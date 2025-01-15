Бійці бригади "Хижак" атакували окупанта, поки той справляв природні потреби у туалеті. ВIДЕО
Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України дроном-камікадзе заскочили окупанта під час справляння природних потреб у туалеті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина опублікований у соцмережі.
"Окупант хотів обмізкувати свої дії на горщику, але fpv хижаків перервав цю нараду", - додали бійці.
Топ коментарі
+15 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.01.2025 21:38 Відповісти Посилання
+10 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар15.01.2025 21:36 Відповісти Посилання
+9 ZoV KobZona
показати весь коментар15.01.2025 21:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потребу падрочити?
Мало кльозет не знесло....💀