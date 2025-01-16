Прикордонники затримали трьох ухилянтів на Закарпатті: один з них не наважився переплисти холодну Тису. ВIДЕО

На Закарпатті правоохоронці зафіксували осіб, які намагалися пробратися до кордону з Румунією. Двох затримали, а третій порушник після кількох спроб переплисти крижану Тису повернувся на берег.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Закарпатті охоронці держрубежу затримали на річковій ділянці трьох порушників.

Як відбулося затримання?

Прикордонники відділу "Тячів" за допомогою БпЛА зафіксували рух групи осіб, які у сутінках пробиралися до кордону з Румунією. Група реагування зупинила двох чоловіків – жителів Полтавської та Чернігівської областей перед інженерними загородженнями.

Третій порушник загородження подолав і побіг у воду. Здолавши кілька метрів він розвернувся до берега. Потім знову зайшов у воду і знову повернувся. Після того, у першу чергу прикордонний наряд дав можливість порушнику зігрітися. Потім він розповів, що течія була дуже сильна, а вода холодна, тому він повернувся назад.

"Краще здатися. Ніж перепливати і втопитися", - зробив висновок затриманий і не рекомендує іншим у такий спосіб випробовувати долю.

На усіх трьох затриманих оформили адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Вони зізналися, що заплатили організатору незаконного трансферу по 8 тисяч доларів кожен.

Пошук організаторів, які направляють людей в холодну Тису, триває.