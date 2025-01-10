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Росіянин лише із третьої спроби зміг застрелитися на полі бою. ВIДЕО

Російський військовий застрелився на полі бою із власної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент самогубство опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант лише із третьої спроби зміг укоротити собі віку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, із шевроном "Z" на руці, застрелився із автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) самогубство (636)


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Топ коментарі
+13
Та він застрелився з першого разу! То були контрольні....
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10.01.2025 10:35
+8
Третя спроба зарахована
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10.01.2025 10:34
+7
Щось про кеосаяна мало новин...

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10.01.2025 10:42
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П'ять сорокпять куйня.
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10.01.2025 10:34 Відповісти
Третя спроба зарахована
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10.01.2025 10:34 Відповісти
Шкода братушку?
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10.01.2025 10:39 Відповісти
Це він на біс.... Артист.... Хоча може тупий та думав що пару білих лад дадуть. А тут навпаки ще врахують за **********
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10.01.2025 10:35 Відповісти
Та він застрелився з першого разу! То були контрольні....
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10.01.2025 10:35 Відповісти
👍
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10.01.2025 10:40 Відповісти
бог любить троєцу.
три рубля, на троїх, три мушкетера, три танкіста, трилисник, тричі самогубець......
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10.01.2025 10:38 Відповісти
Ще одна "челабитная" буде від кацапки, у нашому МО: "Памагите найти сына (мужа). Прапал без вести, в Украине... " На даний момент в Україні УЖЕ є більше СОРОКА ТИСЯЧ таких звернень. Хай приїжджають і шукають... Ми лопати дамо...
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10.01.2025 10:40 Відповісти
І лопатою по спині.
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10.01.2025 11:47 Відповісти
Щось про кеосаяна мало новин...

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10.01.2025 10:42 Відповісти
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10.01.2025 10:44 Відповісти
бреше шарій, то просто бобер несвіжий у кабаку був
а якщо насправді, то працювали ось ці двоє - факт

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10.01.2025 10:47 Відповісти
Новини у тебе схоже від української сестри Маргарити Сімонʼянши - і текст, і зміст і подача...
Звісно, від новини про Кеосаяна в комі нехай горюють його армянські родичі, які розразовували зробити карʼєру на Мосфільмі чи на ТБ - нам до жопи їхні сльози розпачу.
Але дійсність така, що в Кеосаяев це вже третій інфаркт, і це в них родинне - і папа його, і старший брат протоптали одну стежку на кладовище і для нього!
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10.01.2025 10:51 Відповісти
Інфаркт сфінктера.
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10.01.2025 11:51 Відповісти
"Сліди" на стелі? Явно перестарався. Не кєросін, а той, хто текст "інсайду" вигадував.
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10.01.2025 10:59 Відповісти
Бобрихам куні робити шкідливо, отруївся.
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10.01.2025 13:43 Відповісти
Та хоч з десятої! Аби здохло.
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10.01.2025 10:43 Відповісти
Для того щоб зрозуміти кацапа потрібно зламати власний мозок і стати розумовим інвалідом. Воно вам треба? Там генетичні непоправні зміни внаслідок вживання алкоголю протягом більш ніж 500 років. Вони алкодегенерати. Це не лікується. Вони поки що ходять на двох ногах і намагаються народжувати потомство від здорових націй гвалтуючи жінок з сусідніх народів. На якийсь час це, безумовно, стримує процес виродження кацапні, але суттєво погіршує генетику носіїв здорового генетичного матеріалу. Хочете хвору дитину з такими бонусами як вроджена схильність до алкоголізму та психопатія? Народіть її від кацапа або кацапки.
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10.01.2025 10:52 Відповісти
та хоть с десятой. главнае ризультат
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10.01.2025 10:55 Відповісти
І чому не Путлер на його місці? Та ні, Путя боягуз...
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10.01.2025 11:04 Відповісти
Це справжній Борис ХєрПоцілиш
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10.01.2025 11:04 Відповісти
застрелились бы они все и сразу - всем проблемам конец...
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10.01.2025 11:12 Відповісти
Настирливість, якій можна позаздрити.
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10.01.2025 11:17 Відповісти
Бу га га! Криве дуло!))
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10.01.2025 11:20 Відповісти
Та що ж у них там таке страшне на кладовищах, що навіть після смерті туди потрапити бояться, тікають за огорожу?
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10.01.2025 11:53 Відповісти
Там замість мізків - кістка. Кулі рекошетять
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10.01.2025 12:41 Відповісти
Насправді стріляються всі. І кацапи і українці. Схоже це звичайне явище на війні. Але кацапи рідко таке показують.
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10.01.2025 12:58 Відповісти
вот собаки бешенные сидите там на росии и СТРЕЛЯЙТЕСЬ , чего вы пришли к ЛЮДЯМ ????!!!(((
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10.01.2025 13:03 Відповісти
А я вгадаю цю пісню з двох нот:
- задвохсотився кацап край дороги!
- пустив кулі собі в лоб проміх роги!
- гей, гей, гей!
- а може гойдаааа!!!
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10.01.2025 13:45 Відповісти
Ну от як їх там навчають - треба ставити запопобіжник на автоматичну стрільбу.
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10.01.2025 14:16 Відповісти
Где новое западное оружие - парализующие боеприпасы типа "яд кураре"для долговременного обезвреживания орков - это позволило бы захватывать их в плен и убирать с линии фронта, ликвидируя любой перевес орков в живой силе. Орк - биологическое существо, которое обезвреживается соответствующими "орко-инсектицидными" средствами.
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10.01.2025 15:42 Відповісти
ВОТ ОДНОРУКИЙ БАНДИТ !)
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11.01.2025 08:08 Відповісти
Це тому, що він не бачить, тому 3 рази.
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11.01.2025 13:32 Відповісти
 
 