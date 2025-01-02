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Пара росіян на засніженому полі кружляють навколо підбитої БМД-2 під прицілом українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував двох російських військових, яких заскочив серед поля на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни намагалися уникнути атаки безпілотника, бігаючи навколо підбитої бронемашини.

"На Курщині пара росіян думала надурити український дрон, ховаючись біля підбитої БМД-2. У результаті здохли обидва", - зазначається у коментарі до відео.

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добре..
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02.01.2025 14:13 Відповісти
весёлые старты
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02.01.2025 14:17 Відповісти
Не БМП а БМД, не "3" а "2"
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02.01.2025 14:38 Відповісти
А це, кацапе, в даному випадку грає якусь роль? Та хай вони хоч навкруг стовба бігали
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02.01.2025 16:23 Відповісти
Я три роки на війні, а ти гнидо, тільки вмієш срати на форумах і більше ні на що не здатне.
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03.01.2025 11:08 Відповісти
Так весело кружляли кацапи біля БМП-3 , що аж раптом відправились
до пекла
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02.01.2025 14:38 Відповісти
Бмд не Бмп
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02.01.2025 15:48 Відповісти
О! Ще один кацапський знавець
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02.01.2025 16:24 Відповісти
 
 