 17:17 Відповісти
Треба почитати оцю х...ню, шо там написано про це
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20.12.2024 17:19 Відповісти
Я сам не читав - а от знайомий - так... Ще при СРСР. У нього студенти були - з КНДР... Історію викладв у інституті. І цікавився ще в ті часи різними науковими теоріями та вченнями... І Коран читав, і Біблію з Торою, мормона", і "Майн кампф"... Про "чучхе" сказав коротко - "исключительная бредятина... Сталинский марксизм с примесью конфуцианства..."...
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20.12.2024 17:43 Відповісти
Я читав оце. Ну марса з членіним також.
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20.12.2024 17:55 Відповісти
"Книгу мормона".
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20.12.2024 17:44 Відповісти
Геніальний маневр!!!
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20.12.2024 17:12 Відповісти
Побільше таких гарних випадків.
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20.12.2024 17:12 Відповісти
у соняхах... на кацапському чорноземі... від кулі свого ж... шось у цій казці не те...
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20.12.2024 17:13 Відповісти
"Щось тут не так ..." - задумливо промовив Колобок, повільно пережовуючи залишки лисиці.
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20.12.2024 17:43 Відповісти
Ай молодець
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20.12.2024 17:16 Відповісти
Сидят и кушают бойцы
Товарищей своих...
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20.12.2024 17:18 Відповісти
Автогол))
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20.12.2024 17:19 Відповісти
Ще один інструктор з поводження зі зброєю.
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20.12.2024 17:26 Відповісти
Спецназ, *****
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20.12.2024 17:28 Відповісти
Ні це був інструктор по самогубству, і проводив показовий урок
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20.12.2024 17:56 Відповісти
Щось не сходиться. "Самогубство" це коли сам себе, а тут "товарісча"...
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20.12.2024 18:00 Відповісти
***...снайпер
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20.12.2024 17:29 Відповісти
А може то не випадково? 🤔 Голод - страшна штука.
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20.12.2024 17:35 Відповісти
"Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве" (с)
(к/ф "Корейский пленник")
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20.12.2024 17:36 Відповісти
Просто для них всі дрони - на одне лице
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20.12.2024 17:38 Відповісти
На Брайтон-Біч між росіянами сталася бійка, внаслідок якої одного із учасників зарізали. Неподалік був свідок - негр. Коли його запитали, чи може він впізнати людину, яка завдала удару ножем? На що він відповів:
- Навряд. Для мене всі росіяни на одне лице.
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20.12.2024 17:54 Відповісти
Било два плохих корейца, а стал один хороший.
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20.12.2024 17:45 Відповісти
Ну, ШО курва, долітався ?
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20.12.2024 17:53 Відповісти
Наші дроноводи ще ті жартівники .
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20.12.2024 17:53 Відповісти
Френдлі файер.Свої своїх нє познаша)).Пілот мабуть і не гадав що так гарно вийде.
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20.12.2024 18:23 Відповісти
Ще одна вдова отримає білий лісапет від Кім Чен Ина
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20.12.2024 18:40 Відповісти
На первый окрик: "Кто идет?"
Он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал:
"Кончай дурить!"
Я чуть замешкался
И, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул -
И выстрелил в упор".(с)
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20.12.2024 18:47 Відповісти
вырисовывается интересная тактика...
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20.12.2024 19:14 Відповісти
Здається, що дронопіл так і замислив. Респект!
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20.12.2024 22:00 Відповісти
 
 