Окупант на мотоциклі, танк та БМП не доїхали до місця призначення після зустрічі з дронами 3-ї ОШБр. ВIДЕО

Результати роботи по російських окупантах дронарів 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Не доїхали до місця призначення танк, БМП, а також дві "буханки" росіян. Намагався пропетляти і окупант на мотоциклі, але без успіху.

Також пілоти Третьої штурмової вдарили FPV по замаскованій в деревах артсистемі "Нона-С" і поцілили в "Урал". Мінус мобільне СТО — після влучного удару ворожий БРЕМ розлетівся на шматки.

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