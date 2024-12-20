Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Німеччині, щонайменше одна людина загинула, десятки постраждалих, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)
У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Попередньо відомо, що є багато поранених, чи є загиблі, невідомо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.
За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі. Люди в паніці розбігались від авто.
ЗМІ пишуть, що водія заарештували.
Наразі відомо, що внаслідок інциденту постраждали 20 осіб.
Ярмарок закрили для відвідувачів.
Оновлена інформація
Згодом видання Bild із посиланням на рятувальні служби Магдебурга повідомило, що відомо про щонайменше одного загиблого. Також рятувальники кажуть про від 60 до 80 постраждалих.
Топ коментарі
+34 Besya
показати весь коментар20.12.2024 21:50
+22 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.12.2024 22:00
+18 Luiza
показати весь коментар20.12.2024 21:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эти люди исламисты, но тем не менее они тоже психи, которые радикализированы какими-то челами.
2. Американский итальянец убивает человека, потому что ему не нравится как здравоохранение работает.
3. Американские фанатики убивали докторов, которые проводили аборты и взрывали клиники абортов.
4. Брейвик убил съезд местной правящей партии, так как он считал что их политика неправильна.
Что объединяет все эти случаи? Это все одно и то же действие, направленное на разные группы населения.
Я вообще против ислама если что, но не из-за терактов, а просто мне он не нравится.
Если ты думаешь что все кто психи это вина ислама, то ты ошибаешься. Я не защищаю ислам и вообще религиозность, повторюсь, но ислам это просто одна из граней это гидры.
Это невозможно защитить. В реальности надо запретить исламскую пропаганду и жестко преследовать всех кто ей занимается, но немцы боятся что их обвинят в нетолерантности. Проблема не в мигрантах, так как такого же нет в соседней Франции или где еще. Это проблема исключительно в том, что в Германии никто не отслеживает радикалов, если те не немецкие фашисты.
Но у нас в Дюсселе эти ярмарки небольшие - их много, но они некрупные, и расположены в категорически пешеходных зонах - туда машина просто не заедет и тем более не разгонится. Хотя... От идиотов никто не застрахован, увы!
Я уж не говорю о том, что миссионерства у христиан сильно поубавилось, они далеко не так охотно и радушно привечают неофитов, как ещё лет 100 тому. И уж рождественские базары точно не способ привлечения новых душ.
Да и вообще, чем религия становится старше, тем меньше новообращённых она стремится получить. Посмотрите на евреев - самая старая религия из монотеистов. А попробуйте стать евреем! Пока примешь гиюр, десять раз подумаешь, надо ли оно тебе такими трудами! Вот и христианство потихоньку подрастает - уже далеко не "огнём и мечом".
Самая молодая из официальных религий (я про секты вообще не говорю - нещитово!) сейчас - это ислам. Вот они как раз и "миссионерствуют"!
Если считать началом ислама бегство Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 г.н.э. и написанием им Корана на бараньих лопатках на привалах у костра, то по их летосчислению у мусульман сейчас 1362 год. Вспомните, что вытворяли христиане в 1362 году от Рождества Христова! Сколько сотен лет ещё они ставили на уши страны, народы, континенты! Отож!
Так что у муслимов, увы!, всё ещё впереди...
Брейвік не псих,визнаний здоровим.І навіть вийде з тюрми.Там в нього в тюрмі є все.А ісламісти збоченці.
У нас вже котрий рік як ставлять....
Очнитесь, господа, пора самим наводить порядок в собственном доме, а не запускать в него всякий сброд и мусор.
В Корані сказано що треба нав'язувати цю віру іншим