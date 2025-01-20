УКР
14 бойових бригад ЗСУ отримали допомогу від Латвії: 40 авто, дрони, генератори. ВIДЕО

Латвія передала 14 бойовим бригадам Збройних сил України понад 40 повнопривідних автомобілів, наповнених критично важливим вантажем - дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами і зарядними станціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Українські воїни отримали чергову допомогу від народу Латвії — понад 40 повнопривідних автомобілів, які разом із критично важливим вантажем: дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами та зарядними станціями, були доставлені в Україну для 14 бойових бригад, які захищають нашу країну від агресії ворога", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що латвійці продовжують підтримувати Україну та обіцяють надавати допомогу доти, поки триває ця війна, підкреслюючи свою незламну солідарність та готовність допомагати українцям у цей нелегкий час.

"Щира вдячність народу Латвії за їхню невтомну підтримку та справжню дружбу! Разом ми непереможні!", - зазначили у відомстві

Вони підтримували і підтримують бо знають на своїй шкурі що таке СРСР і не хочуть туди повертатися. Якби ще в Україні такі свідомі громадяни при владі були.
Погано уявляю такі авто на передку.
А от пузанів у полковничо-генеральсьих погонах за кермом - как нєхх дєлать!
Свідомі на фронті з 24.02.2022, а багато з 2014ю А ось ну дууууже свідомі виборці ЗЕ та СН до лав ЗСУ не поспишають як і донатить. Вони поспішають за кордон.
Погано уявляю такі авто на передку.
А от пузанів у полковничо-генеральсьих погонах за кермом - как нєхх дєлать!
Ну не дуже розкішні машини як для генералів. Не знаю як для фронту як вони можуть там по бездоріжжю їздити...
По пиво денщика буде посилати
А военным же автивки нужны только на передку, так?
Вони підтримували і підтримують бо знають на своїй шкурі що таке СРСР і не хочуть туди повертатися. Якби ще в Україні такі свідомі громадяни при владі були.
Свідомі на фронті з 24.02.2022, а багато з 2014ю А ось ну дууууже свідомі виборці ЗЕ та СН до лав ЗСУ не поспишають як і донатить. Вони поспішають за кордон.
Та ладно уже скиглить. В ВСУ тогда 60% за Писяграя проголосили.
40 поділити на 14 = 2,875 авто на бригаду. Латвії дяка, а наши мабуть дупою мислять з таким розподілом.
НАХРЕНА ГРАЖДАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ НА ПЕРЕДОВОЙ ???? Это гробы на колёсах которые калаш с километра насквозь прошивает . Сколько сотен солдат погибло из за волонтёрской доброты. Понятно что никто как во вторую мировую по пластунски сейчас не ползает ,но солдаты должны передвигаться на приспособленных машинах и технике. А такой легковик сладкая конфетка для дрона федирастов и никакой РЭБ не поможет и ни от какой мины эти легковушки не спасут. Только два дня назад в такой легковушки погибли комбат одной из бригад, начальник артиллерии бригады и водитель .....Кацапы видео выложили как их легковушку ничем не оборудованную расфигачивает дрон... В итоге три трупа.. Причём квалифицированных военных. А погубили их не кацапы, а добренькие волонтёры притарабанившие легковой автомобиль на фронт -Бо хлопци просять
Коза ВАТНАЯ, они в него их БРОНИРОВАННОГО пересели или ЕГО предпочли, вместо того, чтобы ПЕШКОМ под теми же дронами зигзаги выписывать?!!!
Автомобили не столько для передовой, сколько для прифронтовой работы и снабжения!
Снабжение кого ?? чего и чем ??? Просьба уточнить, За год сожжено в тылу Украины более пятиста машин,,,,, Кого они и чем снабжали за сотни км от фронта ????/
Значит по существу моего текста возражений нет ?????( Когда начинают мэкать "ЧЕГО и ЧЕМ" это значит опровергнуть мои слова автор не может И тут одно из двух либо такой человек тугодум либо я прав..... А чаще всего оба эти факта совпадают

Тупой овце её же словами! "за год сожжено более 500 машин"... **** тупая, тебе ЗАМЕНИЛИ из них 40 только мы, без других стран, НЕ НАДО БЫЛО?!
Где такие тупые мокрощёлки рождаются кроме паРАШИ?! НИГДЕ! Только тупая рашисткая мразота будет рассказывать, что если "сожгли 100 танков", то ЧТО?!!! Их не надо поставлять?!
Снабжение кого и чем - ****, съезди в прифронтовую линию, тебе там объяснят куда и какими шажками тебе 3,14здовать в твою паРАШУ!
Не нравится без брони, **** ОПЛАТИ и ПОСТАВЬ её, а не 3,14ди!
У машин первоочередная задача привезти ТО, ЧТО В НИХ НАГРУЖЕНО, если ты тупая и читать не умеешь, а ты тупая, потому что рашистка!
Что именно возят на легковых машинах на фронте вы так и не ответили.. А также по скудоумию не ответили что делали пятьсот сожжёных машин в сотнях км от фронта ,,,???? Конечно проще слюной всё забрызгать и на всех погавкать. Но бойцов на фронте это не спасёт. А спасут их только приспособленная для войны техника .И погибшие три дня назад в легковой машине комбаты лучшее подтверждение моих слов
Охрененная "патриотка" - война идёт с 2014 года, а она 20 дней назад ЗАРЕГИСТРИРОВАЛАСЬ! Твои обоссанные и нестиранные русские стринги воняют как ты не прикрывайся украинским флагом!
Значит по существу моего текста возражений нет ?????( Когда начинают мэкать про дату регистрации это значит опровергнуть мои слова автор не может И тут одно из двух либо такой человек тугодум либо я права..... А чаще всего оба эти факта совпадают
Иными словами ты признаёшься, что твои обоссаные рашистские стринги ВОНЯЮТ? Рашистка, ты со своим ЧИСТО РАШИСТКИМ "МЭКАНЬЕМ" открыла не ту дверь! Я хоть из Латвии, но вонючих рашистов пережую, высру и спущу в унитаз! (В твоём случае поищу в деревне исторический сортир с дыркой в полу, чтобы тебе было привычно)
Ключевая фраза -Я из Латвии ....А вот я из Харькова и занимаюсь помощью военным и переселенцам когда это возможно. Поэтому пишу не просто что бы поболтать .А вот некоторые "друзья" Украины сидящие в безопасности за границей начинают учить жителей Украины как им жить и что делать.. Да ещё и весь набор кацапских ругательств из себя изрыгают доказывая какие они не ватники
Ну вот вы тут нам всем объяснили, что нужно делать, и кто погиб и как, и почему, хорошо, будем знать. Теперь вопрос: в такую умную и всезнающую голову не приходила мысль, что возможно это не в пехотные бригады техника? Возможно это артиллеристам, которые расположены в 30-40 км от линии фронта, а их тылы вообще в в 60-80 км? Им автотехника ни к чему? Они пусть на горбу таскают? А если и в пехоту, то не знаете, почему солдаты благодарят и не отказываются? Я подскажу: один раз проехать с грузом пять километров - это в тысячу раз лучше чем сделать десять ходок пешком, с этим грузом на спине.
Завтра ці авто будуть приватизовані
Опять зрада, кацапе?
Ждите новостей про пидпалы авто военных в Киеве и Днепре ......
Вот тут ты, РАШИСТСКАЯ МРАЗОТА, уже даже не шифруешься!
Щиро дякуємо, друзі.
