Прикордонники-аеророзвідники знищили моторний катер окупантів на Півдні України. ВIДЕО
На Півдні України прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний катер окупантів. У результаті один загарбник опинився за бортом, троє ж тікали на берег.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
"Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", - повідомили прикордонники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vadik kut
показати весь коментар15.01.2025 16:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар15.01.2025 16:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар15.01.2025 16:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар15.01.2025 19:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль