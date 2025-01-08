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Окупант намагається збити безпілотник, підстреливши його, та за мить лежить у полі із закривавленою пикою. ВIДЕО

Бійці 107-ої окремої бригади територіальної оборони роти "Фаворит" атакували російського загарбника дроном-камікадзе. Окупант відчайдушно намагався збити з гвинтівки український безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор дрона таки ліквідував солдата, - на опублікованих кадрах можна побачити закривавлене лице росіянина.

Також дивіться: Російський солдат марно просить пощади в українського дрона в полі на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+14
Я так розумію - "баньки" вибило... Разом з нижньою щелепою... Виживе - буде світ відчувать лише навпомацки... І їсти - через трубку з лійкою...
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08.01.2025 16:37
+11
Коасівоє
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08.01.2025 16:33
+10
Ой, ванюша, а шож такоя, на вас ліца нетЪ?...
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08.01.2025 17:26
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Коасівоє
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08.01.2025 16:33 Відповісти
Я так розумію - "баньки" вибило... Разом з нижньою щелепою... Виживе - буде світ відчувать лише навпомацки... І їсти - через трубку з лійкою...
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08.01.2025 16:37 Відповісти
Але в них є портрети путєна для сліпих ..на Цензорі вже були ці фото там гравер з стекла чи силікону морди молі
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08.01.2025 22:26 Відповісти
Це для скрєпної маструбації
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09.01.2025 04:54 Відповісти
Та ізолєнтою заклеїти - і буде як новенький
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08.01.2025 16:43 Відповісти
Угу..Синьою,бо чорна не триматиме.
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08.01.2025 18:14 Відповісти
Заблюрили
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08.01.2025 16:45 Відповісти
Патаму шта у ніво патрони билі нє той сістєми !...
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08.01.2025 16:51 Відповісти
Там не "гвинтівка", а автомат. Я вже думав московити озброїлись дробовиками - дробовики дуже ефективні проти дронів. Особливо напівавтоматичні.
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08.01.2025 20:13 Відповісти
Ни капли не жалко. Он знал что он оккупант но не нашел в себе ничего чтоб отказаться от войны.
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08.01.2025 16:59 Відповісти
Снайперська точність прямо в хавальник.
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08.01.2025 17:02 Відповісти
Рємбо... Мать віршей писяв.. Та-та-та відповів кулементнык...Та-та-та відповів кулемет.. Накабздон їм усім...
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08.01.2025 17:04 Відповісти
Окупант таки збив безпілотник своїм е@лом

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08.01.2025 17:12 Відповісти
Ой, ванюша, а шож такоя, на вас ліца нетЪ?...
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08.01.2025 17:26 Відповісти

Право же, в гроб краше кладут...
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11.01.2025 20:57 Відповісти
Гроб?
Там дайбоже шоб пакет чистий дали , а не той у якому вже четверо всрались...)))
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12.01.2025 00:06 Відповісти
Часи міняються, а прислів'я лишаються незмінними.
Наразі, мабуть, на одній смєхдєржаві труна вже стала розкошем...
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12.01.2025 01:07 Відповісти
"Фступай в расійську армію - чистий пакет, дрова твоїй самці й півник на палочці дітям!"
Особливо привередним - картонна ялинка з запахом хвої у пакет...
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12.01.2025 01:12 Відповісти
Якщо виживе буде знати як в нашого дрона стріляти.
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08.01.2025 17:44 Відповісти
а, де кацап так кетчупом обмазався?
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08.01.2025 18:07 Відповісти
Принял "на грудь"... А пика від народження така була...
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08.01.2025 18:41 Відповісти
яка "гвинтівка"? в нього калаш! писали б одразу карамультук!
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08.01.2025 19:28 Відповісти
"У СРСР терміном «автомат» позначали різні за класом види автоматичної зброї Калашникова, що, за думкою деяких експертів, технічно безграмотно. З врахуванням калібру і довжини ствола, 7,62мм АК-47/АКМ є автоматичним карабіном, а 5,45мм АК-74 належить до класу автоматичних гвинтівок. Цей термін використовується в основному в Україні та країнах колишнього СРСР. В інших країнах близька за класом зброя називається автоматичними карабінами або штурмовими гвинтівками, залежно від довжини ствола." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) Джерело.
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09.01.2025 07:51 Відповісти
5,45-мм автомат Калашникова образца 1974 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74#cite_note-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 индекс ГРАУ - 6П20)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74#cite_note-manufacturer-2 [2] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5) автомат калибра 5,45 мм, разработанный в 1970 году советским конструктором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Т. Калашниковым и принятый на вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 вооружённых сил СССР в 1974 году. Является дальнейшим развитием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 АКМ. Разработка АК-74 связана с переходом на новый малоимпульсный патрон https://ru.wikipedia.org/wiki/5,45_%C3%97_39_%D0%BC%D0%BC 5,45×39 мм.

Впервые был применён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) Афганской войне, далее во всех конфликтах постсоветского пространства. В настоящее время этот автомат используют большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европы, а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Азии.
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09.01.2025 17:39 Відповісти
А от не кацапська, а українська версія вікіпедії звучить так : "

АК-74 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Автомат Калашникова образца 1974 года, буквально - «Автомат Калашникова зразка 1974 року») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD автоматичний карабін, розроблений конструктором стрілецької зброї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Калашниковим у 1974 році. Хоча в основному асоціюється з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянським Союзом, він використовується багатьма країнами з 1970-х років. Створений під патрон https://uk.wikipedia.org/wiki/5,45%C3%9739_%D0%BC%D0%BC 5,45×39 мм, який замінив для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянських збройних сил патрон https://uk.wikipedia.org/wiki/7,62%C3%9739_%D0%BC%D0%BC 7,62×39 мм попереднього автоматичного карабіна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Калашникова. Є подальшим розвитком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 АКМ.

Карабін вперше було використано радянськими військами під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96_(1979%E2%80%941989) конфлікту в Афганістані у 1979 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74#cite_note-Wo%C5%BAniak-3 [3] Глава афганського бюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Міжвідомчої розвідки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 розвідувального агентства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистану, заявив, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F Центральне розвідувальне управління США заплатило 5000 доларів за перший АК-74, захоплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 афганськими моджахедами під час радянсько-афганської війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-74#cite_note-Chivers2010-4 [4]

"
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10.01.2025 08:50 Відповісти
українська версія вікіпедії пише що stg44 це автомат. Радянський АК-47 був створений на основі STG-44
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10.01.2025 13:29 Відповісти
"Махни рукою"... Це1 неук навіть не знає, що аббревіатура STG розшифровується як "штурмгевер" - "штурмова гвинтівка"...
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11.01.2025 08:52 Відповісти
за думкою деяких експертів орки мали взяти Киъв за 3 дні
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09.01.2025 17:46 Відповісти
Хто звав свінособаку в Україну?Отримав,що усі руські отримають.
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08.01.2025 19:37 Відповісти
Юшкою вмився, диви як тіпає, сподобалося...
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09.01.2025 10:59 Відповісти
 
 