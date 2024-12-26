Окупант на мотоциклі, танк та БМП не доїхали до місця призначення після зустрічі з дронами 3-ї ОШБр. ВIДЕО
Результати роботи по російських окупантах дронарів 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Не доїхали до місця призначення танк, БМП, а також дві "буханки" росіян. Намагався пропетляти і окупант на мотоциклі, але без успіху.
Також пілоти Третьої штурмової вдарили FPV по замаскованій в деревах артсистемі "Нона-С" і поцілили в "Урал". Мінус мобільне СТО — після влучного удару ворожий БРЕМ розлетівся на шматки.
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Не думаю, що із-за літньої резини...!!!