Прикордонники-аеророзвідники знищили моторний катер окупантів на Півдні України. ВIДЕО

На Півдні України прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний катер окупантів. У результаті один загарбник опинився за бортом, троє ж тікали на берег. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", - повідомили прикордонники.

армія рф (18483) війна (1467) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) знищення (7998)
і жаби в різні сторони😂
показати весь коментар
15.01.2025 16:15 Відповісти
"Автоцивілку" не оформили вчасно чи не зареєструвалися на право руху річками України?
показати весь коментар
15.01.2025 16:22 Відповісти
Піззєц раші!
показати весь коментар
15.01.2025 16:30 Відповісти
Ех, добити б... Моде хоч кровом стечуть...
показати весь коментар
15.01.2025 19:38 Відповісти
 
 