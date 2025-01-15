Прикордонники-аеророзвідники знищили моторний катер окупантів на Півдні України. ВIДЕО

На Півдні України прикордонники-аеророзвідники зафіксували та уразили моторний катер окупантів. У результаті один загарбник опинився за бортом, троє ж тікали на берег.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", - повідомили прикордонники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Курщині дрон-камікадзе нищить вщент автобусну зупинку, де стоять окупанти. ВIДЕО