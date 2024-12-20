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Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Німеччині, щонайменше одна людина загинула, десятки постраждалих, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Попередньо відомо, що є багато поранених, чи є загиблі, невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі. Люди в паніці розбігались від авто.

ЗМІ пишуть, що водія заарештували.

Наразі відомо, що внаслідок інциденту постраждали 20 осіб. 

Ярмарок закрили для відвідувачів.

Оновлена інформація

Згодом видання Bild із посиланням на рятувальні служби Магдебурга повідомило, що відомо про щонайменше одного загиблого. Також рятувальники кажуть про від 60 до 80 постраждалих. 

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Автор: 

авто (6165) Німеччина (7351) наїзд (15)


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Топ коментарі
+34
Арабський мальчік в трусіках здавав на права 🤬🤬🤬
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20.12.2024 21:50
+22
Асада немає - сиріиців вже можна сплавляти на батьківщину
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20.12.2024 22:00
+18
Чомусь коли арабські ісламісти у Німеччині кажуть шо то їх земля і німці їм винні платити гроші , повірте, всі німці з цим згодні ...
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20.12.2024 21:56
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Не вмер Данило, так болячка задавила.😏 А це не одне i теж-насилля над дiтьми?! 😠
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21.12.2024 09:16 Відповісти
Капець...☹️😢😠
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21.12.2024 09:11 Відповісти
В нас молодик вбив 7 чоловік 5 днів назад.Люди їхали з заробітків на свята.А воно бухе влетіло і вбило.
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21.12.2024 00:02 Відповісти
Но это не терракт, так что не страшно. В Европе самое страшное событие последних лет это Брейвик, который убил собственоручно полторы сотни людей. Брейвин никакой не исламист, а просто псих.
Эти люди исламисты, но тем не менее они тоже психи, которые радикализированы какими-то челами.
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21.12.2024 00:07 Відповісти
Мне кажется у террористов получается терроризировать, а что бы они не терроризировали, нада их вернуть домой на историческую родину пусть греются под белым солнцем пустыни и в голову дурных мыслей лезть не будет и все будут счастливы!
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21.12.2024 00:13 Відповісти
Вот прямо недавно новость была как американец застрелил миллионера. Он убил одного человека, но он такой же псих.
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21.12.2024 00:15 Відповісти
При чем здесь это, тут резонанс в том что может быть и скорое всего что это религиозный террас с целью запугать христиан что бы они жить по христиански боялись!
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21.12.2024 00:20 Відповісти
1. Религиозный террорист убивает христиан, чтобы они не праздновали прадники.
2. Американский итальянец убивает человека, потому что ему не нравится как здравоохранение работает.
3. Американские фанатики убивали докторов, которые проводили аборты и взрывали клиники абортов.
4. Брейвик убил съезд местной правящей партии, так как он считал что их политика неправильна.

Что объединяет все эти случаи? Это все одно и то же действие, направленное на разные группы населения.
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21.12.2024 00:22 Відповісти
Нет 2, 3, 4 случаи это единичные случаи, а это терракт это идеологический терракт который систематически выполняется общностью людей и прописан в их религиозной доктрине!
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21.12.2024 00:24 Відповісти
Все это одно и тоже. Есть какая-то идея, которая говорит что эти люди враги. И есть человек, который хочет кого-то убить. И идея говорит ему кого убить. Всё.
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21.12.2024 00:26 Відповісти
Это было бы одно и тоже если бы эти терракоты закончились на одном Мухаммеде, а поскольку они стали идеей фикс целых народов, это уже совершенно иной уровень террора и другой масштаб планетарного уровня и уже полторы тысячи лет!
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21.12.2024 00:28 Відповісти
Есть люди, которые по природе или по жизненным обстоятельствам легко радикализируются. Это не мусульмане только, а все.
Я вообще против ислама если что, но не из-за терактов, а просто мне он не нравится.
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21.12.2024 00:30 Відповісти
Слушай в Китае правильно делают что бы такого не было тех кто начинает читать экстремистскую литературу исламистского толка их помещают в лагерь для перевоспитания и от туда они выходят нормальными китайцами которые жить хотят а не умереть на пути выдуманного умом человека божества…
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21.12.2024 00:34 Відповісти
Китай известен тем, что там психи вырезают детские садики. Это то что становится известно всему миру. Они не исламисты, а обычные китайцы. Это в копилку вышесказанного.
Если ты думаешь что все кто психи это вина ислама, то ты ошибаешься. Я не защищаю ислам и вообще религиозность, повторюсь, но ислам это просто одна из граней это гидры.
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21.12.2024 00:38 Відповісти
Прямо на днях в России была новость что какой-то чел устроил массовую резню, так как он думал что это украинцы. Так что психу просто нужно чтобы ему сказали кого убивать и он пойдет убивать.
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21.12.2024 00:39 Відповісти
Вот сам посмотри все твои примеры охал поводу не религиозных нападений психов они разные и они единичные, а религиозные у них один мотив и люди объединены в одну веру и их много и сходят с ума они постоянно и регулярно, значит эта идея которую они исповедую она сводит сума, а что сводит сума это зло понимаешь?
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21.12.2024 00:43 Відповісти
Я за то чтобы пресекали радикализм. Я написал об этом выше.

Это невозможно защитить. В реальности надо запретить исламскую пропаганду и жестко преследовать всех кто ей занимается, но немцы боятся что их обвинят в нетолерантности. Проблема не в мигрантах, так как такого же нет в соседней Франции или где еще. Это проблема исключительно в том, что в Германии никто не отслеживает радикалов, если те не немецкие фашисты.
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21.12.2024 00:45 Відповісти
Короче жертвами психов оденочек, становятся случайные люди любых вероисповеданий, а жертвами вот таких как этот черт становятся всегда люди другой веры! Пойми в чем резонанс.
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21.12.2024 00:46 Відповісти
Жертвами психов становятся те кого психи ненавидят. Тут просто ненавидят христиан.
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21.12.2024 00:49 Відповісти
Думаешь Брейвик убивал тех кого он ненавидит? Он просто убивал там где удобно было намолотить как можно больше! И ему все равно было там белые или чёрные или желтые. А эти они не психи а одержимые и убивают они целенаправленно конкретные этно конфессиональные группы и часто не сами выбирают цель, а действуют как киллеры камикадзе по религиозной убежденности, а эту убежденность им внушили религиозные деятели с целью запугать общество и ослабить его с целью дальнейшего захвата и уничтожения этого общества…
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21.12.2024 00:54 Відповісти
Да. Брейвик считал их врагами, также как и эти считают врагами христиан. Я полностью согласен с тобой что виновна религия. Так как религии доверяешь и под её маской тебе пихают всякое говно. Возьми нашу РПЦ, которая в Лавре сидит.
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21.12.2024 00:56 Відповісти
Я, кстати, читал манифест Брейвика. Не знаю есть ли он в сети или его удалили отовсюду. Я бы даже сказал что испытываю некоторую гордость за то что Брейвик показал методичную хорошо продуманную жестокость, которая свойственна рациональному европейскому мышлению. В отличии от арабов, которые действуют на эмоциях. Хотя в остальном это то же самое.
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21.12.2024 00:58 Відповісти
Одна из самых потрясающих вещей, которая существует только среди европейцев(даже у американцев её нет) это чувство самоконтроля и продуманности своих действий. Этой чертой обладал и Брейвик.
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21.12.2024 00:59 Відповісти
Да ты прав арабам было бы лучше оставаться на аравийском полуострове зря они полезли в Европу натерпятся они ещё от этих европейцев они все такие мстительные как Брейвик ещё покажут арабам где раки зимуют в прямом смысле слова…
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21.12.2024 01:07 Відповісти
Да ты прав зря в Германии разрешили строить мечети и исламские центры я с тобой полностью согласен!
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21.12.2024 01:05 Відповісти
Просто нужно запрещать радикалов и сажать их в тюрьму. А не давать им заливать в голову людям всякое говно. Видишь что чел рассказывает какое рождество грех - в тюрьму его.
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21.12.2024 01:07 Відповісти
Я даже больше тебе скажу видишь что человек себе кусочек писюна отрезал, его надо изолировать он явно готовит терракт!
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21.12.2024 01:09 Відповісти
Я так же как и ты считаю что всякий, кто не исповедует Иисуса Христом Богом явившимся во плоти, тот не от Бога, а от антихриста!
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21.12.2024 01:15 Відповісти
А ты из какой-то города? А то у нас в Украине нет РПЦ, у нас есть УПЦв Лавре! А я понял ты наверное из Грозного!
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21.12.2024 01:26 Відповісти
На рождественских ярмарках в Германии полно людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Потому что это не религиозное мероприятие, а сезонное развлекательное - погулять в красиво украшенном месте, купить уникальные сувениры часто ручной работы (иногда ждёшь год, чтобы в знакомой лавке на ярмарке прикупить то, что надо для себя или для подарка), покатать детей на карусели. Поесть и трефного, и кошерного, и халяльного. Выпить глинтвейна, эгг-грога, горячего сока - на все вкусы и веры. Да ну, до сих пор люблю туда ходить.
Но у нас в Дюсселе эти ярмарки небольшие - их много, но они некрупные, и расположены в категорически пешеходных зонах - туда машина просто не заедет и тем более не разгонится. Хотя... От идиотов никто не застрахован, увы!
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21.12.2024 10:39 Відповісти
Рождественская ярмарка проводится в честь праздника Рождества Господа Бога Иисуса Христа источена хорошо что другие приходят они таким образом приобщаются к истинной вере, раз пришёл, второй раз пришёл, а натёртый раз ты понял что ты христианин!
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21.12.2024 11:51 Відповісти
Это Вы слегка преувеличили. По этим ярмаркам шатаются муслимы толпами: с десятком детей, жён-мотанок, и индийцы, и евреи, и китайцы с японцами - никто христианином от этого не становится...
Я уж не говорю о том, что миссионерства у христиан сильно поубавилось, они далеко не так охотно и радушно привечают неофитов, как ещё лет 100 тому. И уж рождественские базары точно не способ привлечения новых душ.

Да и вообще, чем религия становится старше, тем меньше новообращённых она стремится получить. Посмотрите на евреев - самая старая религия из монотеистов. А попробуйте стать евреем! Пока примешь гиюр, десять раз подумаешь, надо ли оно тебе такими трудами! Вот и христианство потихоньку подрастает - уже далеко не "огнём и мечом".
Самая молодая из официальных религий (я про секты вообще не говорю - нещитово!) сейчас - это ислам. Вот они как раз и "миссионерствуют"!
Если считать началом ислама бегство Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 г.н.э. и написанием им Корана на бараньих лопатках на привалах у костра, то по их летосчислению у мусульман сейчас 1362 год. Вспомните, что вытворяли христиане в 1362 году от Рождества Христова! Сколько сотен лет ещё они ставили на уши страны, народы, континенты! Отож!
Так что у муслимов, увы!, всё ещё впереди...
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21.12.2024 14:24 Відповісти
Я тоже не защищаю террористов просто они не по Божьим законам живут, ведь Бог говорит не убий! А если кто-то говорит убий так это черти из ада и подумай тогда кому поклоняются эти религиозные фанатики!
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21.12.2024 01:22 Відповісти
Звісно не страшно.7 людей вбив і що?

Брейвік не псих,визнаний здоровим.І навіть вийде з тюрми.Там в нього в тюрмі є все.А ісламісти збоченці.
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21.12.2024 00:13 Відповісти
Чому не було великих бетонних блоків на в'їзді до ярмарку??

У нас вже котрий рік як ставлять....
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21.12.2024 00:19 Відповісти
Водій автомобіля, який наїхав на повній швидкості на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі, - уродженець Саудівської Аравії. Він працював у Німеччині лікарем-психіатром.
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21.12.2024 08:05 Відповісти
Чим відрізняєтся лікар психіатр від психічно хворого?...В психічно хворого немає ручки..
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21.12.2024 08:15 Відповісти
Хто першим встиг натягнути білий халат, той і лікар!
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21.12.2024 10:43 Відповісти
Працює лікарем у лікарні м. Бернбурга. У Німеччині знаходиться законно, проживає там з 2006 року...
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21.12.2024 10:53 Відповісти
там далі ще цікавіше. Він є колишнім мусульманином і був антиісламським активістом. Ще пишуть що начебто Саудівська Аравія попереджувала про можливий теракт. Якщо чесно дуже заплутано
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21.12.2024 11:17 Відповісти
Европа, да в принципе, и весь цивилизованный мир никак не хотят понять, что своим равнодушием и безразличием они давно уже демократию превратили во вседозволенность и вот вам результат.

Очнитесь, господа, пора самим наводить порядок в собственном доме, а не запускать в него всякий сброд и мусор.
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21.12.2024 08:19 Відповісти
Точно якісь мусліми, бо їх дратує Різдво, ялинки і церкви.
В Корані сказано що треба нав'язувати цю віру іншим
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21.12.2024 14:20 Відповісти
Данке, фрау Меркель
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21.12.2024 15:22 Відповісти
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