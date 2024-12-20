Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Німеччині, щонайменше одна людина загинула, десятки постраждалих, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Попередньо відомо, що є багато поранених, чи є загиблі, невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі. Люди в паніці розбігались від авто.

ЗМІ пишуть, що водія заарештували.

Наразі відомо, що внаслідок інциденту постраждали 20 осіб.

Ярмарок закрили для відвідувачів.

Оновлена інформація

Згодом видання Bild із посиланням на рятувальні служби Магдебурга повідомило, що відомо про щонайменше одного загиблого. Також рятувальники кажуть про від 60 до 80 постраждалих.

Читайте також: На польсько-українському кордоні водій мікроавтобуса скоїв наїзд на трьох українців