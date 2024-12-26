УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11964 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
15 456 18

Єдиний уцілілий окупант розглядає тіла своїх поплічників: "Вот ещё один наш труп. Голова там, тело здесь". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла своїх поплічників, що були ліквідовані українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла щонайменше шести загарбників на невеликому відрізку дороги. 

"Запорізький напрямок. Росіянин фільмує місце провального штурму та тіла своїх поплічників. Місце бою густо засіяне окупантами-невдахами, яким більше не судилося повернутися до рідних боліт. Живим із його підрозділу залишився лише він", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пораненому окупанту із джгутом Есмарха у руці вибухом розносить голову. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Голова там, тело здесь

Опухант косплеїть Фігаро?
показати весь коментар
26.12.2024 15:09
+6
Єдиний уцілілий окупант розглядає тіла своїх поплічників: "Вот ещё один наш труп

Чудова нагода радісно вигукнути "Труп наш!"
показати весь коментар
26.12.2024 15:12
+3
чисто расейський акцент у чисто узького зольдата
показати весь коментар
26.12.2024 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голова там, тело здесь

Опухант косплеїть Фігаро?
показати весь коментар
26.12.2024 15:09 Відповісти
Єдиний уцілілий окупант розглядає тіла своїх поплічників: "Вот ещё один наш труп

Чудова нагода радісно вигукнути "Труп наш!"
показати весь коментар
26.12.2024 15:12 Відповісти
Їхні жінки і матері лише радіють з цих відео - отримають виплати. Треба кошмарити мірняк моцкви, щоб не спали щоночі. Це - вихід!
показати весь коментар
26.12.2024 15:09 Відповісти
Тоскливо на серці, адже у них теж така херня є, що літає і падає в ноги. Вибачте.
показати весь коментар
26.12.2024 15:43 Відповісти
тут вспоминаются поговорки: одна нога здесь, вторая там... одна голова хорошо, а ни одной еще лучше....
показати весь коментар
26.12.2024 15:12 Відповісти
І вот я здесь, а ноги мои там. Меня укусил гипопотам. То вже не труп, то - грунт а потім буде гумус.
показати весь коментар
26.12.2024 15:17 Відповісти
Хорошее кино. Только если бы штурм был провальным, этот козломордый ублюдок не ходил бы там с камерой, среди бела дня.
показати весь коментар
26.12.2024 16:24 Відповісти
Серіал: Вони вмирали за вову. Сезон 2024.
показати весь коментар
26.12.2024 16:31 Відповісти
"Заробітчанин" зовсім голову втратив від такої шаленої зарплатні.
показати весь коментар
26.12.2024 16:33 Відповісти
чисто расейський акцент у чисто узького зольдата
показати весь коментар
26.12.2024 16:44 Відповісти
Разложенци
показати весь коментар
26.12.2024 17:02 Відповісти
Чучмек коментує це жахіття і враження таке , що він задоволений
цими трупами
показати весь коментар
26.12.2024 17:17 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 17:22 Відповісти
І ти будеш скоро лежати..... Оператор хренов
показати весь коментар
26.12.2024 18:20 Відповісти
легомосковітус
показати весь коментар
27.12.2024 05:38 Відповісти
Как в песне - "Бери башку - пойдем домой!"
показати весь коментар
27.12.2024 13:26 Відповісти
Це прямо якийсь конструктор для кацапчат, "Собери папку"
показати весь коментар
08.01.2025 13:15 Відповісти
🇺🇦✔️♥️💯
показати весь коментар
08.01.2025 17:31 Відповісти
 
 