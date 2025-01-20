Російський локомотив спалили у Санкт-Петербурзі: ним перевозили зброю та техніку рашистів, - ГУР МО. ВIДЕО
У Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, що використовували у забезпеченні логістики армії РФ.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Подія трапилася 18 січня у трамвайному депо "Ручьи". Було знищено локомотив 3M62У.
"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - додали в розвідці.
Топ коментарі
+27 Ділю на нуль
показати весь коментар20.01.2025 14:02 Відповісти Посилання
+15 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар20.01.2025 13:57 Відповісти Посилання
+13 Kristobal Juan
показати весь коментар20.01.2025 14:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Логістиці рузьге армії - піззєц!