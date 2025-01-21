Синхронна ліквідація снайперськими пострілами двох окупантів, які стоять на ганочку будинку в окупованому селі. ВIДЕО

Українські снайпери ліквідували двох окупантів, які стояли на ганочку приватного будинку в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що двоє росіян були знищені практично одночасно.

"Снайперська пара другого механізованого батальйону 32-ї окремої механізованої бригади практично синхронно ліквідує двох окупантів на Торецькому напрямку, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.

