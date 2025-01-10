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Атака "шахедів": у Києві уламки впали на багатоповерхівку. ВIДЕО

У ніч проти 10 січня у Києві працювала ППО. Ворог атакував столицю безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19534) Повітряні атаки на Київ (785)


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сьогодні було дуже чутно зенітників на лівому березі
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10.01.2025 07:34 Відповісти
На лівому зенітники звичайні(без гепарда) пробили крила шахеду ,вони ж топливні баки .На залишках палива перелетів дніпро на правий берег, падаючи влучив у будинок. Одна із версій.
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10.01.2025 08:47 Відповісти
я би поставив на гепарда, враховуючи звук
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10.01.2025 11:13 Відповісти
ЗУ-2-23 на газелі звук має схожий ,короткими чергами. Точність інша ,немає власного радара. А в гепарда все що на радарі падає на місці. Але ж зрозуміло що це все версії ,нас там не було.
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10.01.2025 12:51 Відповісти
якось воно більше схоже на влучання
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10.01.2025 10:35 Відповісти
Так це не уламки а пряме влучення в будинок, де ця гребана ППО ?
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10.01.2025 15:45 Відповісти
 
 