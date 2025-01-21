Можна використовувати в польових умовах: Професор Євмінов пропонує воїнам тренажер для лікування хребта. ВIДЕО

Заслужений тренер України з академічної греблі та розробник методики, що дає можливість боротися з проблемами хребта, В'ячеслав Євмінов запропонував українським захисникам тренажер, який допоможе виконувати профілактичні вправи для хребта навіть у польових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, професор також показав кілька базових вправ для лікування хвороб хребта.

"Наші солдати, особливо артилеристи, мають проблеми зі спиною. У них – гіподинамія через навантаження, у них серйозні проблеми з хребтом. Рішення проблеми є – це профілактор Євмінова. Велика вага, яку підіймають військові, зокрема снаряди, амуніція, призводить до значних навантажень, які спричиняють грижі дисків, протрузії та інші хвороби хребта", – розповів він.

За словами Євмінова, тренажер можна використовувати навіть у польових умовах.

"Крім цього, один боєць із підрозділу зможе пройти у нас навчальний курс", – додав він.

В'ячеслав Євмінов – заслужений тренер України з академічного веслування. Він є автором методики профілактики та лікування захворювань хребта, що полягає в дозованому навантаженні глибоких м’язів спини під час розвантаження хребта шляхом тренування на спеціальному ортопедичному приладі – профілакторі Євмінова.