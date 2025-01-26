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Українські захисники дронами знищують окупантів, які вирушили на штурм на мотоциклах. ВIДЕО

Українські захисники показали кадри знищення російських окупантів, які спробували зайняти нові позиції на Донеччині.

Кадрами ліквідації окупантів поділилися у соцмережі Facebook воїни 35 ОБрМП імені контрадмірал Михайла Остроградського, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно, що росіяни вирушили на штурм на мотоциклах. Діставшись до окопів, загарбники спробували просунутися далі, втім, майже одразу потрапили під удар українських безпілотників, внаслідок чого були розбиті.

"Лише вогонь і земля перед очима - ще кілька російських загарбників вже ніколи не піднімуть зброю проти українських захисників",- зазначили воїни ЗСУ.

Дивіться також: Воїни батальйону "Ахіллес" відбили штурм росіян на Куп’янському напрямку: знищено 4 ворожих БТР та ліквідовано трьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) ліквідація (4050) Донецька область (8744) 35 окрема бригада (65) війна в Україні (4586)


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26.01.2025 19:15 Відповісти
Байкеры хреновы...
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26.01.2025 19:17 Відповісти
Китайські мотоцикли ,як квитки в один кінець.
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26.01.2025 19:34 Відповісти
И никто не знает, почему нет ни одного человека на оборудованной и не разбитой позиции.
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26.01.2025 21:10 Відповісти
а чи не було то пасткою для кацапів -
недарма ж дронщики дочекались, коли ті в бліндажі зайдуть

а загалом, де "колючка" перед позицією?
подивився б я тоді на тих байкерів!

.
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26.01.2025 22:40 Відповісти
НА ЛОМ БЫ ИХ ПОСАДИТЬ СНАЧАЛА !)
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27.01.2025 06:41 Відповісти
СРАЗУ ЧЕТВЕРЫХ !!! ЖОПА ПАХ ЖОПА ПАХ ЖОПА ПАХ...!)
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27.01.2025 06:43 Відповісти
 
 