Росіянин лише із третьої спроби зміг застрелитися на полі бою. ВIДЕО

Російський військовий застрелився на полі бою із власної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент самогубство опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант лише із третьої спроби зміг укоротити собі віку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, із шевроном "Z" на руці, застрелився із автомата. ВIДЕО