Синхронна ліквідація снайперськими пострілами двох окупантів, які стоять на ганочку будинку в окупованому селі. ВIДЕО

Українські снайпери ліквідували двох окупантів, які стояли на ганочку приватного будинку в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що двоє росіян були знищені практично одночасно.

"Снайперська пара другого механізованого батальйону 32-ї окремої механізованої бригади практично синхронно ліквідує двох окупантів на Торецькому напрямку, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ліквідує російського окупанта на відстані 589 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) війна (1472) знищення (8065) Донецька область (9424) снайпери (365)
нарешті почали показувати роботу снайперів, це круто..., всі ж працюють й це правильно, іноді снайперська куля навіть більш доречна ніж дрон...
показати весь коментар
21.01.2025 09:42 Відповісти
Я одного не зрозумів- судячи по тому, як кулі потрапили у стіну сусіднього будинку, по лаптям стріляли через будинок?
показати весь коментар
21.01.2025 09:44 Відповісти
Так. Якесь незрозуміле відео. Хто стріляв? Звідки стріляв?
показати весь коментар
21.01.2025 10:16 Відповісти
Це була дуель, дідусь-господар з сарайчику вбив майбутніх пушкена та дастаемского ...
показати весь коментар
21.01.2025 10:26 Відповісти
Рикошет от стены слева от рашистов.
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
Вчора ж було це відео...хіба ні ?
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
Вчора Я поправку зробив на те що 1 снайпер не зміг би двох кідарів одночасно зняти, та нема звідки так стріляти.
показати весь коментар
21.01.2025 09:54 Відповісти
Було з другого боку. На двох кацапів один снайпер, одна куля, два оператора. Один дубль.
показати весь коментар
21.01.2025 09:56 Відповісти
Вистрелили из дверей сзади.
показати весь коментар
21.01.2025 10:02 Відповісти
Мені вчора теж так здалося , що стріляли з будинку .
показати весь коментар
21.01.2025 11:57 Відповісти
Мабуть самогон знайшли у господарів. Тільки не врахували що це не боярка.
показати весь коментар
21.01.2025 10:07 Відповісти
А вчора це ж відео було під заголовком "одним пострілом зразу двох" - шо за муйня? І кулі що, зрекошетили, що від стіни навпроти штукатурка полетіла? Схоже, що стріляли через двері позаду кацапів. Вже б хоч брехали... правдиво
показати весь коментар
21.01.2025 10:14 Відповісти
Пули летели через окно этого дома, далее - коридор - крыльцо - орки - стена сарая
показати весь коментар
21.01.2025 11:13 Відповісти
откинули коньки
показати весь коментар
21.01.2025 11:21 Відповісти
паління вбиває! їх попереджали.
показати весь коментар
21.01.2025 18:44 Відповісти
 
 