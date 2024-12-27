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Передали від столичної громади трьом бригадам системи РЕБ "Апостол" і "Морок 5", - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко передав трьом бригадам на передову майже 60 систем РЕБ різних видів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні від громади Києва передали на фронт бійцям чергову партію необхідної допомоги - 58 систем РЕБ. По 22 нових системи РЕБ "Апостол" (6-канальних) отримали військові 27-ої Печерської бригади та 25-ої бригади імені князя Аскольда Національної гвардії України. 14 спеціалізованих танкових багатоканальних РЕБів "Морок 5" передали бійцям 5-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що РЕБи дозволяють ефективно протидіяти агресору та рятують життя наших захисників.

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"Завдяки таким системам можна виявляти та гасити радіо-, мобільний чи супутниковий зв’язок. Виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні", - наголосив він.

Також Кличко повідомив, що від початку року 27 та 25 бригади НГУ отримали на оснащення по 30 млн грн з бюджету столиці.

"Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим військовим, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - підкреслив Віталій Кличко.

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Раніше повідомлялося, що загальна сума допомоги, яку столична громада спрямувала у 2024 році на підтримку Сил оборони, становить майже 10 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх регіонів України.

Автор: 

Київ (19469) Кличко Віталій (3512) допомога (8348) ЗСУ (7545) РЕБ (156)


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27.12.2024 01:13 Відповісти
Секретар Ради нацбезпеки Турчинов за 2 роки вивів Україну в 5-ку країн світу, які мають повний цикл ракетного виробництва, ні від кого не залежний. Хто забув, хочу нагадати, що на той момент проти України було ембарго на поставку зброї з боку Заходу. До 2018 року, коли Трамп нам дав Javelin, нам не давали жодної зброї. Ми відбивалися палатками, простинями і бінтами, навіть устаткування для виробництва корпусу ракет ми купували і привозили мало не контрабандою. Але це було зроблено, і ми отримали ракету «Вільху» на 150 км, «Нептун» на 300 км і на підході уже рухалися далі до 500 км», - розповідає Юрій Луценко.

За його словами, серійне виробництво було заплановано на 2019 рік, гроші вже заклали, але після виборів глава Міноборони і начальник Генштабу заморозили цей процес, а кошти пішли на «Велике будівництво», якому всі раділи.
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27.12.2024 02:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0 Севастопіль - Кровавый Пастор [Official Video]
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27.12.2024 02:36 Відповісти
А потім нарід захотів простих рішень складних проблем
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27.12.2024 09:05 Відповісти
Молодець Кличко!!!
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27.12.2024 09:59 Відповісти
Кличку щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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27.12.2024 10:29 Відповісти
Не все ж Ударівцям гроші з бюджету тирити та хабарі брати, треба ж і на ВСУ щось давати.
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27.12.2024 11:22 Відповісти
 
 