Північнокорейський солдат випадково застрелив свого товариша на Курщині, відстрілюючись від FPV-дрона. ВIДЕО
Північнокорейський солдат випадково застрелив свого товариша на Курщині, коли намагався відстрілювати FPV-дрон, що належав українським силам.
Відповідне відео інциденту опублікували у телеграм-каналі бійці підрозділу UA_REG Team Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Дрон був використаний для здійснення розвідки і атаки на ворожі позиції. У результаті хаотичного вогню один із солдатів потрапив під обстріл, що призвело до його загибелі.
Топ коментарі
+16 Старый зольдат
показати весь коментар20.12.2024 17:11
+16 Ol Ol #584272
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+12 дератизатор
показати весь коментар20.12.2024 17:19
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Товарищей своих...
(к/ф "Корейский пленник")
- Навряд. Для мене всі росіяни на одне лице.
Он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал:
"Кончай дурить!"
Я чуть замешкался
И, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул -
И выстрелил в упор".(с)