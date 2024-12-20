Північнокорейський солдат випадково застрелив свого товариша на Курщині, відстрілюючись від FPV-дрона. ВIДЕО

Північнокорейський солдат випадково застрелив свого товариша на Курщині, коли намагався відстрілювати FPV-дрон, що належав українським силам.

Відповідне відео інциденту опублікували у телеграм-каналі бійці підрозділу UA_REG Team Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дрон був використаний для здійснення розвідки і атаки на ворожі позиції. У результаті хаотичного вогню один із солдатів потрапив під обстріл, що призвело до його загибелі.

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