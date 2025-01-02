Прикордонники знищили вантажівки, міномет, антени РЕБ, систему відеоспостереження "Муром-М" і трактор противника. ВIДЕО

Прикордонники "Гарту" на Вовчанському напрямку впродовж кількох днів знищили декілька вантажівок противника, що перевозили особовий склад та продовольство, міномет "Васильок", антени РЕБ та РЛС, систему відеоспостереження "Муром-М", а також трактор, який використовувався для зведення фортифікаційних споруд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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