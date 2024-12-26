Єдиний уцілілий окупант розглядає тіла своїх поплічників: "Вот ещё один наш труп. Голова там, тело здесь". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла своїх поплічників, що були ліквідовані українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла щонайменше шести загарбників на невеликому відрізку дороги.
"Запорізький напрямок. Росіянин фільмує місце провального штурму та тіла своїх поплічників. Місце бою густо засіяне окупантами-невдахами, яким більше не судилося повернутися до рідних боліт. Живим із його підрозділу залишився лише він", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+6 Алекс Скела
показати весь коментар26.12.2024 15:09
+6 Алекс Скела
показати весь коментар26.12.2024 15:12
+3 Василь Васько #582549
показати весь коментар26.12.2024 16:44
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Опухант косплеїть Фігаро?
Чудова нагода радісно вигукнути "Труп наш!"
цими трупами