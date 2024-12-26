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Новини Відео Війна
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Окупант на мотоциклі, танк та БМП не доїхали до місця призначення після зустрічі з дронами 3-ї ОШБр. ВIДЕО

Результати роботи по російських окупантах дронарів 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Не доїхали до місця призначення танк, БМП, а також дві "буханки" росіян. Намагався пропетляти і окупант на мотоциклі, але без успіху.

Також пілоти Третьої штурмової вдарили FPV по замаскованій в деревах артсистемі "Нона-С" і поцілили в "Урал". Мінус мобільне СТО — після влучного удару ворожий БРЕМ розлетівся на шматки.

Також дивіться: Знищення російської БМП точною атакою дрона-камікадзе у відкритий люк. ВIДЕО

Автор: 

війна (1400) дрони (4706) 3 Окрема штурмова бригада (431) війна в Україні (3899)


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26.12.2024 19:40 Відповісти
Заїхали в Україну без "розтаможки" - отримали, не відходячи від каси....
Не думаю, що із-за літньої резини...!!!
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26.12.2024 19:55 Відповісти
 
 