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Двоє задоволених окупантів вихваляються краденим: "Сп#здили мотоблок бл#дь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів вихваляються мародерством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє росіян в однострої армії РФ їдуть на мотоблоку і зізнаються, що вони його украли.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) мародерство (339)


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Топ коментарі
+33
Скрєпи. До мурашок...

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26.12.2024 09:38
+30
****** кацапське бидло
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26.12.2024 09:38
+20
Два орка на краденому мотоблоку-втарая армія міра.На Берлін тепер можуть наступить.
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26.12.2024 09:44
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Скрєпи. До мурашок...

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26.12.2024 09:38 Відповісти
- Ура! Продам вставлю зуби. Єслі успєю...
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26.12.2024 12:11 Відповісти
А навіщо вставляти, так йому краще смоктати у кадирівця
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26.12.2024 17:09 Відповісти
Ого. Так це ж мтз-05. У мого діда такий був. Це вже раритет)
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26.12.2024 13:03 Відповісти
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26.12.2024 21:35 Відповісти
****** кацапське бидло
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26.12.2024 09:38 Відповісти
Життя вдалося!
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26.12.2024 09:38 Відповісти
Вам двом довбойобам не вистачає дрона .
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26.12.2024 09:40 Відповісти
діч - крису жалко іноді, цих ні.
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26.12.2024 09:41 Відповісти
Саранча.
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26.12.2024 09:42 Відповісти
Два орка на краденому мотоблоку-втарая армія міра.На Берлін тепер можуть наступить.
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26.12.2024 09:44 Відповісти
Фіни, коли уряд оголосив здачу територій сталіну, залишали після себе згарища та пустелю. У фінів було 24 години. На все про все. Наші навіть мотоблоки кинули - авось повернемось ! ? Часу, щоб розібрати або знищити було вдосталь. Так ні ж "кацапи теж люди!"
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26.12.2024 09:46 Відповісти
які такі ваші?
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26.12.2024 09:49 Відповісти
Ваші - це наші. Ну ті, що голосували за "подивитись в очі *****" або "просто пєрєстать стрєлять!" Ось і мають - мінус мотоблок. За голосування.
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26.12.2024 10:15 Відповісти
тут ясно...
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26.12.2024 10:16 Відповісти
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26.12.2024 09:48 Відповісти
Ізюмський ліс. Там ще унітаз був.
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26.12.2024 09:51 Відповісти
Вторая армія міра. ні грамма нє позоріт свою недострану.
Будут строіть танк "Абрамс 2.0".
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26.12.2024 09:51 Відповісти
Чому ні в кого з них,нема зубів,вони всі як рахіти.
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26.12.2024 09:52 Відповісти
рахіти.
а ви як думали руський мір як виглядає?
от саме так...
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26.12.2024 09:55 Відповісти
Зуби вибив командир.
А як не командир, то п'яний татко.
Кажуть, без передніх зубів краще смокчеться.
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26.12.2024 09:56 Відповісти
в певній субкультурі передні зуби вибивають для якісного та безпечного міньєта
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26.12.2024 11:45 Відповісти
І знову зуби А так да, геніальний план. ******** в Україні мотоблок і стати кормом для диких свиней.
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26.12.2024 09:58 Відповісти
Их лица не обезображены печатью интеллекта, на них остались следы крепостного права, алкоголизма, уголовщины и путинского ТВ...
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26.12.2024 10:06 Відповісти
Повторюю-якщо кацап припинив красти матюкатись бухати бикувати тощо,це означає лише одне-він точно здох...
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26.12.2024 10:31 Відповісти
Хай їм могили вириють цим мотоблоком.
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26.12.2024 10:37 Відповісти
В бібліотеку поїхали ...готуюються до творчого літературного вечору...обговорення теми "війна і мІр" толстого в умовах сво
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26.12.2024 10:56 Відповісти
ну ты и кацапо-мовний идиот
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26.12.2024 11:07 Відповісти
на них вже дрон споряджається
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26.12.2024 11:39 Відповісти
ни че , пацаны , настанет МИР и мы будем пиз...ть и почки и головы ваши и мотоблоки !!!(((
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26.12.2024 12:09 Відповісти
Нова маршрутка до кобзона .
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26.12.2024 12:18 Відповісти
свинокацапи смердячі
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26.12.2024 12:46 Відповісти
краще б ви собі зуби "********"...
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26.12.2024 15:43 Відповісти
На нём поедут к Кабьздёну на концерт
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26.12.2024 16:33 Відповісти
щястя неподдельное на дебильных рожах.
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27.12.2024 01:34 Відповісти
 
 