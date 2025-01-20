14 бойових бригад ЗСУ отримали допомогу від Латвії: 40 авто, дрони, генератори. ВIДЕО

Латвія передала 14 бойовим бригадам Збройних сил України понад 40 повнопривідних автомобілів, наповнених критично важливим вантажем - дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами і зарядними станціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає понад 1000 дронів різних типів від Латвії, - міністр оборони Спрудс. ФОТО

"Українські воїни отримали чергову допомогу від народу Латвії — понад 40 повнопривідних автомобілів, які разом із критично важливим вантажем: дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами та зарядними станціями, були доставлені в Україну для 14 бойових бригад, які захищають нашу країну від агресії ворога", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що латвійці продовжують підтримувати Україну та обіцяють надавати допомогу доти, поки триває ця війна, підкреслюючи свою незламну солідарність та готовність допомагати українцям у цей нелегкий час.

"Щира вдячність народу Латвії за їхню невтомну підтримку та справжню дружбу! Разом ми непереможні!", - зазначили у відомстві