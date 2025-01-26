Українські захисники дронами знищують окупантів, які вирушили на штурм на мотоциклах. ВIДЕО
Українські захисники показали кадри знищення російських окупантів, які спробували зайняти нові позиції на Донеччині.
Кадрами ліквідації окупантів поділилися у соцмережі Facebook воїни 35 ОБрМП імені контрадмірал Михайла Остроградського, повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, що росіяни вирушили на штурм на мотоциклах. Діставшись до окопів, загарбники спробували просунутися далі, втім, майже одразу потрапили під удар українських безпілотників, внаслідок чого були розбиті.
"Лише вогонь і земля перед очима - ще кілька російських загарбників вже ніколи не піднімуть зброю проти українських захисників",- зазначили воїни ЗСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
недарма ж дронщики дочекались, коли ті в бліндажі зайдуть
а загалом, де "колючка" перед позицією?
подивився б я тоді на тих байкерів!
.