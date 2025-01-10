Атака "шахедів": у Києві уламки впали на багатоповерхівку. ВIДЕО
У ніч проти 10 січня у Києві працювала ППО. Ворог атакував столицю безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", - йдеться в повідомленні.
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Iгор К #557089
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boris petrik
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