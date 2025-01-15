Воїни 67 ОМБр відбили штурм росіян, які хотіли прорватися в Сумську область, - DeepState. ВIДЕО

Воїни 67-ї окремої механізованої бригади показали кадри відбиття штурму російських загарбників через кордон з Курської області РФ в напрямку села Журавка Сумської області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безуспішними. Очікується повторення рухів, адже в противника наявні там ресурси", - йдеться у повідомленні.

Коли саме ЗСУ відбили штурм окупантів не уточнюється, однак аналітики зазначають, що в останні дні активізація на Курщині дещо спала в порівнянні з минулим тижнем.

"В основному штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка-Свердліково та бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно", - пише DeepState.

Раніше у Сумській ОВА повідомляли, що інформація про те, що нібито російські війська прорвали кордон біля населених пунктів Журавка і Проходи в Сумській області, не відповідає дійсності.

