Синхронна ліквідація снайперськими пострілами двох окупантів, які стоять на ганочку будинку в окупованому селі. ВIДЕО
Українські снайпери ліквідували двох окупантів, які стояли на ганочку приватного будинку в окупованому селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що двоє росіян були знищені практично одночасно.
"Снайперська пара другого механізованого батальйону 32-ї окремої механізованої бригади практично синхронно ліквідує двох окупантів на Торецькому напрямку, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.
