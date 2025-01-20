УКР
Трималися до останнього там, де це здавалося неможливим: сьогодні в Україні День пам’яті захисників Донецького аеропорту. ВIДЕО

20 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Бої за ДАП

Нагадаємо, оборона Донецького летовища тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015-го. ДАП героїчно обстоювали люди, які виявилися сильнішими за бетон. Їх стали називати "кіборгами".

Як зазначає Український інститут національної пам'яті, 20 січня 2015 року терористи підірвали бетонні перекриття нового терміналу аеропорту, а 21 січня вщухли останні бої за ДАП.

Оборона Донецького аеропорту - це тисячі історій хоробрості та звитяги. Одна з них - утримування протягом двох днів будівлі пожежного депо.

Це була група відчайдухів із 90-го аеромобільного батальйону на чолі з Максимом Ридзаничем "Адамом". Снайпери Віталій Зварич "Рекс", Володимир Коляда "Живчик", Максим Абдуразаков "Абдулла", Анатолій Левчук "Фокс", кулеметники Віктор Левицький "Жмеринка" та ще один боєць із позивним "Вовк" стали останнім бойовим підрозділом, який вийшов із ДАП.

Українські захисники відбили дві атаки противника. Ворог намагався виманити їх із пожежного депо – вів переговори начебто від імені комбата Олега Кузьміних, який на той момент уже був у полоні. Але "Адам" розкусив намір ворога. Ввечері, обходячи своїх, він попередив, що зранку може бути атака. Запропонував: хто хоче, може піти до зруйнованої вежі та здатися в полон. Усі відмовилися. Командир усміхнувся: "Згоден, хлопці. Краще вмерти людиною, чим животіти покидьком".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Старий термінал можна і треба було втримати. З його падінням питання контролю ДАП було практично вирішено", - оборонець аеропорту капітан Старина. ВIДЕО

Стрілянина та звуки бою біля "пожежки" привернули увагу українського командування. Зв’язку з останніми оборонцями ДАП не було. Їм на підмогу вислали офіцерів-зв'язківців – В’ячеслава Волобуєва на позивний "Окунь", чемпіона України зі спортивного орієнтування, та Максима Бубеля "Єшка". Вони вивели групу "Адама" на підконтрольну територію.

Про подвиг групи "Адама" почали говорити лише після смерті Максима Ридзанича в березні 2015 року. Він загинув біля селища Опитне Донецької області, рятуючи побратима. У 2021 році захисникові надали звання Героя України посмертно.

У боях за Донецький аеропорт загинули 97 українських захисників, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Зеленський про захисників ДАП

Сьогодні вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів. 242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Памʼятаємо, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення. Честь і слава всім, хто боровся за Україну", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано колишнього бойовика ворожого батальйону "Спарта", який брав участь у боях за Донецький аеропорт, - СБУ. ФОТО

Сирський про захисників ДАП

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що оборона Донецького аеропорту зірвала плани російських загарбників й скувала дії ворожих військ.

"Українських захисників російські загарбники назвали "кіборгами", бо не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом. Тоді наші воїни продемонстрували неабияку мужність, сталевий дух та надзвичайну витримку. Вони стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни. Приклад "кіборгів" продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім’я України!", - зауважив Сирський.

Автор: 

Топ коментарі
+11
Та отож: сотня хлопців стояли насмерть за той клятий еропорт, і всі ЗСУ не змогли їх витягнути звідти, бо не на часі. Ганебна сторінка - для вищого керівництва України та так званих демократичних держав, що обмежилися висловленням стурбованості.
20.01.2025 10:10 Відповісти
+10
Вічна світла пам'ять героям!
20.01.2025 10:36 Відповісти
+8
Слава Героям!
20.01.2025 10:54 Відповісти
Та отож: сотня хлопців стояли насмерть за той клятий еропорт, і всі ЗСУ не змогли їх витягнути звідти, бо не на часі. Ганебна сторінка - для вищого керівництва України та так званих демократичних держав, що обмежилися висловленням стурбованості.
20.01.2025 10:10 Відповісти
та забудьте вже ви про ті демократичні держави та про їхню стурбованість..., я досі до кінця не розумію, навіщо була та клята оборона, окрім того, що там крошили сепарів та росіян десятками, але, як все в нас, вона була організована настільки бездарно та безвідповідально, що втрати з нашого боку були максимальні з усіх можливих...
20.01.2025 10:22 Відповісти
"крошили сепарів" - то вже радянщина. Вибачте, геть не хвилює доля сепарів якихось. Але є питання : як так сталося, що в 21-му сторіччі в центрі Европи точилися бої за якийсь еропорт, та й ще були програні регулярною армією держави - власниці еропорта? Хто за це відповів? Касира в супермаркеті звільняють за недостачу 50 грн, а тут здали три обласних центри, аби кому.
20.01.2025 10:29 Відповісти
Вже тоді було дивно чути, коли російську армію називали сепарами...
20.01.2025 10:39 Відповісти
Добре, нехай йдеться про болотну армію. То витягніть хлопців звідти. А дітей еліти заведить туди з калашами та гранатами, якщо так потрібен той еропорт. Повторюю питання: хто поніс відповідальність за оце ось усе?
20.01.2025 10:42 Відповісти
Непонятная история,может в будущем прояснится..
20.01.2025 10:47 Відповісти
я не називала російську армію сєпарами, це слово означає тільки, що воно означає й більш нічого..., на початку, у 2014 й далі роках рашка активно використовувала місцевих ідейних дурнів як гарматне м'ясо..., намагалась керувати ними, а не воювати самостійно, я знаю, що при спробах штурмувати ДАП використовувались й російськи чи то десантники чи то ще хтось і їх також покришили...
20.01.2025 12:39 Відповісти
Вічна світла пам'ять героям!
20.01.2025 10:36 Відповісти
Слава Героям!
20.01.2025 10:54 Відповісти
" После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA победы под Иловайском, российские силы использовали свое преимущество и начали масштабное наступление на украинские позиции в районе Донецкого аэропортаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#cite_note-:12-19 [19]."
20.01.2025 11:19 Відповісти
Аэропорт был нулем от Песок. Пока была возможность держать Пески держался передовой пост аэропорт.
Конструкция была из мет. балок и стекла. Его снаряды насквозь пролетали.
20.01.2025 11:46 Відповісти
Kiborgam Slava !🇺🇦
20.01.2025 12:13 Відповісти
Ciborgam....
20.01.2025 17:36 Відповісти
Вбивати русскіх це "бестолковая растрата боеприпасов и техники"?
20.01.2025 12:46 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Героям.
20.01.2025 14:54 Відповісти
Разом з цим треба пам'ятати де і з ким був тоді Зеленський.

Бо Зеленський-президент - це знущання над пам'яттю загиблих захисників України.
20.01.2025 15:40 Відповісти
Героям слава!! Вічна пам'ять та шана тим, хто не зміг вийти з того пекла!
20.01.2025 15:59 Відповісти
Зачем говорить если нет понимания что и как было в аэропорту, были и ротации и снабжение.но вам это не важно,вам нужно "обосрать" не угодных для вас и...
20.01.2025 18:49 Відповісти
 
 