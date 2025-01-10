Росіянин лише із третьої спроби зміг застрелитися на полі бою. ВIДЕО
Російський військовий застрелився на полі бою із власної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент самогубство опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант лише із третьої спроби зміг укоротити собі віку.
Топ коментарі
+13 Ol Ol #584272
показати весь коментар10.01.2025 10:35
+8 Sergei M #570318
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+7 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар10.01.2025 10:42
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три рубля, на троїх, три мушкетера, три танкіста, трилисник, тричі самогубець......
а якщо насправді, то працювали ось ці двоє - факт
Звісно, від новини про Кеосаяна в комі нехай горюють його армянські родичі, які розразовували зробити карʼєру на Мосфільмі чи на ТБ - нам до жопи їхні сльози розпачу.
Але дійсність така, що в Кеосаяев це вже третій інфаркт, і це в них родинне - і папа його, і старший брат протоптали одну стежку на кладовище і для нього!
- задвохсотився кацап край дороги!
- пустив кулі собі в лоб проміх роги!
- гей, гей, гей!
- а може гойдаааа!!!