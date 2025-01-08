Окупант намагається збити безпілотник, підстреливши його, та за мить лежить у полі із закривавленою пикою. ВIДЕО
Бійці 107-ої окремої бригади територіальної оборони роти "Фаворит" атакували російського загарбника дроном-камікадзе. Окупант відчайдушно намагався збити з гвинтівки український безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор дрона таки ліквідував солдата, - на опублікованих кадрах можна побачити закривавлене лице росіянина.
Топ коментарі
+14 Яр Холодний
показати весь коментар08.01.2025 16:37
+11 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар08.01.2025 16:33
+10 дератизатор
показати весь коментар08.01.2025 17:26
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Право же, в гроб краше кладут...
Там дайбоже шоб пакет чистий дали , а не той у якому вже четверо всрались...)))
Наразі, мабуть, на одній смєхдєржаві труна вже стала розкошем...
Особливо привередним - картонна ялинка з запахом хвої у пакет...
Впервые был применён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) Афганской войне, далее во всех конфликтах постсоветского пространства. В настоящее время этот автомат используют большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы, а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Азии.
АК-74 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Автомат Калашникова образца 1974 года, буквально - «Автомат Калашникова зразка 1974 року») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD автоматичний карабін, розроблений конструктором стрілецької зброї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Калашниковим у 1974 році. Хоча в основному асоціюється з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянським Союзом, він використовується багатьма країнами з 1970-х років. Створений під патрон https://uk.wikipedia.org/wiki/5,45%C3%9739_%D0%BC%D0%BC 5,45×39 мм, який замінив для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянських збройних сил патрон https://uk.wikipedia.org/wiki/7,62%C3%9739_%D0%BC%D0%BC 7,62×39 мм попереднього автоматичного карабіна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Калашникова. Є подальшим розвитком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 АКМ.
Карабін вперше було використано радянськими військами під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96_(1979%E2%80%941989) конфлікту в Афганістані у 1979 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74#cite_note-Wo%C5%BAniak-3 [3] Глава афганського бюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Міжвідомчої розвідки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 розвідувального агентства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистану, заявив, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F Центральне розвідувальне управління США заплатило 5000 доларів за перший АК-74, захоплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 афганськими моджахедами під час радянсько-афганської війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74#cite_note-Chivers2010-4 [4]
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