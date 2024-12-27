Передали від столичної громади трьом бригадам системи РЕБ "Апостол" і "Морок 5", - Кличко. ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко передав трьом бригадам на передову майже 60 систем РЕБ різних видів.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні від громади Києва передали на фронт бійцям чергову партію необхідної допомоги - 58 систем РЕБ. По 22 нових системи РЕБ "Апостол" (6-канальних) отримали військові 27-ої Печерської бригади та 25-ої бригади імені князя Аскольда Національної гвардії України. 14 спеціалізованих танкових багатоканальних РЕБів "Морок 5" передали бійцям 5-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ", - написав Віталій Кличко.
Мер зазначив, що РЕБи дозволяють ефективно протидіяти агресору та рятують життя наших захисників.
"Завдяки таким системам можна виявляти та гасити радіо-, мобільний чи супутниковий зв’язок. Виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні", - наголосив він.
Також Кличко повідомив, що від початку року 27 та 25 бригади НГУ отримали на оснащення по 30 млн грн з бюджету столиці.
"Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим військовим, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - підкреслив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що загальна сума допомоги, яку столична громада спрямувала у 2024 році на підтримку Сил оборони, становить майже 10 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх регіонів України.
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