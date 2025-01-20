Російський локомотив спалили у Санкт-Петербурзі: ним перевозили зброю та техніку рашистів, - ГУР МО. ВIДЕО

У Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, що використовували у забезпеченні логістики армії РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася 18 січня у трамвайному депо "Ручьи". Було знищено локомотив 3M62У.

"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - додали в розвідці.

