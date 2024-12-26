Двоє задоволених окупантів вихваляються краденим: "Сп#здили мотоблок бл#дь!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів вихваляються мародерством.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє росіян в однострої армії РФ їдуть на мотоблоку і зізнаються, що вони його украли.
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Топ коментарі
+33 wadpas
показати весь коментар26.12.2024 09:38
+30 Зайда
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+20 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар26.12.2024 09:44
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Будут строіть танк "Абрамс 2.0".
а ви як думали руський мір як виглядає?
от саме так...
А як не командир, то п'яний татко.
Кажуть, без передніх зубів краще смокчеться.