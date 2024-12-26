Двоє задоволених окупантів вихваляються краденим: "Сп#здили мотоблок бл#дь!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів вихваляються мародерством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє росіян в однострої армії РФ їдуть на мотоблоку і зізнаються, що вони його украли.

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