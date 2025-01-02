Пара росіян на засніженому полі кружляють навколо підбитої БМД-2 під прицілом українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував двох російських військових, яких заскочив серед поля на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни намагалися уникнути атаки безпілотника, бігаючи навколо підбитої бронемашини.
"На Курщині пара росіян думала надурити український дрон, ховаючись біля підбитої БМД-2. У результаті здохли обидва", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
до пекла