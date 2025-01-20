14 бойових бригад ЗСУ отримали допомогу від Латвії: 40 авто, дрони, генератори. ВIДЕО
Латвія передала 14 бойовим бригадам Збройних сил України понад 40 повнопривідних автомобілів, наповнених критично важливим вантажем - дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами і зарядними станціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Українські воїни отримали чергову допомогу від народу Латвії — понад 40 повнопривідних автомобілів, які разом із критично важливим вантажем: дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами та зарядними станціями, були доставлені в Україну для 14 бойових бригад, які захищають нашу країну від агресії ворога", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що латвійці продовжують підтримувати Україну та обіцяють надавати допомогу доти, поки триває ця війна, підкреслюючи свою незламну солідарність та готовність допомагати українцям у цей нелегкий час.
"Щира вдячність народу Латвії за їхню невтомну підтримку та справжню дружбу! Разом ми непереможні!", - зазначили у відомстві
А от пузанів у полковничо-генеральсьих погонах за кермом - как нєхх дєлать!
Автомобили не столько для передовой, сколько для прифронтовой работы и снабжения!
Тупой овце её же словами! "за год сожжено более 500 машин"... **** тупая, тебе ЗАМЕНИЛИ из них 40 только мы, без других стран, НЕ НАДО БЫЛО?!
Где такие тупые мокрощёлки рождаются кроме паРАШИ?! НИГДЕ! Только тупая рашисткая мразота будет рассказывать, что если "сожгли 100 танков", то ЧТО?!!! Их не надо поставлять?!
Не нравится без брони, **** ОПЛАТИ и ПОСТАВЬ её, а не 3,14ди!
У машин первоочередная задача привезти ТО, ЧТО В НИХ НАГРУЖЕНО, если ты тупая и читать не умеешь, а ты тупая, потому что рашистка!