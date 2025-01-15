Бійці бригади "Хижак" атакували окупанта, поки той справляв природні потреби у туалеті. ВIДЕО

Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України дроном-камікадзе заскочили окупанта під час справляння природних потреб у туалеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина опублікований у соцмережі.

"Окупант хотів обмізкувати свої дії на горщику, але fpv хижаків перервав цю нараду", - додали бійці.

