7 931 21

Російський локомотив спалили у Санкт-Петербурзі: ним перевозили зброю та техніку рашистів, - ГУР МО. ВIДЕО

У Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, що використовували у забезпеченні логістики армії РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася 18 січня у трамвайному депо "Ручьи". Було знищено локомотив 3M62У.

"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - додали в розвідці.

Автор: 

росія (67347) Санкт-Петербург (282) знищення (8065) локомотиви (124) ГУР (643)
+27
До чого сарказм? Ти скільки ворожої техніки спалав щоб глузувати?
20.01.2025 14:02 Відповісти
+15
Молодці! Дякуємо...
20.01.2025 13:57 Відповісти
+13
Яка різниця що перевозив цей потяг за великим рахунком ? Навіть якщо він був цивільний - це втрата для ворога, економічна, іміджева і т.д.
20.01.2025 14:26 Відповісти
А окрім саме цього локомотива більше ніякі локомотиви зброю та техніку рашистів перевозити не здатні.
20.01.2025 13:55 Відповісти
До чого сарказм? Ти скільки ворожої техніки спалав щоб глузувати?
20.01.2025 14:02 Відповісти
Тебе це цікавити не повинно. Але можна спалити Жигулі чи Москвич і сказати що кацапи їздили на них на м'ясні штурми.
20.01.2025 14:09 Відповісти
Мені здається, що раз агентура діє, то це, мабуть, не єдине відео, не єдина операція. Це демонстрація можливостей. Для наших людей, які постійно питають, де удари, де спалений тил русні тощо. І для ворога - свого роду деморалізація і теж демонстрація можливостей. Дизельні локомотиви - не пиріжки, за ніч не напечеш
20.01.2025 14:15 Відповісти
Яка різниця що перевозив цей потяг за великим рахунком ? Навіть якщо він був цивільний - це втрата для ворога, економічна, іміджева і т.д.
20.01.2025 14:26 Відповісти
Коли гнилороті особи, що ваще ### в руках за життя нічо не тримали знецінюють роботу людей, що ризикують життям у боротьбі з ворогом, то мене це хвилює доволі сильно, як і має хвилювати осіб, які хоч віддалено переймаються долею своєї держави.
20.01.2025 14:32 Відповісти
Візьми краще вогнегасник, ващетримаючий. Чи сядь в таз з льодом.
20.01.2025 15:58 Відповісти
Як цікаво що саме адепти колінопрострілювачів і захисники Тцкунів висирають тут свій сарказм.
20.01.2025 15:41 Відповісти
Цікаво пердіти в калюжу?
20.01.2025 15:56 Відповісти
Ну, це тобі краще знати.
20.01.2025 16:28 Відповісти
Молодці! Дякуємо...
20.01.2025 13:57 Відповісти
Можна було тихо полити кислотою ту систему управління (як варіант, на майбутнє).
20.01.2025 14:13 Відповісти
КіП-овці відновлять. Роботи від декількох діб до пари тижнів. А тут все: на утилізацію
20.01.2025 14:18 Відповісти
Дай Бог !
20.01.2025 14:31 Відповісти
На жаль відновлять. Таке можна відновити, та й один локомотив це звісно приємно, але їх тисячі в їхньому парку, тож це кропітка робота, а її наслідки ще не скоро себе проявлять.
20.01.2025 15:44 Відповісти
Ну, звісно, дивлячись, що вигорить...
20.01.2025 15:52 Відповісти
Та байдуже що вигорить, відновить в рамках капітального ремонту за місяць можна е надувшись. Там вигорить кабіна (пульт, високовольтна камера, обшива, дрібниці...), найдорожче (тяговий генератор, двигуни, дизель) трохи в іншому місці. Тож хлопці молодці, але через місяць при бажанні та конячка вже буде в строю
20.01.2025 16:05 Відповісти
Таке відновлять. А тут без варіантів, на брухт.
20.01.2025 15:39 Відповісти
потужно!
20.01.2025 14:18 Відповісти
У Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, що використовували у забезпеченні логістики армії РФ

Логістиці рузьге армії - піззєц!

20.01.2025 14:47 Відповісти
Цікаво буде якщо виявиться що після інавгурації Трампа таких цікавих випадків стана набагато більше.
20.01.2025 15:38 Відповісти
 
 