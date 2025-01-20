Трималися до останнього там, де це здавалося неможливим: сьогодні в Україні День пам’яті захисників Донецького аеропорту. ВIДЕО

20 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Бої за ДАП

Нагадаємо, оборона Донецького летовища тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015-го. ДАП героїчно обстоювали люди, які виявилися сильнішими за бетон. Їх стали називати "кіборгами".

Як зазначає Український інститут національної пам'яті, 20 січня 2015 року терористи підірвали бетонні перекриття нового терміналу аеропорту, а 21 січня вщухли останні бої за ДАП.

Оборона Донецького аеропорту - це тисячі історій хоробрості та звитяги. Одна з них - утримування протягом двох днів будівлі пожежного депо.

Це була група відчайдухів із 90-го аеромобільного батальйону на чолі з Максимом Ридзаничем "Адамом". Снайпери Віталій Зварич "Рекс", Володимир Коляда "Живчик", Максим Абдуразаков "Абдулла", Анатолій Левчук "Фокс", кулеметники Віктор Левицький "Жмеринка" та ще один боєць із позивним "Вовк" стали останнім бойовим підрозділом, який вийшов із ДАП.

Українські захисники відбили дві атаки противника. Ворог намагався виманити їх із пожежного депо – вів переговори начебто від імені комбата Олега Кузьміних, який на той момент уже був у полоні. Але "Адам" розкусив намір ворога. Ввечері, обходячи своїх, він попередив, що зранку може бути атака. Запропонував: хто хоче, може піти до зруйнованої вежі та здатися в полон. Усі відмовилися. Командир усміхнувся: "Згоден, хлопці. Краще вмерти людиною, чим животіти покидьком".

Стрілянина та звуки бою біля "пожежки" привернули увагу українського командування. Зв’язку з останніми оборонцями ДАП не було. Їм на підмогу вислали офіцерів-зв'язківців – В’ячеслава Волобуєва на позивний "Окунь", чемпіона України зі спортивного орієнтування, та Максима Бубеля "Єшка". Вони вивели групу "Адама" на підконтрольну територію.

Про подвиг групи "Адама" почали говорити лише після смерті Максима Ридзанича в березні 2015 року. Він загинув біля селища Опитне Донецької області, рятуючи побратима. У 2021 році захисникові надали звання Героя України посмертно.

У боях за Донецький аеропорт загинули 97 українських захисників, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Зеленський про захисників ДАП

Сьогодні вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів. 242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Памʼятаємо, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення. Честь і слава всім, хто боровся за Україну", - зазначив глава держави.

Сирський про захисників ДАП

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що оборона Донецького аеропорту зірвала плани російських загарбників й скувала дії ворожих військ.

"Українських захисників російські загарбники назвали "кіборгами", бо не могли зрозуміти, чому гарнізон летовища ніяк не вдається взяти штурмом. Тоді наші воїни продемонстрували неабияку мужність, сталевий дух та надзвичайну витримку. Вони стали справжнім символом неймовірної стійкості та відваги українського народу, який і досі продовжує героїчно боротися за незалежність своєї країни. Приклад "кіборгів" продовжує надихати нове покоління захисників та захисниць на здобуття перемог в ім’я України!", - зауважив Сирський.