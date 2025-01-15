УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 467 35

Бійці бригади "Хижак" атакували окупанта, поки той справляв природні потреби у туалеті. ВIДЕО

Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України дроном-камікадзе заскочили окупанта під час справляння природних потреб у туалеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина опублікований у соцмережі.

"Окупант хотів обмізкувати свої дії на горщику, але fpv хижаків перервав цю нараду", - додали бійці.

Дивіться: Бійці 12 бригади "Азов" взяли в полон 23 російських загарбників під час штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) війна (1467) ліквідація (4360) Нацполіція (15426)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
По завєтам путлєра - мочити в сортирі
показати весь коментар
15.01.2025 21:38 Відповісти
+10
Живуче, падло.
показати весь коментар
15.01.2025 21:36 Відповісти
+9
показати весь коментар
15.01.2025 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Живуче, падло.
показати весь коментар
15.01.2025 21:36 Відповісти
Оце всрався......
показати весь коментар
15.01.2025 21:37 Відповісти
Чи може тільки пукнув...
показати весь коментар
15.01.2025 22:16 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 21:38 Відповісти
По завєтам путлєра - мочити в сортирі
показати весь коментар
15.01.2025 21:38 Відповісти
Тепер иого вже хер чим злякаєш
показати весь коментар
15.01.2025 21:51 Відповісти
на жаль, залишився з руками і ногами, зможе вбивати
показати весь коментар
15.01.2025 21:39 Відповісти
але ж здоровля вже того не буде, та і перелякали добряче. Тепер панічні напади будуть у туалеті переслідувати ще разів двадять-тридцять до кінця життя.
показати весь коментар
15.01.2025 21:46 Відповісти
Це як же тепер буде лячно в тувалєт сходити?
показати весь коментар
15.01.2025 22:17 Відповісти
це ж буде не довго тривати, разів двадцять-тридцять. Потім все пройде і в туалет ходити вже буде не треба.
показати весь коментар
15.01.2025 22:20 Відповісти
Метеоризм та дефекаці! я
показати весь коментар
16.01.2025 00:19 Відповісти
Ну і яку природню потребу він справляв, не знімаючи штанів?
Потребу падрочити?
показати весь коментар
15.01.2025 21:51 Відповісти
Не встиг.
показати весь коментар
15.01.2025 22:18 Відповісти
Вибуховий оргазм )
показати весь коментар
15.01.2025 22:25 Відповісти
Тілько відчув себе як на батьківщині і на тобі, обісрався, хоча теж все як вдома
показати весь коментар
15.01.2025 21:56 Відповісти
Мочить в сортире. Романтика
показати весь коментар
15.01.2025 21:59 Відповісти
ну нічого святого в бандерівців немає... не дали скрєпу скинути .... точно - хвашиЗДИ
показати весь коментар
15.01.2025 22:01 Відповісти
Та до чого тут хвашиЗДИ? Ну пукнув кацапчик. То й що?
показати весь коментар
15.01.2025 22:20 Відповісти
здається, він таки нічого там не справляв, а просто ховався.
показати весь коментар
15.01.2025 22:03 Відповісти
Він тепер обсираметься буде увісні
показати весь коментар
15.01.2025 22:03 Відповісти
Це він щось з'їв !
показати весь коментар
15.01.2025 22:18 Відповісти
Пішов посрать і серце стало.
показати весь коментар
15.01.2025 22:19 Відповісти
Мабуть у нього був сильний закреп і наші хлопці допомогли йому із проносним...
показати весь коментар
15.01.2025 22:21 Відповісти
А хтось із родичів зниклих безвісти піхота ЗСУ такє дивитися ??? Радієте-балдієте Я ні, бо мій рідний брат 1 грудня безвісти Окрема Президентська бригада Велика Новосілка. А може і мій братик так саме і світ полишив...
показати весь коментар
15.01.2025 23:08 Відповісти
Во пердячка в москаля....💀
Мало кльозет не знесло....💀
показати весь коментар
15.01.2025 23:10 Відповісти
Якщо з рідних ніхто не в ПІХОТІ , Не маєте "Сповіщення Сім'ї" від ТЦК, то не РАДІЙТЕ таким відосами, бо самі , або ваші рідні можуть бути на такому ж мвсці
показати весь коментар
15.01.2025 23:12 Відповісти
Не дали насолодитись в культурному українському туалеті. Після кацапського нужника, цей був як палац кам'яний. Пішов кацап посрать, і весь вийшов.
показати весь коментар
15.01.2025 23:45 Відповісти
хнрня. .. воно живе - воно не потр1бне..))
показати весь коментар
15.01.2025 23:51 Відповісти
Ну нє, це інтелігенція - вміє користуватися туалетом.
показати весь коментар
16.01.2025 05:24 Відповісти
Схоже Зарубль з нього сєрго Радонєжского колов..
показати весь коментар
16.01.2025 00:16 Відповісти
І як він тепер накабздону скаже????
показати весь коментар
16.01.2025 00:20 Відповісти
...оце шептуна пустив
показати весь коментар
16.01.2025 02:25 Відповісти
це просто нереально . нужник на друзки рознесло . а той рашист виходить звідти як термінатор . йому потрібно в каскадерах працювати
показати весь коментар
16.01.2025 06:57 Відповісти
Оце і все, на що ця нацполіція здатна - пуляти в парашу. Тим часом про Торецьк, Часів Яр, Курахове, Куп"янськ, Покровськ, Мирноград ... можна не згадувати. Головне - окупант обісрався!
показати весь коментар
16.01.2025 10:36 Відповісти
Гороховый концентрат из сухпая был явно не свежим...
показати весь коментар
16.01.2025 13:09 Відповісти
 
 